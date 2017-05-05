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Все про:вооружение (3365) Россия (70307) Сирия (2422) терроризм (20206) ИГИЛ (494)

 У "террористов" в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России

Военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных "террористов", установили, что снайперы запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные экспертов, изучивших оружие боевиков.

"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях", - рассказал источник издания. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно.

Согласно российскому законодательству, вывозить такие приборы за пределы России запрещено. По одной из версий, оборудование могли переправить в Сирию через третьи страны, в которые ПНВ или комплектующие для них из России поставляются официально. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как рассказал изданию один из военно-технических специалистов, ПНВ делятся на поколения от первого до третьего. По мере их модернизации улучшались технические характеристики приборов - коэффициент усиления света, чувствительность фотокатода и разрешение. ПНВ ранних поколений, например, могли работать только в условиях "четверть луны на небосводе", второму поколению было достаточно уже света звезд, а последние экземпляры получили возможность обнаруживать фигуру человека на расстоянии 400 м даже ненастной ночью.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий. ФОТО

Качество прицела принципиально важно при ведении боевых действий ночью. Самые современные приборы третьего поколения, по данным того же эксперта, изготавливаются в США и России. Другие страны не могут позволить себе их производство, поскольку оно является дорогостоящим и опасным - в конструкции прицелов используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия. При этом в США вывоз ПНВ третьего поколения за пределы страны категорически запрещен. Получить их могут только армии или спецподразделения дружественных стран, да и то после длительных согласований и подписания так называемого сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор ни при каких обстоятельствах не попадет в руки третьих лиц. В свою очередь, для гражданского и коммерческого оборота разрешены приборы с намеренно заниженными техническими характеристиками.

Внимание российских специалистов к снайперским винтовкам, используемым террористами в САР, вызвано тем, что снайперский огонь стал причиной гибели как минимум четверых россиян, участвовавших в боевых действиях на территории Сирии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский военный советник ликвидирован в Сирии

Считается, что именно снайпер в ноябре 2015 года убил морского пехотинца Александра Позынича. В марте прошлого года снайперским огнем был ранен Александр Прохоренко, а в феврале этого года убит контрактник Иван Слышкин. На днях от снайперского выстрела погиб российский военный советник сирийской армии подполковник Алексей Бучельников.

По данным Минобороны РФ, с сентября 2015 года в Сирии погибло около 30 российских военнослужащих. Однако Reuters сообщал, что официальная статистика занижена в четыре раза.

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И приборы у всех российские, и форма - российская.

У террористов в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России - Цензор.НЕТ 9985
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а потом гойскому миру рассказывать какая прекрасная рашка, березки тополя..
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Двуличие кремлядей и их своры удивляет всякого нормального человека.
Но никак не обитателей "руцкава мира" и "святой руси".
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вывсёврети!...
где подпись хуйла, с печатью и отпечатком зубов?!.... пиндосы недоделанные, недружелюбные и злые!...(((
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Пидары порохоботские не заебались удалять фото ???

У "террористов" в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России - Цензор.НЕТ 342
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Зря вы на кровавых наговариваете. Просто у кого то в кремле пердак рванул Вот и все. Просто и логично.
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А что тут удивительного, они ж в любом военторге продаются
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в украину тоже постановлялись новосибирские приборы ночного виденья через сша. и об этом писали здесь на цензоре
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Та то фигня у коня. Есть продвинутые юзеры.... Нет слово Юзеры в данном случае надо писать с ООЧень большой буквы. Это мега хакеры, это легенда хакерской храбрости, это стела хакерской доблести, это просто монумент хакерского мужества.... Ну да ладно по теме...

Запрещенная на территории России организация "ИГИЛ" поклялась убить человека, который хакнул 250 Игиловских твиттер аккуантов!!!!! и заполнил их гей-порно.
У террористов в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России - Цензор.НЕТ 3379
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"С новейшей электроникой из Китая" вообще-то...
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Балистичну ракету маешь? О, чого нема, того нема.
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Что то меня смех пробивает при словах новейшая електроника из розии... То что террористы обутые в разейские лапти и имеют разейские автоматы еще поверю...
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Матрицы для такой оптики могут производить только 4 страны. К сожалению, вата среди них.
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Закупала.
"Справка газеты: «Производство отечественных матриц могло начаться еще в 2010 году, но именно из-за "французского" контракта внедрение собственных разработок постоянно откладывалось."
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конструкции прицелов используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия. Источник: http://censor.net.ua/n438911

