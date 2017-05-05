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 80 источников питьевой воды в ОРДЛО уже не пригодны к использованию, во многих шахтах остановлен водоотлив, - Грымчак

Во многих шахтах на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

"Фактически все предприятия остановились. Были заявления, что они попытаются "реанимировать" металлургическое производство, но подтверждения нет. Единственное, что мы точно имеем, это то что во многих шахтах остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации", - отметил он.

По словам Грымчака, последние исследования, опубликованные российскими СМИ, свидетельствуют о повышении уровня соли в воде на территории ОРДЛО и Российской Федерации в 8 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за губительной деятельности террористов ОРДЛО Донбасс ждет экологическая катастрофа, через 10 лет регион может полностью исчезнуть, - ученые заявляют об остановке откачки воды в шахтах

"Где-то 80 источников питьевой воды на сегодня на неконтролируемой территории уже не пригодны к использованию", - сказал он.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в ОРДЛО останавливаются захваченные боевиками украинские предприятия.
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ай, ай, ай.... а чем же баранов и козочек поить?!.... животноводство всё???!!!...
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Даунбас перетворюється на солончакову напівпустелю!!!))))
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Самая большая пустыня Европы - находится в Украине - Олешковские пески. А образовалась она из-за выпаса огромных отар овец, большая часть которых принадлежала барону Фальц-Фейну. Увидев, что он натворил барон создал заповедник Аскания-Нова. А эти лугандонские орки только превращать все в пустыню умеют. С учетом того, что они в Крыму сотворили, это все очень смахивает на тактику "выжженной земли".
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а нафига дофига воды ? , , надежда савченко даже в условиях раша-тюряги посредством сухого голодания оздоравливалась и экономила кацапам питьевую воду . , , , пусть крысчане берут с нади пример ,,,,. верблюжья колючка. растет и без северо-крымского канала , , , не ягель , разумеется , но вполне съедобна и питательна. , !!! ,,,, ,/ колючки лучше откусывать кусачками , чем секатором , типа , бесплатный совет /
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Доказано учёными, что к покалыванию в желудке, после употребления "перекати поле" человек быстро адаптируется.
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Кстати, нам в Киргизии на срочной службе в тени возле плаца ставили бочку из под кваса с отваром верблюжьей колючки. Кстати жажду утоляет обалденно. На вкус правда гидота. Но вещь практичная.
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Вот чего не пил в Киргизии, так это отвар колючки. Хотя, после их минеральной воды, наверное, ничего не страшно.
Фантом, включи телефон или набери меня. Важно.
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Это чучело справа в "Polaroid" вцепился? И где оно раритет откопало?
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дык... старые фотоаппараты почти вечные - делали на славу...
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ну да... фотоматериалы на основе солей серебра не вечные... загадка, однако...
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"Вот оно че Петрович.." Да, про понты я и не подумал.
Об"явил себе выходной, пойду пивка из холодильничка хлопну (а то работа с УК и УПК подзаморила что то)
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почему ипользуется аббревиатура ОРДЛО вместо исконно-посконной ОТсОС?
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Независимость от хохлов стоит того, чтобы сдохнуть дураком.
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Проклятые укры. Это геноцид народа данбаса!
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напиши что нибудь на изиге народа бамбаса.
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а он бесписьменный! а мычаще-рычащие звуки ни одна из систем письменности адекватно не передаёт!
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Кацапы все превращают в говно, так что вполне ожидаемо...
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Я тогда тоже испытывал аналогичные чувства.
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Це було вельми тривожниими подіями.Я пам"ятаю про збиті гелікоптери,та відчуття пригніченності від цього факту.Я пам"ятаю,як було тужно дивитися на події в Одесі-але вогонь та дохла кацапня стали розрадою.
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Да ладно. Все относительно. Может для других людей та вода и не пригодная, а для лугандонцев и разейских кизяков очень даже пригодная...
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 3 ч.3 часа назад
Китайцы запустили в пробный полет первый собственный большой авиалайнер С919.
На россии расстаял сталактит из гавна.
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ну що сказати -
Я "глибокостурбованозанепокоєний"))
Пийте власну мочу бидло донбаське...
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Если гуманная Европа и наше диб-е правительство попытается заставить Украину завозить воду лугандону цистернами - так по мне надо перекрыть воду лугандону вообще, а завозить ее в Мариуполь и др. зависимым от территории лугандона нас. пунктам. Расходы те же, а КПД намного больше.
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Абдалла‏ @turkmendagz 4 мая
Бедный Путин ему так тяжело: Асаду надо помочь, Мадуре, Талибану, Ли Пенше,Хезболле, братьям Киму и Луке.А ещё не забыть поднасрать Украине
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О георгиевском психозе - В роиси тоже бушует буря вокруг "ленточки": "Не называем же мы в угоду нынешней антисоветской идеологии блокаду Ленинграда блокадой Санкт-Петербурга, а Сталинградскую битву Царицынской? Понятно, потому и была затеяна вся эта грязная возня по искажению названий победной символики и искажению смысла победы"
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Стивен Полотеньчик‏ @ukrgorlovka 5 ч.5 часов назад
Думаю кацапы постящие фотки из Венесуэлы в будущем смогут все увидеть в живую.
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///еребцов‏ @igorzhe 14 ч.14 часов назад
В Венесуэле ад..Власть стреляет в людей и давит людей бронетехникой..Если баррикадники прорвут оборону, Мадуро разорвут на куски..
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Похоже, что комментарий под статьёй из паРаши:
"...
Олег‏ @Ib4FIRdf79kW5Zl

У нас такое тоже возможно! Недаром шмели росгвардия закупила.

