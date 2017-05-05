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Все про:ГПУ (8535) отчет (259) разбой (202) убийство (4876) угон (243) преступность (1013)

 В Украине за I квартал 2017 года зарегистрировали 400 убийств, - ГПУ

Также в Украине за первые три месяца 2017 года зарегистрированы почти 2 тыс. угонов.

В Украине за I квартал 2017 г. зарегистрировали 427 убийств, 6 тыс. 150 квартирных краж и 4 тыс. 391 ограбление. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос 112.ua.

В документе говорится, что за первые три месяца 2017 г. в Украине было зарегистрировано 427 умышленных убийств. В 2016 г. в I квартале было зарегистрировано 498 убийств.

За I квартал 2017 г. было зарегистрировано 6 тыс. 105 квартирных краж, за аналогичный период 2016 г. - 6 тыс. 344.

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4 тыс. 391 ограбление было совершено на территории Украины за три месяца 2017 г., в тоже время за три месяца 2016 г. было зарегистрировано 6 тыс. 381 ограбление.

На территории Украины за 3 мес. 2017 года было зафиксировано 27 разбойных нападений, из которых 19 с использованием огнестрельного оружия, 8 - холодного. За 3 мес. 2016 г. было зарегистрировано 54 разбоя: 31 с использованием огнестрельного оружия, 23 - холодного.

За первые три месяца 2017 г. в Украине зафиксировали 1 тыс. 821 угон, за аналогичный период 2016 г. - 2 тыс. 628 угонов.
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Сообщили ллиь бы показать типо улучшения. Но сами цифры просто пугающие....
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Видно улучшение ситуации. Ещё бы научились подавать цифры в сравнении с другими странами.
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Это цифры потерь, выше, чем потери в АТО...Пора чрезвычайное положение вводить. Аваков явно с криминалом не справляется..
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https://elise.com.ua/2017/05/05/doigralsya-avakov-sud-obyazal-gpu-zaregistrirovat-ugolovnoe-proizvodstvo-po-vydache-avakovym-nagradnogo-oruzhiya/
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Раньше 400 убийств не было за 5 лет в Украине, а теперь вооруженные "активисты" бродят по нашим улицам, и страшно выйти в сумерках на улицу. Это "пакращення" от новой влады...
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а в остальном, прекрасная маркиза)) все хорошо, все хорошо!
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450 депутатов у нас ,я конечно ни на что не намекаю ,но ......
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Зашибись живемо по-новому! От это покращення, от это рехвормы!
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якщо за три місяці минулого року було скоєно 476 умисних вбивств, то цього року за аналогічний період - 403
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В британском Concord College, где учатся младшие дети Порошенко, прошла фотосессия. Сын Порошенко гордо позирует с гербом РФ на футболке.
В Украине за I квартал 2017 года зарегистрировали 400 убийств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 964
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а раньше писали, что с надписью "Russia", теперь там уже герб разглядели
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Перед двумя S почему-то стоит буква В? А должна стоять А!
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Складка просто сложная: сверху U загибается влево, по середине - середина буквы U смещается влево и появляется перекладина, снизу - нижний полукруг буквы U пропадает, а получившаяся правая сторона удлиняется до одного уровня с остальными буквами...
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от же круто для одной буквы - ей больше не наливать...
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Андрюша когда с девками в Крыму развлекался в момент кризиса, то же говорили что папу Ющенка подводит под монастырь.
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а адресок редакции есть...? - хочу статейку им подвезти...
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зарегистрированно это понятно .а где сколько раскрыто???-одни регистраторы...
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Головне успокоить население циферками, которые к тому же легко подкорректировать в нужную сторону. Когда средь белого дня уже совершаются грабежи в людных местах, то о каком улучшении может ити речь?
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А чтобы не быть голословным - извольте: https://www.youtube.com/watch?v=VOy7-1X4KQg, https://www.youtube.com/watch?v=Qz9noPE0OIw,
http://podrobnosti.ua/2176075-v-tsentre-kropivnitskogo-u-biznesmena-ukrali-30-tys-dollarov.html, http://podrobnosti.ua/2175536-v-kieve-u-sotrudnikov-feldegerskoj-sluzhby-zabrali-oruzhie.html, https://khersondaily.com/news/v-trollejbusah-vse-chasche-grabjat-ljudej

А прокуратура о каком то улучшении разглагольствует.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине за I квартал 2017 года зарегистрировали 400 убийств, - ГПУ
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