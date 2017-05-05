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Все про:ОБСЕ (2530) Донбасс (14443) Хуг Александр (266)

 Патрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - Хуг

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг заявляет, что патрулирование миссии на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Ограничения нашей мониторинговой деятельности были установлены нами. У нас почти 600 наблюдателей в Луганской и Донецкой областях, и мы ответственны перед ними за снижение рисков. Мы продолжим это делать, пока стороны не начнут придерживаться своих обязательств в том, что касается разминирования, маркирования и ограждения мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал Хуг.

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Он добавил, что пока Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) не координирует работы по разминированию, предусмотренные решением трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, работа миссии ОБСЕ будет ограничена.

В целом, по его словам, за минувшую неделю миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, однако это снижение объясняется ограничением патрулирования наблюдателями миссии территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы уменьшили географию патрулирования и прекратили полеты наших БПЛА", - сказал Хуг.

Миссия ОБСЕ также подтвердила 10 случаев жертв среди мирного населения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов: из них 4 - погибли и 6 ранены, включая ребенка.

Кроме того, Хуг проинформировал, что 28 апреля наблюдатели миссии ОБСЕ столкнулись с угрозами их безопасности в двух случаях: в районе Молодежного возле наблюдателей произошел взрыв и из-за стрельбы из стрелкового оружия в районе Крутой Горы (оба - Луганская область).

Оба населенных пункта, по его словам, расположены на неподконтрольных правительству Украины территориях.
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"В целом, по его словам, за минувшую неделю миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, однако это снижение объясняется ограничением патрулирования наблюдателями миссии территорий Донецкой и Луганской областей. Источник: http://censor.net.ua/n438922" - то есть, если они прекратят вообще мониторить, то наступит долгожданный мир, вот оно как, а мы голову ломаем. Возвращайте кучму домой.
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Треба вигнати це ОБСЄ найух, яка від нього користь? Припинилась війна? Припинились вбивства наших солдат ворожими артобстрілами? Для чого нам ОБСЄ в Україні? Вони контролюють щоб ми не стріляли у відповідь коли путін вбиває наших солдат артобстрілами? Ні, нам таке ОБСЄ не потрібно! Треба подякувати СММ ОБСЄ і вигнати їх найух і розпочати масовані артобстріли Донецька з подальшою зачисткою! Досить вже гратись в цю єврокідарастічну йухню з припиненнями вогню! Це приносить задоволення тільки Меркель та Олланду, які роблять вигляд перед власними виборцями що вони тримають війну в Європі під своїм контролем! Більше ніякої користі від цього ОБСЄ немає! путін робить що хоче, стріляє скільки хоче і ніхто його не контролює і не обмежує! Тому ОБСЄ йду найух а на фронт повертається артилерія та РСЗО і починається відновлення конституційного ладу в окремих районах ОРДЛО!
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користь велика - купа кацапів-спостерігачів бабло від обсє за участь у патрулюванні отримують.
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Патрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - не дождетесь.
Патрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - Хуг - Цензор.НЕТ 3782
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це план хуйла в дії, - ця обсє нікому не потрібна, ні чого не робить!
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Кто-то еще верит в "эффективность" гипотетической "полицейской миссии ОБСЕ) (это мем Шоколадного, чтобы лохам хохлам продавать) ? Ну вот, положа руку на сердце - неужели кто-либо, в здравом уме и трезвой памяти, скажет "европейцы пойдут под пули ради Справедливости"? Симулякр. Чистой воды имитация - как все у Шокохряка.
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не старайся порохоботина никто уже миписцтецю не верит
Патрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - Хуг - Цензор.НЕТ 970
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Покажи мне как образуется складка, интеллектуал савушкинский, чтобы она могла скрыть букву U, если рука повёрнута назад и растягивает майку?
Объясни, интеллектуал савушкинский, как из буквы U может образоваться складками буква похожая на R, если высота букв одинаковая?
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картина маслом- после трех лет бездельники ОБСЕ, должны свалить с Украины как подельники и информаторы рашиста...
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до речі - вони є громадянами козломордії за сумісництвом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПатрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - Хуг
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