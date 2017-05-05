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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2566) Лукашенко (1636) помощь (3288) Красный Крест (154) гуманитарная помощь (758)

 Продукты, моющие и гигиенические средства: Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 63 тысячи долларов

Беларусь окажет Украине гуманитарную помощь на общую сумму в Br117,9 тыс. (около $63 тыс.).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, данное решение содержится в постановлении Совета министров N332.

Согласно документу министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, концерну "Белгоспищепром", Гродненскому облисполкому и ряду белорусских предприятий поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине.

В частности, в состав гуманитарной помощи войдут такие продукты, как мясные консервы, масло, сахар, дрожжи, мука, макароны, крупы, бытовые моющие средства, гигиенические средства. Общая сумма гуманитарной помощи составит Br117,9 тыс. (около $63 тыс.).

Также документом поручено МЧС при содействии МИД обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил 13 грузовиков с гумпомощью на неподконтрольную территорию Донбасса

Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил о намерении передать гуманитарную помощь населению Украины в зоне конфликта.

"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым - продуктами и средствами гигиены", - сказал тогда А.Лукашенко.
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.....это Он так понтуется(пиарится)...
Взлёт его вертолёта, на котором он катает своего сыночка , обходится бюджету РБ гораздо дороже , чем эта вся "помощь".....
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если он нравится белорусам, то шо поделаешь?!
поменяйте его, на віборах)
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......у нас нет выборов и поменять, соответственно мы не никого можем.....А нравится он стольким белорусам, скольким украинцам нравится ваш Янукович.....
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Зараз даунбасята заволають, про братню допомогу, братів беларусів!!!!))))
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......ну так коксоуголёк для нашей металлургии идёт от туда, правда теперь через роSSию...
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не хотите вы свого царька менять, и янык тут не пример, а наоборот)))
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....ну ты же лучше знаешь, что мы хотим, а чего нет.....
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Продукты, моющие и гигиенические средства: Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 63 тысячи долларов - Цензор.НЕТ 4910
Вертолет был построен несколько лет назад на КВЗ по спецзаказу. Во сколько обошелся Лукашенко вертолет с комфортабельным салоном, кожаными креслами, казанским журналистам не сказали. Но зарубежные СМИ сообщали, что Ми-172 для VIP-персоны стоил около 4 миллионов долларов.
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А чего не в Орше? Своим согражданам не доверяет?
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.....он знает, как его все "любят", поэтому и не в Орше....
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Вице-премьер РФ предлагает признать подакцизной всю спиртовую непищевую продукцию и отменить нулевую ставку акциза на отдельные виды косметики и бытовой химии. А вы говорите - Боярышник
Продукты, моющие и гигиенические средства: Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 63 тысячи долларов - Цензор.НЕТ 1843
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З одного боку можна подякувати. Але з якого б це дива?
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Все за скрепами "Русского мира" --народи-брати !!!)))
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та отож то... И все бы так, да только что-то не так.
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Мабуть розумiе,що самому,вскоре може знадобитись допомога,от навалы Пермяковых
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для распределения среди пострадавшего населения
сначала не поняла, но потом прочла-по обе стороны.....только как та другая, темная примет эту помощь, дальше орков ничто не уйдет
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......помощь на 63 тысяч долларов

..... Цыган расщедрился, для братней Украины......
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Начинается с гумпомощи, а потом пойдут гумконвои?
«Бойтесь данайцев, дары приносящих», «Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes!»
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....врятли, экономическая ангажированность не позволит.......Куда Он будет нефтепродукты со своих НПЗ втюхивать.....
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если чего начнется, то будет уже не до закупок и не до продаж с НПЗ...
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...если чего начнется то всем придётся хавцца у бульбу......
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это Бацька продает товары, в обход погранцов пуйла
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Порошенко 3 мая заявил, что уже $1,1млрд. из $1,5млрд. денег Януковича конфискованных судом поступили на счета госказначейства.

Ну и где остальные 400млн ?
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Срочную алавердюшку луке. В виде презервативов. Чтоб не воспроизводил себе подобных
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Очередной "гумконвой"? Не верю в искренность плешивоголового. Это перед предстоящими учениями возле границы Украины глаза замыливает?
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Чего гавном в Беларусь и луку бросаться. Спасибо им за помощь. Сябрам и так не легко живется а они нам помогают. За это дякуемо им от народа Украины.
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Верно. Но вот что скажу. Хорошо помню, как некоторое время назад была на цензоре запись, одна женщина из Донецка рыдала в телефонную трубку, что никакой гуманитарной помощи ни она, ни ее 80-летняя мать получить не могут, а бандюги - пьют, стреляют и воруют.
Поскольку общества Красного Креста и Красного Полумесяца с Беларусью "планируют направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", то гуманитарная помощь жителям ЛДНР должна быть сугубо адресной, недостаточно ее просто привезти и отдать, за ее распределением необходимо проследить, иначе это будет просто помощь Захарченко и Плотве, а они к нуждающимся никак не относятся.
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от кого? беларусы никому ничего не должны, тем более украинцам.
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я что-то пропустила? зачем нам гуманитарка? наводнение? землетрясение? пожары? чего именно сейчас? не вижу логики. тем более своя промышленность как пищевая так и по выпуску быт химии работает не хуже беларусской. ну и сами беларусы в силу обнищания от гуманитарки не отказались бы. да и сумма смешная, больше потратятся на транспорт и командировочные.
Что-то мутит лукашенко. однозначно.
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лукашенко всегда что то мутит
или вы только заметели?
Все диктаторы что то мутят. ищу выгоду для себя а не для народа и страны
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так можно по мелочи мутить не втягивая в свои аферы Украину. нельзя исключать, что бацька банально перестал давать отчет своим действиям, впрочем как и то, что и троян какой пытается подсунуть. в любом случае здравого смысла нет в отправке гуманитарки как таковой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродукты, моющие и гигиенические средства: Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 63 тысячи долларов
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