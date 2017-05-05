 Патрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.
"Ограничения нашей мониторинговой деятельности были установлены нами. У нас почти 600 наблюдателей в Луганской и Донецкой областях, и мы ответственны перед ними за снижение рисков. Мы продолжим это делать, пока стороны не начнут придерживаться своих обязательств в том, что касается разминирования, маркирования и ограждения мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал Хуг.
Он добавил, что пока Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) не координирует работы по разминированию, предусмотренные решением трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, работа миссии ОБСЕ будет ограничена.
В целом, по его словам, за минувшую неделю миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, однако это снижение объясняется ограничением патрулирования наблюдателями миссии территорий Донецкой и Луганской областей.
"Мы уменьшили географию патрулирования и прекратили полеты наших БПЛА", - сказал Хуг.
Миссия ОБСЕ также подтвердила 10 случаев жертв среди мирного населения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов: из них 4 - погибли и 6 ранены, включая ребенка.
Кроме того, Хуг проинформировал, что 28 апреля наблюдатели миссии ОБСЕ столкнулись с угрозами их безопасности в двух случаях: в районе Молодежного возле наблюдателей произошел взрыв и из-за стрельбы из стрелкового оружия в районе Крутой Горы (оба - Луганская область).
Оба населенных пункта, по его словам, расположены на неподконтрольных правительству Украины территориях.
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Объясни, интеллектуал савушкинский, как из буквы U может образоваться складками буква похожая на R, если высота букв одинаковая?
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