 В Украине за I квартал 2017 года зарегистрировали 400 убийств, - ГПУ

В Украине за I квартал 2017 г. зарегистрировали 427 убийств, 6 тыс. 150 квартирных краж и 4 тыс. 391 ограбление. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос 112.ua.
В документе говорится, что за первые три месяца 2017 г. в Украине было зарегистрировано 427 умышленных убийств. В 2016 г. в I квартале было зарегистрировано 498 убийств.
За I квартал 2017 г. было зарегистрировано 6 тыс. 105 квартирных краж, за аналогичный период 2016 г. - 6 тыс. 344.
4 тыс. 391 ограбление было совершено на территории Украины за три месяца 2017 г., в тоже время за три месяца 2016 г. было зарегистрировано 6 тыс. 381 ограбление.
На территории Украины за 3 мес. 2017 года было зафиксировано 27 разбойных нападений, из которых 19 с использованием огнестрельного оружия, 8 - холодного. За 3 мес. 2016 г. было зарегистрировано 54 разбоя: 31 с использованием огнестрельного оружия, 23 - холодного.
За первые три месяца 2017 г. в Украине зафиксировали 1 тыс. 821 угон, за аналогичный период 2016 г. - 2 тыс. 628 угонов.
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https://elise.com.ua/2017/05/05/u-poroshenko-panika-gotovitsya-zagovor-zhurnalist/
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http://podrobnosti.ua/2176075-v-tsentre-kropivnitskogo-u-biznesmena-ukrali-30-tys-dollarov.html, http://podrobnosti.ua/2175536-v-kieve-u-sotrudnikov-feldegerskoj-sluzhby-zabrali-oruzhie.html, https://khersondaily.com/news/v-trollejbusah-vse-chasche-grabjat-ljudej
А прокуратура о каком то улучшении разглагольствует.
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