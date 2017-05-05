 В Одессе "заминировали" рынок "Привоз"

В Одессе неизвестные сообщили о минировании рынка "Привоз", передает Цензор.НЕТ. Правоохранители обследуют рынок на наличие взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.
"Сегодня, 5 мая, в 10.55 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что заминирован рынок "Привоз". На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, специалистов взрывотехнической управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
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"4 мая 2017 года Овидиопольским районным судом гражданин признан виновным в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК)",
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Инцидент случился в четверг, 4 мая, на перекрестке улиц Олены Телиги и Дорогожицкой.
«Авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто», - отмечается в сообщении."
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