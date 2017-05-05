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 Боевики принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики", - ГУР

На территории оккупированного Донбасса население вынуждают участвовать в мероприятиях по случаю "дня ДНР" (11 мая) и "дня ЛНР" (12 мая), в случае отказа грозят увольнением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях 8, 9, 11 ("день республики ДНР") и 12 ("день республики ЛНР") мая с.г. В городские исполнительные комитеты разослано распоряжение о жестком контроле за прибытием местных жителей на запланированные официальные мероприятия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный боевик "ДНР" на боевой машине раздавил автомобиль с местным жителем, - ГУР

В ГУР отметили, что к руководителям, которые не обеспечат выполнение этого распоряжения, будут приняты жесткие меры, увольнения включительно.

"На предприятиях и в учреждениях назначены специально подготовленные лица, которые будут осуществлять контроль участия сотрудников в мероприятиях по спискам", - добавили в ведомстве.
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Потрібно розпочинати наступ, поки терористи зайняті маршами по Донецьку. Треба заходити в Донецьк через Марьїнку в район жд вокзалу, брати під контроль прилеглі терикони і звідти вести вогонь по терористам і просуватись вглиб Донецька. Операція по звільненню міста має тривати кілька годин.
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Все верно. Только ты не учел, что они детей и женщин вперди выставят! (Я уже молчу про старых совков).
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эх, не получиться у них попраздновать. Наши им такой подарок готовят. Сотни ДРГ уже у них, всё заминировано и ждут первого залпа "салюта"! Трепещите ватные суки - это ваши последние дни!
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то ж за це і боролися, чи не так?

а зараз всі гуртом гайда на парад!
ура таварисчи ватоцефали-гомосовєтикуси!
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Все правильно!
Каждый пацак должен стоять на коленях, в клетке, с цаком в носу и радоваться!
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Не верю.Это те кто под танки ВСУ кидались?
Этот контингент еще не одно поколение лечить надо, и очень сурово лечить.
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Ти диви - які негідники................ людей змушують святкувати.........
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В противовес ГРУ со всем их штатом профессиональных бехдельников, сплетников и фантазеров сообщу, что "население" как Донбасса, так и остальной Украины с удовольствием отмечало и всегда будет отмечать майские праздники, причем в самом широком спектре - от погулок на природу, поездок на дачу или праздничных гуляний в толпе по центральным улицам. Не надо высасывать из пальца "новости" о поголовном принуждении шариковых на Донбассе участвовать в митингах, многие это делают с удовольствием и без принуждения.
Советчики захода из Марьинки на терриконы ж/д вокзала видимо исповедуют принцип "кто празднику рад - тот пьян накануне".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики", - ГУР
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