 80 источников питьевой воды в ОРДЛО уже не пригодны к использованию, во многих шахтах остановлен водоотлив, - Грымчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.
"Фактически все предприятия остановились. Были заявления, что они попытаются "реанимировать" металлургическое производство, но подтверждения нет. Единственное, что мы точно имеем, это то что во многих шахтах остановлен водоотлив, что может привести к ухудшению экологической ситуации", - отметил он.
По словам Грымчака, последние исследования, опубликованные российскими СМИ, свидетельствуют о повышении уровня соли в воде на территории ОРДЛО и Российской Федерации в 8 раз.
"Где-то 80 источников питьевой воды на сегодня на неконтролируемой территории уже не пригодны к использованию", - сказал он.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в ОРДЛО останавливаются захваченные боевиками украинские предприятия.
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Фантом, включи телефон или набери меня. Важно.
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Об"явил себе выходной, пойду пивка из холодильничка хлопну (а то работа с УК и УПК подзаморила что то)
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Китайцы запустили в пробный полет первый собственный большой авиалайнер С919.
На россии расстаял сталактит из гавна.
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Я "глибокостурбованозанепокоєний"))
Пийте власну мочу бидло донбаське...
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Бедный Путин ему так тяжело: Асаду надо помочь, Мадуре, Талибану, Ли Пенше,Хезболле, братьям Киму и Луке.А ещё не забыть поднасрать Украине
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Думаю кацапы постящие фотки из Венесуэлы в будущем смогут все увидеть в живую.
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В Венесуэле ад..Власть стреляет в людей и давит людей бронетехникой..Если баррикадники прорвут оборону, Мадуро разорвут на куски..
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"...
Олег @Ib4FIRdf79kW5Zl
У нас такое тоже возможно! Недаром шмели росгвардия закупила.
..."
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и в сознании горняков означает ее гибель. Возникает встречный вопрос-у них разве нет электроэнергии? Или есть желание угандонить шахту? Чем им мешает водоотлив? Нет дежурного слесаря? Хотелось бы вместо "многих шахт" какой-либо конкретики, если уж нагонять жути.
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В Енакиево водоотлив на шахте имени Карла Маркса на горизонте 875 метров был остановлен 6 января.
Кстати, водоотлив надо производить и с остановленных с давно закрытых шахт. Как думаете, боевики будут это делать?
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Пущай им братская лугандония поможет, как (никак адиннарот) с водой или народ крыма. У крысьчан к стати большой опыт водообеспечения всей Украины.
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Тот случай, когда я искренне желаю, чтобы расейские мечты сбылись как можно быстрее.
Шабаш потомков палачей и вертухаев.
Сеть взорвалась комментариями :
"Насчет НКВД пусть повторят"
"вот этот дрыщь кому-то угрожает?"
"Диды ЗИГОВАЛИ"
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Нормально на майские отдохнули - заПТУРили целую скотовозку! Кстати, первый в списке - гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга
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Луганский патронный завод, который был сдан России, который в полном составе вывезен с территории Луганской области в Российскую Федерацию", - заявил Соболев.
Луганский патронный завод восстановился и полностью обеспечивает потребности ЛНР и ДНР.При этом в администрации предприятия подчеркнули, что в случае начала активных боевых действий, предприятие в считанные часы в состоянии увеличить мощности производства в 3-4 раза и удовлетворить потребности оборонных ведомств Республик в патронах для автоматического оружия калибра 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм.
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которому была выгодна экологическая катастрофа на планете.
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