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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:депутат (2886) Европарламент (1262) Парубий (1441) Порошенко (12806) электронное декларирование (527)

 20 евродепутатов просят Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

20 депутатов Европейского парламента и участники неформальной группы "Друзья европейской Украины" просят отменить е-декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции.

Письмо с призывом депутаты направили 4 мая президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру парламента Андрею Парубию, как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Центр информации о правах человека.

Евродепутаты выразили удивление принятыми законодательными изменениями по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.

"Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах - это не нужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг ", - написали депутаты.

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По мнению евродепутатов, это "проявление давления на тех общественных активистов, которые выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине", - сказано в обращении.

Депутаты призывают немедленно пересмотреть принятые изменения и засвидетельствовать, что усилия украинской власти в борьбе с коррупцией являются "искренними и серьезными".

Авторы письма - Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотига, Павел Свобода и другие депутаты.


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там только один Шабунин всей шобле поперек горла стоит, сцыт шакаладная братва, вот и мстит как может. И чем этот гидрант от того "живого" отличается?
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Шабунин проект Геращенко,и очень нехило поднялся за последние три года,уже и хатка под Киевом,и квартирка в Киеве и дома квартирка
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это он на украинские деньги поднялся??? Или пиндосов развел??? или как?
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Як Європейські чини не можуть зрозуміти, що немає у злодійської влади України ніякої бородьби з корупціє,
А Є Імітація, і вилов мілководної хабарної риби
А якщо ловиться Злодіювата Владна "Щ"ука з команди Шоколадних любих друзів то відразу створюються законодавчі клини
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Шабунин пашет на заказ,поднялся и на тех,и на тех,известный грантоед,особенно Сороса подоил
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все пашут на заказ..даже ленин жил на немецкие гранты..и чего ты так заерзал..
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ИмбЕцил тебя на помойке тебя через анус сострогал,дитя инцеста ты наше
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а еще некоторые Евродепитуты ездиют в оккупированный Крым и получают за это от россиянцев большие гонорары... и чё? прислушиваться теперь к каждой #ляди?
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Это не ляди, а друзья Украины. Не читал что-ли статью?
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со всем уважением к вам, но эти евродепутаты это "неформальные друзья Шабунина, Лещенко и Найема"... которые ничего конкретного в Европарламенте не решают.
А вот друзья Украины, это фрау Меркель, с согласия которой нам разрешили поставку дизелей Дойч для нашей армии и флота(и многое другое). Это руководство Литвы, которое разрешило поставку нам советского вооружения. и многие другие, чья реальная помощь, помогает возрождать Армию и экономику. А балаболов депутатов у нас и своих хватает.
p/s/ а также, забыл упомянуть, высшее политическое и финансовое руководство Германии, ЕС, Англии, Франции, США и Швейцарии, фонд МВФ, благодаря поддержки которых, Украина прошла безболезненно в конце 2015 года точку срока возврата кредита Януковоща, и в Украине не случился дефолт, на которых так рассчитывал Тупин и команда пидороссов.
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Как все сложно. Друзья оказывается не друзья, а так себе.
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друзья познаются в беде, разве не так? ... а расписаться под бумажкой и назваться "евродругом" больших усилий не составляет. Но их письмо Порох обязательно рассмотрит, и учтет...
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Чем антикоррупционер лучше других?
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Тем что Антикорупционер не берет деньги из бюджета - и он не должен публичную деклорацию подавать ...
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Ты хочешь, что бы они тихо брали взятки от коррупционеров и мы не могли контролировать?
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Что ты несешь? Как они могут брать взятки, если они не госслужащие и не особы публичного права?
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Можешь это называть не взяткой, но такие случаи будут потому, что мы живём в Украине, где традиция красть и брать взятки культивировалась 100 лет.
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Обыкновенно. Шантаж коррупционеров очень прибыльное дело.
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Шантаж подпадает под другую статью, это никак не взятка.
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Дело не в термине, а в сути. Антикоррупционеры могут наживаться на борьбе с коррупцией? Конечно, да.
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Ага . Антикоррупционер берет деньги у коррупционеров . И каждый гражданин Украины обязан подавать декларацию каждый год .
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А откуда берет деньги Антикоррупционер?
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Он берет их у корупционера, а корупционер из бюджета.
Или такая система обворовывания страны вас вполне устраивает?
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А чем он хуже Вася Петькин и почему он должен подавать декларации, а Вася Петькин - нет?
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Потому что вы не понимаете очевидного. Должен быть контроль за людьми, которым мы платим, а не тотальная слежка за всеми.)
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Человек, который борется с коррупционерами имеет большие риски брать деньги за покрытие фактов коррупции, почему мы не должны контролировать людей через электронные декларации?
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Серьёзно? И кто им будет давать эти деньги... проворовавшиеся судьи, прокуроры, депутаты, члены Кабмины? Вам самому не смешно? Я уже не говорю о вашем "почему мы не должны контролировать людей через электронные декларации?". Первая волна подачи миллионных е-деклараций прошла и как с контролем? Вы уже выявили воров, взяточников, или, может быть, кто-то выявил? Данный закон - своеобразная месть/запугивание от топ-чиновников, которые в шоке от того, что должны отображать в своих е-декларациях имущество и прочее,нажитое "непосильным трудом"... и ничего более.
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Наивная Марьяна, именно так и будет, ибо уже есть примеры борцов с коррупцией, которые покрывали эти факты за деньги.
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Я так понимаю, что ссылок на уголовное дело не будет. Не говоря уже о том, что не в их власти покрывать чью-то коррупцию.) Всего вам хорошего.))
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Был такой великий борец Виталий Косенко, набери в поиске и узнаешь суть антикоррупционеров.
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Власть ахватил филиал кремлевской ОПГ - естествено с корупцией боротся не кто не хочет а вот с Антикорупционерами можно что то придумать ...
Это все фигня ... - сатанисты будут еще и убивать антикорупционеров как в Рашке ... а народ будит молча смотреть и выбирать на выборах того кто Бигбордов купит больше и ватной пропаганды ...
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Имя сестра! (с)
Покажите мне хоть одного реального антикоррупционера в Украине
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хахаха))))
антикорупцанеры (ссаными тряпками основаные ГО-шки) значить равнее других))?
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Таки шо, як вкажеш пальчіком на карррупціонера так зразу з тебе йо..-декларацію

