 Боевики обстреляли село Безыменное, где находились представители ОБСЕ, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"С целью дискредитации правительства Украины и осуществления провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины 4 мая около 18 часов НВФ ОРДО совершили обстрел по населенному пункту Безыменное. Под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК", - говорится в сообщении.
Осуществляя информационную акцию, боевики предвзято обвиняют ВСУ в применении танков, не имея при этом никаких фото- и видеодоказательств.
"При выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояние между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, особенно тем фактом, что Вооруженные силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение, в том числе танки, - заявили в штабе. - Такими действиями, информационными акциями, непродуманными и бездоказательными обвинениями НЗФ ОРДЛО загоняют сами себя в тупик и подтверждают тот факт, что именно они нарушают все взятые на себя Минские обязательства по применению и отвода запрещенного вооружения".
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