 20 евродепутатов просят Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Письмо с призывом депутаты направили 4 мая президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру парламента Андрею Парубию, как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Центр информации о правах человека.
Евродепутаты выразили удивление принятыми законодательными изменениями по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.
"Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах - это не нужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг ", - написали депутаты.
По мнению евродепутатов, это "проявление давления на тех общественных активистов, которые выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине", - сказано в обращении.
Депутаты призывают немедленно пересмотреть принятые изменения и засвидетельствовать, что усилия украинской власти в борьбе с коррупцией являются "искренними и серьезными".
Авторы письма - Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотига, Павел Свобода и другие депутаты.
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Як Європейські чини не можуть зрозуміти, що немає у злодійської влади України ніякої бородьби з корупціє,
А Є Імітація, і вилов мілководної хабарної риби
А якщо ловиться Злодіювата Владна "Щ"ука з команди Шоколадних любих друзів то відразу створюються законодавчі клини
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А вот друзья Украины, это фрау Меркель, с согласия которой нам разрешили поставку дизелей Дойч для нашей армии и флота(и многое другое). Это руководство Литвы, которое разрешило поставку нам советского вооружения. и многие другие, чья реальная помощь, помогает возрождать Армию и экономику. А балаболов депутатов у нас и своих хватает.
p/s/ а также, забыл упомянуть, высшее политическое и финансовое руководство Германии, ЕС, Англии, Франции, США и Швейцарии, фонд МВФ, благодаря поддержки которых, Украина прошла безболезненно в конце 2015 года точку срока возврата кредита Януковоща, и в Украине не случился дефолт, на которых так рассчитывал Тупин и команда пидороссов.
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Или такая система обворовывания страны вас вполне устраивает?
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Это все фигня ... - сатанисты будут еще и убивать антикорупционеров как в Рашке ... а народ будит молча смотреть и выбирать на выборах того кто Бигбордов купит больше и ватной пропаганды ...
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Покажите мне хоть одного реального антикоррупционера в Украине
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антикорупцанеры (ссаными тряпками основаные ГО-шки) значить равнее других))?
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вимагати почнуть???
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По такій логіці можна, наприклад, всіх менеджерів Рошену змусити декларації подавати...
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«У Порошенко паника: Готовится заговор…», - Журналист4 часа назад
В последние месяцы Петр Алексеевич Порошенко стал совсем неадекватным, а его действия на посту Президента прямолинейно отличаются от того что он декларирует на публике.
Пишет журналист Виталий Глюдзо:
С начала я не мог понять в чем дело, но пообщавшись с депутатами знакомыми с ситуацией и внутренней кухней «Банковой» все стало ясно. Порошенко боится заговора. Я бы сказал он не просто боится заговора, он уверен, что вокруг него все враги, что его хотят убить и снять. Для того чтобы не допустить этого, Петр Алексеевич поменял ориентацию, как и самих политических партнеров…
Посудите сами. Только за последние несколько недель он (ред. Порошенко) поменял всех СБУшников в областях. Стоит отметить, что Порошенко не просто поменял их, он вернул старые кадры Януковича которые преданные агенту российских спецслужб Якименку. Фактически среди тысяч претендентов, Порошенко выбрал самых отмороженных, самых циничных и бессовестных которые не ценят ничего кроме денег.
Олигарх уволил своего лучшего друга Бориса Ложкина с поста его советника. Ложкин всю жизнь был другом Порошенко, но в последний момент Петр Алексеевич оборвал с ним все связи.
Олигарх начал массово лишать гражданства и проводить репрессии против политиков которые предоставляют угрозу. Среди них Артеменко, Боровик, Саакашвили и другие. Порошенко знает, что будет международный скандал, но страх перед заговором лишил его разума.
Олигарх начал настоящую чистку в СМИ. Более 1200 сайтов, газет, телеканалов, радио попали в список Стеця на закрытие.
Порошенко и его кум Луценко сделали все для того чтобы развязать руки регионалам. С розыска Интерпола сняты все бывшие ТОП чиновники времен Януковича, сам Янукович и его сын. Самые омерзительные и отбитые регионалы вступили в тесные связи с Порошенко вопреки логике но за деньги.
Олигарх начал мощную, но неудавшуюся информационную кампанию по якобы конфискованным деньгам Януковича. На самом деле это был отвод глаз от других денег которые были выведены из страны. Никаких денег Януковича никто не конфисковал, напротив, под шумок Януковичу дали вывести свои активы в том числ из банка Петра Алексеевича Порошенко.
Петр Алексеевич по несколько раз в месяц общается с Путиным получая от него указания. Казалось бы как во время войны общаться с врагом? Но Путин не враг Порошенко, Путин новый наставник Порошенко…
Вот собственно события только за последние две недели которые тяжело вкладываются в голове здорового человека… Как можно декларировать Европейский путь Украины и в это же время протаптывая путь Януковича к Путину?
И мои собеседники среди депутатов, и сами действия Порошенко подтверждают, что он поменял ориентацию в страхе, что партнеры по Майдану и по евроинтеграционному пути готовят против него заговор с целью свержения. Порошенко однозначно нашел новых партнеров с числа бывших регионалов, кремлевских кураторов и собственно говоря самого Путина.
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В чем собственно заключается давление? В том что станет видно что рыльце в пуху? Или проблема заполнить декларацию? Так вроде все грамотные там...
Антикорупционеры ОБЯЗАНЫ первыми подать декларации, иначе ни о каком доверии общества не может быть речи. Все без исключения мои знакомые уверены, что антикорупционные органы - это просто инструмент вышибания бабла с корупционеров. Масштабы корупции все знают. Кто то сел за корупцию? Уволен? А теперь еще вонь по поводу деклараций. Кому-то что-то не ясно???
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Т.е. они имеют законное право возглавлять коррупцию?
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