 ГПУ сообщила Арбузову о подозрении в незаконном финансировании из госбюджета создания телекоммуникационной сети, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГПУ Лариса Сарган.
По ее словам, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее - ТМСП), незаконного финансирования на протяжении 2012 - 2013 г.г. создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92% госпакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.
"В уголовном производстве составлено и, предусмотренным законом способом, направлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины С. Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012 - 2013 г.г. создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - написала Сарган.
Спикер ГПУ также добавила, что в настоящее время решается вопрос об объявлении С. Арбузова в международный розыск и избрания ему судом меры пресечения.
Напомним, ранее юрист Елена Тищенко сообщила, что Украина не смогла вернуть украденные Арбузовым деньги, так как ГПУ не обеспечила обмен информацией с Генпрокуратурой Латвии.
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