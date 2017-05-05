 Боевики обстреляли село Безыменное, где находились представители СЦКК, - штаб

Как передает

, об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в

.

"С целью дискредитации правительства Украины и осуществления провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины 4 мая около 18 часов НВФ ОРДО совершили обстрел по населенному пункту Безыменное. Под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК", - говорится в сообщении.

Осуществляя информационную акцию, боевики предвзято обвиняют ВСУ в применении танков, не имея при этом никаких фото- и видеодоказательств.

"При выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояние между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, особенно тем фактом, что Вооруженные силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение, в том числе танки, - заявили в штабе. -