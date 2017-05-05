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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:инвалиды (293) Гройсман (2871) инфраструктура (89)

 Гройсман о развитии инфраструктуры для людей с инвалидностью: "Безбарьерность должна стать нормой"

Владимир Гройсман настаивает на том, что в каждом населенном пункте страны инвалиды должны иметь достойные условия для жизнию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил на свой странице в Фейсбук.

"Отношение к людям с инвалидностью и наличие необходимой инфраструктуры - это показатель цивилизованности страны. Работая еще мэром, я пытался сделать максимум для того, чтобы в нашем городе жизнь людей с инвалидностью стала комфортнее и счастливее. В этом была суть программы "Город удобный для всех", согласно которой городской властью вместе с ОО "Гармония" были установлены десятки пандусов, адаптированы основные светофоры, создана служба перевозок людей на колясках и реализовано много других инициатив. Очень хотелось бы, чтобы доступный транспорт, инклюзивные школы и, в общем - безбарьерная среда стала нормой для каждого населенного пункта Украины.

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Гройсман поблагодарил за работу в этому направлении уполномоченной Кабмина, "светлую и трудолюбивую" Раису Панасюк.
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это про себя и своих друзей. Так и так все инвалиды в Кабмине.
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Ну да,но умственные,убогие одним словом,но очень хитровыеПанные
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Безбашенность уже норма. Теперь безбарьерность. Дальше какая "без" ожидается?
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Вінничани - а яким мером був у вас пан Гройсман?
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Помню, были статьи в корреспонденте, какой у Винницы крутой мер, центр админ.услуг создал.
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Ну, и чтобы постить картинки, т.к. сил нажать на кнопки клавиатуры уже не хватает...
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"каждое сказанное заявление и не выполненное обещание, будет использоваться против вас в суде" - моя утопия(
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Ви спочатку поверніть зброю на передову, що б у нас інвалідів щодня не прибувало.
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Шо б ти ше ляпнув. Тобі з дивана до передової як до неба рачки.
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Я ж не мелю дурниць, типу на передовій немає зброї.
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Грося,мабуть вже дороги сделал,взялся за пандусы.
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Идиот и лозунги у него идиотские

ЗЫ
Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешенные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие: «Пища - источник здоровья», «Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса», «Тщательно следи за своими зубами», «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу» и «Мясо - вредно».
Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.
Хуже всех приходилось старухе Кокушкиной, которая сидела против большого, хорошо иллюстрированного акварелью чертежа коровы. Чертеж этот был пожертвован ОННОБом - Обществом новой научной организации быта. Симпатичная корова, глядевшая с чертежа одним темным испанским глазом, была искусно разделена на части и походила на генеральный план нового кооперативного дома, с тою только разницей, что те места, которые на плане дома были обозначены уборными, кухнями, коридорами и черными лестницами, на плане коровы фигурировали под названиями: филе, ссек, край, 1-й сорт, 2-й, 3-й и 4-й.
Кокушкина ела свою кашу, не поднимая головы. Поразительная корова вызывала у нее слюнотечение и перебои сердца. Во 2-м доме Собеса мясо к обеду подавали редко.
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Он наверное задумался о людях с ожирением. С такой свиной шеей как у него думаю тяжело.
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Та сів-би у інвалідний візок й проїхав. Де нема проїзду, то знімай з посади, або двері у магазин чи офіс забий навхрест дошками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о развитии инфраструктуры для людей с инвалидностью: "Безбарьерность должна стать нормой"
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