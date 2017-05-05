 Продукты, моющие и гигиенические средства: Беларусь отправит в Украину гуманитарную помощь на 63 тысячи долларов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, данное решение содержится в постановлении Совета министров N332.
Согласно документу министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, концерну "Белгоспищепром", Гродненскому облисполкому и ряду белорусских предприятий поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине.
В частности, в состав гуманитарной помощи войдут такие продукты, как мясные консервы, масло, сахар, дрожжи, мука, макароны, крупы, бытовые моющие средства, гигиенические средства. Общая сумма гуманитарной помощи составит Br117,9 тыс. (около $63 тыс.).
Также документом поручено МЧС при содействии МИД обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.
Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.
Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил о намерении передать гуманитарную помощь населению Украины в зоне конфликта.
"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым - продуктами и средствами гигиены", - сказал тогда А.Лукашенко.
1378 42
Материалы по теме: Помощь Украине
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины(175)
Евросоюз запустил проект по созданию "образцовых отделов полиции" в 20 городах Украины(31)
США предоставили Украине технической помощи на 175 миллионов долларов, - Минобороны(23)
Германия планирует разработать программу помощи для переселенцев по поиску работы и переквалификации, - МинВОТ(13)
Жидо-бандеровский дух воина(0)
Группа военных инструкторов из Литвы направлена в Украину для обучения украинских военнослужащих(18)
Украина ожидает 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС на следующей неделе, - Цеголко(48)
Ответить
Взлёт его вертолёта, на котором он катает своего сыночка , обходится бюджету РБ гораздо дороже , чем эта вся "помощь".....
Ответить
поменяйте его, на віборах)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вертолет был построен несколько лет назад на КВЗ по спецзаказу. Во сколько обошелся Лукашенко вертолет с комфортабельным салоном, кожаными креслами, казанским журналистам не сказали. Но зарубежные СМИ сообщали, что Ми-172 для VIP-персоны стоил около 4 миллионов долларов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сначала не поняла, но потом прочла-по обе стороны.....только как та другая, темная примет эту помощь, дальше орков ничто не уйдет
Ответить
..... Цыган расщедрился, для братней Украины......
Ответить
Ответить
«Бойтесь данайцев, дары приносящих», «Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes!»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну и где остальные 400млн ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поскольку общества Красного Креста и Красного Полумесяца с Беларусью "планируют направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", то гуманитарная помощь жителям ЛДНР должна быть сугубо адресной, недостаточно ее просто привезти и отдать, за ее распределением необходимо проследить, иначе это будет просто помощь Захарченко и Плотве, а они к нуждающимся никак не относятся.
Ответить
Ответить
Ответить
Что-то мутит лукашенко. однозначно.
Ответить
или вы только заметели?
Все диктаторы что то мутят. ищу выгоду для себя а не для народа и страны
Ответить
Ответить