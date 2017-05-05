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 Детское самоубийство: в Запорожской области нашли повешенным 9-летнего мальчика

Предварительно, ребенок свел счеты с жизнью, повесившись на дереве.

В селе Балки Запорожской области нашли повешенным 9-летнего мальчика, передает Цензор.НЕТ. Об этом пишет местное издание "061.ua " со ссылкой на главу независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолия Сидоренко.

Трагедия произошла вечером 4 мая.

Мертвого сына, повешенного на дереве, нашел отец.

Причины происшествия устанавливаются.

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дуже сумно-дитина не бачила ще життя,а вже його залишила
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Верится с трудом, про самоубийство.
Ментам лень работать. Как минимум - доведение до самоубийства.
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У ментов тоже дети. Но ребенок уже ничего не расскажет. Однажды такой же девятилетний мальчик повесился в своей комнате, на кольцах из спортивного уголка. Повесился из-за того, что ему не купили велосипед, т. к. он получил тройку в четверти.
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Это со слов родителей? Хм... поверим, что ли...
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конечно нет,поверим тебе человеку который сидит за клавиатурой хер знает где и строчит свои екцпертные выводы
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я сижу за клавой черте знает как далеко от тебя, но знаю что ты хочешь жить
Я не сильно ошибаюсь?
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всегда найдуться екцперты которые будут искать зраду....
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бедняга, он так и не узнал об инклюзивном образовании...
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Откуда ребенок в таком возрасте вообще знает как вешаться? Случайно отравиться или несчастный случай - еще как то верится, а повесится? Воображения не хватает.
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в селе Балки Запорожской области... интернет? Которым свободно пользуется 9-летний шпингалет?
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2017 год на дворе, в карпатах в самом глухом селе есть интернет
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ну, нашли с чем сравнивать. В Карпатах в глухих селах еще лет 20 назад на каждом втором доме спутниковые тарелки уже висели.
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бакинскому уже не помочь. он уже труп... разлагается... Чувствуете вонь?
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Беда... Психика детей и подростков не выдерживает ужасов и реалий сегодняшнего мира.
Родители! Будем добрее и внимательнее к нашим детям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетское самоубийство: в Запорожской области нашли повешенным 9-летнего мальчика
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