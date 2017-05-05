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 Политика Украины
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Все про:закон (2296) инвалиды (293) образование (1508) Порошенко (12806)

 Порошенко подал в Раду законопроект об инклюзивном образовании

10% детей нуждаются в учете своих особенностей в образовательном процессе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Петра Порошенко в Фейсбук, Президент подал в Верховную Раду проект закона, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.

"Этот шаг является чрезвычайно актуальным, ведь сейчас в Украине 10% детей нуждаются в учете своих особенностей в образовательном процессе, - написал Президент,. -, у бежден, поддержка инклюзивного обучения на законодательном уровне обеспечит доступ детей с особыми образовательными потребностями в учебный процесс в школах".

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Всякую херню предлагает - иллюзия бурной деятельности!!
Где законы об отмене недоторканности депутатов и судей?? Где новый цвк??? Кто из воров с тюрьме? Клюев, Насиров, Бойко, Ляшко и т.д.
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Олігархи та мафія не хочуть щоб їх діти ходили до школи, хочуть отримувати атестати за хабарі! Система освіти має бути одна для всіх. Ніяких пільг дітям бидло-еліти! Всі підуть в школу ногами!
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В Украине сейчас образование - ниже плинтуса .Наверно на уровне недоразвитых африканских стран.И по заявлениям соевого гидранта - "Он видит Украину аграрным придатком!" Достаточно уметь навоз вилами по полям Пэдра кидать и сахарную свеклу собирать.....
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Шоколадний барига прийшов на крові, торгує на крові і схоже піде з кров'ю!!!
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Та невже???

http://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170410-ukrayinski-shkolyarky-obijshly-rosiyan-i-vtretye-vygraly-matematychnu-olimpiadu/

І таких перемог на міжнародних олімпіадах у нас по кілька штук щороку! Це, звичайно, не заслуга Пороха, але і не треба казати, що освіта - нижче плінтуса...
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Если слушать Гнойцмана - то в Украине сплошной рост и достижения . Если поинтересоваться образованием - что было до 1991 года и то что имеем сейчас,то сравнение не в лучшую сторону.
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А як було до 1991 року з вивченням правознавства? а ніяк! Не вивчали його в школах! Ось тому народ і допускає до влади Гройсманів, бо не знає своїх прав! Зараз правознавство у школах з"явилося.

А як було до 1991 року з вивченням економіки? Теж ніяк! І її не вивчали в школах, а у вузах вивчали планову економіку. Ось тому і економіка в ж...пі - бо ні Гройсман, ні Пєтя, ні Юля, ні Ляшко не знають основ макроекономіки!

А як було до 1991 року з вивченням іноземних мов? так вивчали, але це мрак. Коли у школі всіх поголовно вчили, що англійською вечеря - supper (насправді dinner), а обід - dinner (насправді lunch). Чи коли вчили, що учень це pupil (правильно - student). Про пронаунс взагалі мовчу.
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Вы совсем больной на всю голову ? На кой та ваша правознавства,економіка, хрестианская этика... Если дети в 5 классе не знают что такое прямой угол и транспортир,в 8 классе не знают таблицу умножения и не умеют элементарно делить ( умножать) в столбик?
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Від больного і чую! Правду казав Скрипка про тих, хто не може вивчити українську...

І якщо в кожній мобілці є калькулятор, то нафіг множити у стовпчик? Я от, якщо що в умі множу - набагато ефективніше, ніж у стовпчик.
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І контрольне питання: назвіть хоч одного переможця міжнародної учнівської чи студентської олімпіади з фізики, математики, інформатики до 1991 року??? А зараз їх по 5-10 щороку!
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А зараз їх по 5-10 щороку! От каждой школы,района,области ...?
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Курс Основи праознавства запроваджено міністерством освіти в 1998 році, до того часу воно не було загальнообов"язковим і вивчалося в окремих школах.
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Иван Марков 4c9cbd29 Цитата: "Всякую херню предлагает..."Каким же ничтожеством нужно быть что бы называеть херней на право детей с той или иной инвалидностью ходить вместе со всеми в школу, учиться на равне со сверстникам, получать высшее образование и т.д. Вы называете херней - улучшение жизни детей инвалидов, их принятия в нашем обществе, вовлечение с наш социум их становление как полноправных граждан.
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Что ещё это государство не отрегулировало? Сколько раз в месяц стирать трусы?
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Вот и образованию амбец ...
Теперь будем как Луценко - по тюрьмам образовываться ...
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Порошенко подал...- вселило надежду, но дальше облом и, как обычно, полная хрень.)
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Если папа - мудак ,то почему сынок должен быть другим ?
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Странно это ...
На картине в маетке своего отца он в хламиде святого отрока , здесь , на фото , в костюме кацапского долбоё.а .
Кто же он на самом деле ?
Всё просто - сын очень хитрозадого аллигаторха .
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власть стала уже президентской?
и кому вигодно чтоби Рада била недееспособной
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Бойся дурака, который знает как улучшить то что работает.


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Мне кажется он перепутал эксклюзив с инклюзивом....
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Щас! Ты бы еще предложил инклюзивное образование в эксклюзивной панамской школе.
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Через 10 років в Україні небуде вчителів математики ,фізики .Загальний рівень знань з математики на сьогоднішній день найнижчий за всі роки незалежності.Перемоги на олімпіадах ,то заслуга батьків ..!!!!!!!Подивіться результати ЗНО з математики,кількість бажаючих стати студентами фізмат факультету ,і ви все зрозумієте.Інклюзив 100відсотковий.А як працювать учителю ,де взять навчальний ,методичний матеріал для роботи ????????????? І все це за 150 $ ?????
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Ну на фізмат не йдуть, бо він не дасть доброї кар"єри. Зате ідуть на кібернетику і тд, щоб стати програмістами. А там без математики - ніяк!
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