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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (534) ГПУ (8534) Арбузов (499) Сарган (149)

 ГПУ сообщила Арбузову о подозрении в незаконном финансировании из госбюджета создания телекоммуникационной сети, - Сарган

ГПУ составила и направила сообщение о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову в совершении незаконного финансирования в 2012-13 гг. создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСП) за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее - ТМСП), незаконного финансирования на протяжении 2012 - 2013 г.г. создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92% госпакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

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"В уголовном производстве составлено и, предусмотренным законом способом, направлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины С. Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012 - 2013 г.г. создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - написала Сарган.

Спикер ГПУ также добавила, что в настоящее время решается вопрос об объявлении С. Арбузова в международный розыск и избрания ему судом меры пресечения.

Напомним, ранее юрист Елена Тищенко сообщила, что Украина не смогла вернуть украденные Арбузовым деньги, так как ГПУ не обеспечила обмен информацией с Генпрокуратурой Латвии.



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а арбузов, поднял ногу и громко пернул, лежа под мальтийской пальмой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ сообщила Арбузову о подозрении в незаконном финансировании из госбюджета создания телекоммуникационной сети, - Сарган
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