..."
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ничяво! руськие бабы еще нарожают. не жалко.
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Главное что бы эти орки не повалили на пмж из ордло , как переселенцы.
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Когда заявляется "на многих шахтах остановлен водоотлив" - невольно вспоминается Станиславский со своим "Не верю!". Водоотлив-последнее, что отключается на шахте
и в сознании горняков означает ее гибель. Возникает встречный вопрос-у них разве нет электроэнергии? Или есть желание угандонить шахту? Чем им мешает водоотлив? Нет дежурного слесаря? Хотелось бы вместо "многих шахт" какой-либо конкретики, если уж нагонять жути.
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Конкретики? Ну, вот к примеру...
В Енакиево водоотлив на шахте имени Карла Маркса на горизонте 875 метров был остановлен 6 января.

Кстати, водоотлив надо производить и с остановленных с давно закрытых шахт. Как думаете, боевики будут это делать?
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да какой ****** слесарь . там все на метал попилили. что там чинить?? или через трубочку висасивать??
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есть там полностью разрушенные шахты, на которых уже ничего не делают, только металл режут...не знаю сколько их, но на ютубе несколько видел. А на рабочих шахтах жизнеобеспечение поддерживается.
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А в чем проблема?
Пущай им братская лугандония поможет, как (никак адиннарот) с водой или народ крыма. У крысьчан к стати большой опыт водообеспечения всей Украины.
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Это ШЕДЕВР, товарищи ! Тот случай, когда я искренне желаю, чтобы расейские мечты сбылись как можно быстрее.



Тот случай, когда я искренне желаю, чтобы расейские мечты сбылись как можно быстрее.
Шабаш потомков палачей и вертухаев.
Сеть взорвалась комментариями :
"Насчет НКВД пусть повторят"
"вот этот дрыщь кому-то угрожает?"
"Диды ЗИГОВАЛИ"
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вы не сильно радуйтесь, потому что за наш счет еще водоснабжение оркам с Украины запустят. опять запоют о мирных жителях страдальцах.
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да мы знаем о постоянной вони из шыкаладного цеха типа тамжынашилюди - онижыдети, бамбасская пустынь.
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А канал Дніпро-Даунбас ніхто і не перекривав!!!)))
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а я давно говорил...нужно за Лисичанском строить дамбу, а воду из Северного Донца перекидать в Днепр.
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" заместитель министра по вопросам ордло" , а почему не по "ответам"?
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Злой Одессит‏ @zloy_odessit 23 ч.23 часа назад
Нормально на майские отдохнули - заПТУРили целую скотовозку! Кстати, первый в списке - гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга

80 источников питьевой воды в ОРДЛО уже не пригодны к использованию, во многих шахтах остановлен водоотлив, - Грымчак - Цензор.НЕТ 8736
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Параша может только все засирать и паразитировать на ресурсах. Ещё в совке ради вяличия сливали токсические отходы в реки или озеро и пох.
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Ну и нахрена нам эта гангрена? Более 80% населения - прокацапская быдломасса(их, этих уродов, уже и под гипнозом не вылечить), земли, это быдло - засрало, угробило. Лугандония - как гиря, которая всегда будет тянуть Украину на дно. От своих земель Украине отказываться нельзя, но этих помешанных на "халяве" существ, нужно будет пропускать через фильтрационные лагеря и всех сторонников сруССкого мира депортировать в кацапо-орду. А очищенные от прокацапской нечисти УКРАИНСКИЕ земли Донбасса, Украинский Народ восстановит.
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дык, откуда в шахтах питьевая вода, если они доверху заполнены танками и градами?
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быдлота не поймет... быдлота на то и быдлота, что думать и анализировать не может, может только почувствовать, на своей сраке, потом, когда будет поздно...)
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И шо? Торговать с ними нужно, атопутиннападет?
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А зачем им вода? Они водку любят и боярышник по гуманитарке от кацарылых.
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Сразу вспомнил Туранчокса из к/ф "Через Тернии к звёздам",
80 источников питьевой воды в ОРДЛО уже не пригодны к использованию, во многих шахтах остановлен водоотлив, - Грымчак - Цензор.НЕТ 1777

которому была выгодна экологическая катастрофа на планете.
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ЖАЛКО ЧТО ПУТИНА И ЯНУКОВИЧА НЕЛЬЗЯ УБИТЬ МНОГО РАЗ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия80 источников питьевой воды в ОРДЛО уже не пригодны к использованию, во многих шахтах остановлен водоотлив, - Грымчак
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