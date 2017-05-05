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Все про:минирование (580) Одесса (5573) рынок (418)

 В Одессе "заминировали" рынок "Привоз"

На место для проверки выехали специалисты-взрывотехники.

В Одессе неизвестные сообщили о минировании рынка "Привоз", передает Цензор.НЕТ. Правоохранители обследуют рынок на наличие взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

"Сегодня, 5 мая, в 10.55 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что заминирован рынок "Привоз". На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, специалистов взрывотехнической управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минирование" одесского Дома профсоюзов оказалось ложным. Людей снова пускают на Куликово поле
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Наверное вата все не может успокоиться что 2 мая не удалось отомстить
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Выезжать по регламенту канеша нужно. Но и искать анонимов и "минировать" вражеские объекты мацьквы никто не отменял. Почему нет статистики - сколько провели телефонных заминированний объектов противника. Статистика нам бы душу грела.
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Суд приговорил жителя Одесской области к 13 годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества за подрыв железнодорожного полотна и незаконное хранение взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"4 мая 2017 года Овидиопольским районным судом гражданин признан виновным в совершении диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 263 ч. 1 и ст. 113 УК)",
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Титушня киваловская разбирается с титушнёй трухановской...
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Президент должен быть патриотом, а он пустышка. Была возможность у него после майдана изменить многое, чего народ требовал, но он не сделал этого.
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На Петю компрамата выше крыши,вот кацапы и держат его за лохматые яйца
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ЧП! Какой то засранец наложил кучу на центральном входе, вся Украина вздрогнула.....
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Ребята, на сайте есть Одесситы? Скажите, на "Привозе" еще есть молдавские сигареты?
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В Одессе всегда были свои - и молдавские, и своё Мальборо, и Кент, и Кэмел и т.д. Производство - в 2-х кварталах от Привоза.
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поймать вату минера и сразу в дом профсоюзов, там рядом, жд вокзал пройти и уже на привозе.
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А это где: "КИЕВ, 5 мая - РИА Новости Украина. В Киеве на Дорогожичах произошли масштабные разборки между полицией и группой поддержки водителя автомобиля с еврономерами, который нарушил правила дорожного движения, сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
Инцидент случился в четверг, 4 мая, на перекрестке улиц Олены Телиги и Дорогожицкой.
«Авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто», - отмечается в сообщении."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессе "заминировали" рынок "Привоз"
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