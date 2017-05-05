 Порошенко подал в Раду законопроект об инклюзивном образовании

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Петра Порошенко в Фейсбук, Президент подал в Верховную Раду проект закона, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.
"Этот шаг является чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей нуждаются в учете своих особенностей в образовательном процессе, - написал Президент,. -, у бежден, поддержка инклюзивного обучения на законодательном уровне обеспечит доступ детей с особыми образовательными потребностями в учебный процесс в школах".
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Где законы об отмене недоторканности депутатов и судей?? Где новый цвк??? Кто из воров с тюрьме? Клюев, Насиров, Бойко, Ляшко и т.д.
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http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170410-ukrayinski-shkolyarky-obijshly-rosiyan-i-vtretye-vygraly-matematychnu-olimpiadu/
І таких перемог на міжнародних олімпіадах у нас по кілька штук щороку! Це, звичайно, не заслуга Пороха, але і не треба казати, що освіта - нижче плінтуса...
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А як було до 1991 року з вивченням економіки? Теж ніяк! І її не вивчали в школах, а у вузах вивчали планову економіку. Ось тому і економіка в ж...пі - бо ні Гройсман, ні Пєтя, ні Юля, ні Ляшко не знають основ макроекономіки!
А як було до 1991 року з вивченням іноземних мов? так вивчали, але це мрак. Коли у школі всіх поголовно вчили, що англійською вечеря - supper (насправді dinner), а обід - dinner (насправді lunch). Чи коли вчили, що учень це pupil (правильно - student). Про пронаунс взагалі мовчу.
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І якщо в кожній мобілці є калькулятор, то нафіг множити у стовпчик? Я от, якщо що в умі множу - набагато ефективніше, ніж у стовпчик.
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Теперь будем как Луценко - по тюрьмам образовываться ...
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На картине в маетке своего отца он в хламиде святого отрока , здесь , на фото , в костюме кацапского долбоё.а .
Кто же он на самом деле ?
Всё просто - сын очень хитрозадого аллигаторха .
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и кому вигодно чтоби Рада била недееспособной
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