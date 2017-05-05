 Боевики принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительному привлечению населения к участию в праздничных мероприятиях 8, 9, 11 ("день республики ДНР") и 12 ("день республики ЛНР") мая с.г. В городские исполнительные комитеты разослано распоряжение о жестком контроле за прибытием местных жителей на запланированные официальные мероприятия", - сказано в сообщении.
В ГУР отметили, что к руководителям, которые не обеспечат выполнение этого распоряжения, будут приняты жесткие меры, увольнения включительно.
"На предприятиях и в учреждениях назначены специально подготовленные лица, которые будут осуществлять контроль участия сотрудников в мероприятиях по спискам", - добавили в ведомстве.
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а зараз всі гуртом гайда на парад!
ура таварисчи ватоцефали-гомосовєтикуси!
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Каждый пацак должен стоять на коленях, в клетке, с цаком в носу и радоваться!
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Этот контингент еще не одно поколение лечить надо, и очень сурово лечить.
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Советчики захода из Марьинки на терриконы ж/д вокзала видимо исповедуют принцип "кто празднику рад - тот пьян накануне".
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