Прям как в обычных бытовых светодиодных лампах - светодиоды же делают из арсенида галлия.
Короче, источник из параши - читатели идиоты. Не будь идиотом, не читай росиськое!
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Дорогой Я - У Москалей привычка такая есть, сбрасывать пищу для размышления, что у них мол есть крутые нового поколения военные товары.
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И находятся ж идиоты, которые им верят! Я не про самих кацапов, там поможет только врач. Паталогоанатом.
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Дорогой Я - В Московии ооооочень будет тяжело вылечить. Не один медик, политик и историк погибнет, прежде их вылечат. Мне пришлось прожить почти 12 лет в разных регионов кацапии. Это точно какой то диагноз, которого ещё у учёных медиков нет. Есть адекватные люди, но их мало.
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Есть интересный парадокс:
когда психов становится больше, чем нормальных людей, врачи начинают считать нормой психическое отклонение. Это может происходить только в больном обществе, которое скоро разбежится, как тараканы по щелям.
Адекватные уже пытаются куда-нибудь сбежать, а кто не успеет, тех сожрет больное большинство, дегенерация уже не оставила шансов расеюшке. А лечить эту шизу уже никто и не будет, они разбегутся по "народным республикам" и начнут воевать друг с другом...
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Хороший аргумент. Согласен. Надо только ускорить его на распадение мелких "народных республик". Ведь там есть около 100 коренных Национальностей, и живут они словно резервации. Мне просто очень известно, как Экологу и больно видеть и знать, как Защитнику окружающей среды, что там идёт полное беспредельное мародёрства. Я не буду описывать про кражи природных ресурсов, но скажу про Духовный и Культурный Этноцид, самый настоящий Геноцид, только в другом в виде. Так же и в Крыму начался этот процесс.
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На основе арсенида галлия делают много чего: от полевых транзисторов самого разного назначения до солнечных батарей и детекторов ядрёных излучений. И НИЧЕГО (!) из этого, насколько я знаю, не производится в параше. С какого бы перепугу там вдруг появились технологии производства ЭОП, я хз. Скорее всего, Китай рулит.
А про страшную токсичность соединения - это вообще бред. Ветеран львовского "Полярона" рассказывал, как они пытались микрухи из GaAs делать, так там его вручную из 20 л баклах разливали. Так что "экс-перд", походу, тоже тот еще...
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Солнечные панели насколько помню там делает завод "Хевел", но какая технология используется не в курсе.
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так там его вручную из 20 л баклах разливали.

Я почему-то раньше думал, что его монокристаллы выращивать нужно из высокотемпературных расплавов (типа, метод Чохральского, или что там посовременнее?), в общем, считал эти компоненты твердыми.
Насчет ничего не производят парашники - лет 6 назад смотрел случайно ( ) по ящику, как наночубайс хвастался, мол скоро мы весь мир обеспечим своими светодиодами, вроде открывая какой-то завод. Слушал тогда эту большевистскую чушь - глупый был.
Но суть дела это не меняет, ихсперд из расиси как всегда порет чушь.
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С затонувшего корабля "Лиман" российские водолазы сняли свехсекретное оборудование,
которое так и не смогло обнаружить ни скотовоз, ни овец... У "террористов" в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России - Цензор.НЕТ 432
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Вата против фанеры, кто же возьмет верх? Кому достанется главный приз?
А вот он, на фото, этот призер.
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новейшей электроникой из России" - шо вы там курите???
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Судя по тому, что на их сайте о производстве ни слова, этот новейший завод наклеивает свои фирменные этикетки на произведённый в Китае продукт. Этим многие "электронные" фирмы в Рашке занимаются - PROLOGY, Explay и т.п.
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Да ладно , не ругайтесь , россия впереди планеты всей , Лиман всем показал и доказал .
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это фильмоскоп, у меня такой был в детстве, только серый...
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нет не правда, это прибордеда из военторга Сирии.
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ну так то серый, а этот черный. Представляете, на сколько он круче!
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статистика занижена не в четыре раза, а в 100, просто москалики подписывают контракт, где указано, что они согласны на утилизацию на месте, вот их на месте и скармливают шакалам...
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Вообще то не так давно отважные рашиков сдали свою военную базу без единого выстрела, и даже щи на столе оставили.
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Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно.

Бля..идиот что ли? таким же как и тысячи единиц тяжелой техники в Украину...мелочь даже не считаем.
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то что Мордор сатанинский международный преступник и спонсор тиероризма известно всем ...
но почему то тупые пиндосы делают вид что не замечают отчевидного ...
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всё они хорошо знают, просто мониторят и собирают инфу, для предьявы.
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С каких таких пор багры стали приборами ночного видения?
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КАК МОЖНО НАЗЫВАТЬ АРЛОВ ПУТЕНА ДУРАКАМИ
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Штирлиц на задании?или Штирлиц в 'Центре"? Даёт себя сфоткать еще..какой хороший Штирлиц..
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"новейшей электроникой из России" , типу ноутбука "эльбрус"
У "террористов" в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России - Цензор.НЕТ 9686
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Характеристики Getac S400 (SL519XNSX0000000000)КорпусВстроенные устройстваBluetooth-антенна, Wi-Fi антеннаРазмеры (ШxТxГ)348x49x258 ммВес2.9 кгПыле- влаго- ударозащитапылезащитный, влагозащитный, ударозащитныйСистемаЧипсет
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ШойгуСК, рыцарь мальтийского ордена к сведению... Там просто так, не всунь впросак
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А действительно, как же оно туда попало-то?...
А ещё "зарин" в расейских контейнерах, которым там людей травят, униформа, да сами террористы, с рязанской пропиской и х@йлопагонами, а?...
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Ну так то что ИГИЛ и педерация одного поля сорняки уже давно понятно. Недаром в их рядах как минимум 2000 человек из педерации. Да и не бомбили они никогда толком ИГИЛ. Кроме того за Асада воют другие террористы из Хезболы.
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паРаша рассадник террористической заразы по всему миру. Американцы правильно сказали, что наибольшую угрозу для человечества представляет паРаша во главе с педофилом-путлером. Пока заразу не уничтожить, она будет распространяться, слава богу, что мир начинает это понимать.
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На самом деле ничего удивительного. Такие приборы в интернете продаются, как бы для охотников.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ "террористов" в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России
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