вимагати почнуть???


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Я то и думаю почему в Италии Каждый обязан подавать доходы, два года назад ввели новость проверяют количество щетов, и среднее количество денег на щету за год. Вот таки е пироги
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НАБУ - это наверное последнее, что случайно возникло в период растерянности власти и еще осталось у народа после революции достоинства. И то не надолго. Наша политическая система семимильными шагами движется в сторону российской. То же затыкание рта СМИ (Шустер, ЭРА...), "управляемая демократия", борьба с "грантоедами" и т.п. Только, если в России все это выглядит страшно, то у нас карикатурно и мерзко! Гадко смотреть, как "депутаты" практически всех фракций за небольшим исключением сбились в кодлу, объединенные общим страхом и ненавистью перед борцами с коррупцией и другими честными людьми. Наднях перестал уважать и Портникова, когда он усадил против одной "девочки-грантоедки" пять прожженных политиканов из БПП, НФ и РП во главе с упырем Мосийчуком, которые насиловали ее битый час и доказывали, что борьба с коррупцией это второстепенная задача и никаких антикоррупционных судов страна не увидит. Грустно и тошно, господа, жить в этой Богом проклятой стране!
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Такое впечатление , что гейпутаты защищают свою долю от грантов шабуниным , гопко , лещенкам и др.
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Антикорупціонери з ГО не мають відношення до бюджетних коштів. А якщо хтось із них на грантах називається (100% є і такі), то хай з цим розбираються грантодавці - то ж їхні гроші, а не наші з вами.

