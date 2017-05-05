 Детское самоубийство: в Запорожской области нашли повешенным 9-летнего мальчика

В селе Балки Запорожской области нашли повешенным 9-летнего мальчика, передает Цензор.НЕТ. Об этом пишет местное издание "061.ua " со ссылкой на главу независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолия Сидоренко.
Трагедия произошла вечером 4 мая.
Мертвого сына, повешенного на дереве, нашел отец.
Причины происшествия устанавливаются.
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Ментам лень работать. Как минимум - доведение до самоубийства.
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