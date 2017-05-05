 У "террористов" в Сирии обнаружили приборы ночного видения с новейшей электроникой из России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные экспертов, изучивших оружие боевиков.
"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях", - рассказал источник издания. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно.
Согласно российскому законодательству, вывозить такие приборы за пределы России запрещено. По одной из версий, оборудование могли переправить в Сирию через третьи страны, в которые ПНВ или комплектующие для них из России поставляются официально. По данному факту проводится доследственная проверка.
Как рассказал изданию один из военно-технических специалистов, ПНВ делятся на поколения от первого до третьего. По мере их модернизации улучшались технические характеристики приборов - коэффициент усиления света, чувствительность фотокатода и разрешение. ПНВ ранних поколений, например, могли работать только в условиях "четверть луны на небосводе", второму поколению было достаточно уже света звезд, а последние экземпляры получили возможность обнаруживать фигуру человека на расстоянии 400 м даже ненастной ночью.
Качество прицела принципиально важно при ведении боевых действий ночью. Самые современные приборы третьего поколения, по данным того же эксперта, изготавливаются в США и России. Другие страны не могут позволить себе их производство, поскольку оно является дорогостоящим и опасным - в конструкции прицелов используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия. При этом в США вывоз ПНВ третьего поколения за пределы страны категорически запрещен. Получить их могут только армии или спецподразделения дружественных стран, да и то после длительных согласований и подписания так называемого сертификата конечного потребителя, в котором покупатель гарантирует, что прибор ни при каких обстоятельствах не попадет в руки третьих лиц. В свою очередь, для гражданского и коммерческого оборота разрешены приборы с намеренно заниженными техническими характеристиками.
Внимание российских специалистов к снайперским винтовкам, используемым террористами в САР, вызвано тем, что снайперский огонь стал причиной гибели как минимум четверых россиян, участвовавших в боевых действиях на территории Сирии.
Считается, что именно снайпер в ноябре 2015 года убил морского пехотинца Александра Позынича. В марте прошлого года снайперским огнем был ранен Александр Прохоренко, а в феврале этого года убит контрактник Иван Слышкин. На днях от снайперского выстрела погиб российский военный советник сирийской армии подполковник Алексей Бучельников.
По данным Минобороны РФ, с сентября 2015 года в Сирии погибло около 30 российских военнослужащих. Однако Reuters сообщал, что официальная статистика занижена в четыре раза.
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Но никак не обитателей "руцкава мира" и "святой руси".
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где подпись хуйла, с печатью и отпечатком зубов?!.... пиндосы недоделанные, недружелюбные и злые!...(((
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Запрещенная на территории России организация "ИГИЛ" поклялась убить человека, который хакнул 250 Игиловских твиттер аккуантов!!!!! и заполнил их гей-порно.
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"Справка газеты: «Производство отечественных матриц могло начаться еще в 2010 году, но именно из-за "французского" контракта внедрение собственных разработок постоянно откладывалось."
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Прям как в обычных бытовых светодиодных лампах - светодиоды же делают из арсенида галлия.
Короче, источник из параши - читатели идиоты. Не будь идиотом, не читай росиськое!
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когда психов становится больше, чем нормальных людей, врачи начинают считать нормой психическое отклонение. Это может происходить только в больном обществе, которое скоро разбежится, как тараканы по щелям.
Адекватные уже пытаются куда-нибудь сбежать, а кто не успеет, тех сожрет больное большинство, дегенерация уже не оставила шансов расеюшке. А лечить эту шизу уже никто и не будет, они разбегутся по "народным республикам" и начнут воевать друг с другом...
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А про страшную токсичность соединения - это вообще бред. Ветеран львовского "Полярона" рассказывал, как они пытались микрухи из GaAs делать, так там его вручную из 20 л баклах разливали. Так что "экс-перд", походу, тоже тот еще...
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Я почему-то раньше думал, что его монокристаллы выращивать нужно из высокотемпературных расплавов (типа, метод Чохральского, или что там посовременнее?), в общем, считал эти компоненты твердыми.
Насчет ничего не производят парашники - лет 6 назад смотрел случайно ( ) по ящику, как наночубайс хвастался, мол скоро мы весь мир обеспечим своими светодиодами, вроде открывая какой-то завод. Слушал тогда эту большевистскую чушь - глупый был.
Но суть дела это не меняет, ихсперд из расиси как всегда порет чушь.
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которое так и не смогло обнаружить ни скотовоз, ни овец...
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А вот он, на фото, этот призер.
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С ув. Гарант.
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Бля..идиот что ли? таким же как и тысячи единиц тяжелой техники в Украину...мелочь даже не считаем.
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но почему то тупые пиндосы делают вид что не замечают отчевидного ...
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А ещё "зарин" в расейских контейнерах, которым там людей травят, униформа, да сами террористы, с рязанской пропиской и х@йлопагонами, а?...
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