По такій логіці можна, наприклад, всіх менеджерів Рошену змусити декларації подавати...
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Пусть подают менеджеры Рошена, разве кто-то против?
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Глядя как за последние пару лет поднялись "антикорупционеры" Шабунин и Лещь, то может стоит им таки декларировать, а то очень похоже, что они тупо сидят на откатах у корупционеров
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головний ворог банди парашенка не путін, а українці, особливо ті, які цікавляться, хто і куди краде їхні гроші.
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Во боты развонялись. Шабунин им дорогу перешел, хотят контролировать. Перебьетесь. А ваши хозяева будут сидеть, с конфискацией.
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https://elise.com.ua/2017/05/05/u-poroshenko-panika-gotovitsya-zagovor-zhurnalist/

«У Порошенко паника: Готовится заговор…», - Журналист4 часа назад

20 евродепутатов просят Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров - Цензор.НЕТ 1067

В последние месяцы Петр Алексеевич Порошенко стал совсем неадекватным, а его действия на посту Президента прямолинейно отличаются от того что он декларирует на публике.
Пишет журналист Виталий Глюдзо:
С начала я не мог понять в чем дело, но пообщавшись с депутатами знакомыми с ситуацией и внутренней кухней «Банковой» все стало ясно. Порошенко боится заговора. Я бы сказал он не просто боится заговора, он уверен, что вокруг него все враги, что его хотят убить и снять. Для того чтобы не допустить этого, Петр Алексеевич поменял ориентацию, как и самих политических партнеров…
Посудите сами. Только за последние несколько недель он (ред. Порошенко) поменял всех СБУшников в областях. Стоит отметить, что Порошенко не просто поменял их, он вернул старые кадры Януковича которые преданные агенту российских спецслужб Якименку. Фактически среди тысяч претендентов, Порошенко выбрал самых отмороженных, самых циничных и бессовестных которые не ценят ничего кроме денег.
Олигарх уволил своего лучшего друга Бориса Ложкина с поста его советника. Ложкин всю жизнь был другом Порошенко, но в последний момент Петр Алексеевич оборвал с ним все связи.
Олигарх начал массово лишать гражданства и проводить репрессии против политиков которые предоставляют угрозу. Среди них Артеменко, Боровик, Саакашвили и другие. Порошенко знает, что будет международный скандал, но страх перед заговором лишил его разума.
Олигарх начал настоящую чистку в СМИ. Более 1200 сайтов, газет, телеканалов, радио попали в список Стеця на закрытие.
Порошенко и его кум Луценко сделали все для того чтобы развязать руки регионалам. С розыска Интерпола сняты все бывшие ТОП чиновники времен Януковича, сам Янукович и его сын. Самые омерзительные и отбитые регионалы вступили в тесные связи с Порошенко вопреки логике но за деньги.
Олигарх начал мощную, но неудавшуюся информационную кампанию по якобы конфискованным деньгам Януковича. На самом деле это был отвод глаз от других денег которые были выведены из страны. Никаких денег Януковича никто не конфисковал, напротив, под шумок Януковичу дали вывести свои активы в том числ из банка Петра Алексеевича Порошенко.
Петр Алексеевич по несколько раз в месяц общается с Путиным получая от него указания. Казалось бы как во время войны общаться с врагом? Но Путин не враг Порошенко, Путин новый наставник Порошенко…
Вот собственно события только за последние две недели которые тяжело вкладываются в голове здорового человека… Как можно декларировать Европейский путь Украины и в это же время протаптывая путь Януковича к Путину?
И мои собеседники среди депутатов, и сами действия Порошенко подтверждают, что он поменял ориентацию в страхе, что партнеры по Майдану и по евроинтеграционному пути готовят против него заговор с целью свержения. Порошенко однозначно нашел новых партнеров с числа бывших регионалов, кремлевских кураторов и собственно говоря самого Путина.
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Лео, странно - что за адрес такой стрёмный у этого сайта...?
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Не пойму в чём проблема и из-за чего истерия. Если борцам с коррупцией нечего скрывать, то чего кипишь подняли? Видимо есть, что скрывать, вот и завыли.
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Что за бред, какое нахрен "давление на активистов антикорупционного движения"???
В чем собственно заключается давление? В том что станет видно что рыльце в пуху? Или проблема заполнить декларацию? Так вроде все грамотные там...
Антикорупционеры ОБЯЗАНЫ первыми подать декларации, иначе ни о каком доверии общества не может быть речи. Все без исключения мои знакомые уверены, что антикорупционные органы - это просто инструмент вышибания бабла с корупционеров. Масштабы корупции все знают. Кто то сел за корупцию? Уволен? А теперь еще вонь по поводу деклараций. Кому-то что-то не ясно???
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отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Т.е. они имеют законное право возглавлять коррупцию?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины20 евродепутатов просят Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров
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