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Все про:обстрел (6151) Донецкая область (4085) СЦКК (224)

 Боевики обстреляли село Безыменное, где находились представители СЦКК, - штаб

Вечером 4 мая для дискредитации украинских военных боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района Донецкой области, где на тот момент находились военнослужащие ВСУ в составе СЦКК, а также представители российской стороны СЦКК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"С целью дискредитации правительства Украины и осуществления провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины 4 мая около 18 часов НВФ ОРДО совершили обстрел по населенному пункту Безыменное. Под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК", - говорится в сообщении.

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Осуществляя информационную акцию, боевики предвзято обвиняют ВСУ в применении танков, не имея при этом никаких фото- и видеодоказательств.

"При выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояние между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, особенно тем фактом, что Вооруженные силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение, в том числе танки, - заявили в штабе. - Такими действиями, информационными акциями, непродуманными и бездоказательными обвинениями НЗФ ОРДЛО загоняют сами себя в тупик и подтверждают тот факт, что именно они нарушают все взятые на себя Минские обязательства по применению и отвода запрещенного вооружения".
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навряд ли, после обстрелов у них и со слухом начнутся проблемы
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Причем прочуханки не за то что носит, а что "спалился"
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Мало кто в Украине сомневается, что большая семейка вальцманов упыри украинской земли
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хватит ерунду постить, вам зрад уже не хватает? там RSSIA написано
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Дурная рыба и силиконовую наживку захватит, главное, чтобы наживка правильно извивалась...
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нет правда, мне аж поплохело.... разве можно такие вбросы делать...
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не " разве можно", а зачем такие тупые вбросы делать?
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RSSIA - это сленговое сокращение от Russia, так что годный выпердыш у папеньки
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а зрада она такая зрадная, что не каждый зрадофил ее может зазрадить...(с)
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а на..я "порох" пригласил сюда кацапов? В чем фишка соевых сказок про "оккупантов" и проч. когда тут они "официально" в скк?
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С августа 2014 в Безыменное вошли рашинские танки. Так они и базируются по сегодняшний день. Все пансионаты побережья напичканы рашами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли село Безыменное, где находились представители СЦКК, - штаб
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