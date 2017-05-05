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 Международные санкции в отношении РФ привели к сокращению финансирования "Л/ДНР" со стороны государства-агрессора, - ГУР

Санкции международного сообщества в отношении РФ приводят к сокращению финансирования "республик" Россией и, как следствие, рост уровня задолженности по социальным выплатам и задержки заработной платы сотрудникам "бюджетообразующих" предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны в Facebook.

В городе Дебальцево работникам "железной дороги ДНР" не выплачивается обещанная зарплата в 5-7 тыс. рублей в месяц.

"Российской оккупационной властью для уменьшения уровня негативных настроений среди железнодорожников издано "распоряжение" о направлении на трехнедельные сборы военнообязанных мужчин возрастом 25-35 лет из числа работников "железной дороги ДНР", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный боевик "ДНР" на боевой машине раздавил автомобиль с местным жителем, - ГУР

Отмечается, что во время проведения сборов планируется проведение комплекса пропагандистских мероприятий с участниками относительно их дальнейшего прохождения службы по контракту в рядах российских войск на Донбассе.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.


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Роман Шрайк

21 mins ·

"ополчение": мы независимы, дайте
денег!

Украина: горите в аду, уебки!

лавров: этот гнойник должен быть в составе Украины.

"ополчение": эээ...

Украина: нахуй идите!

медведев: ребята, вы там как-то договоритесь.

"ополчение": ээээ....

Украина: хуй вам!

путин: донбасс должен реинтегрироваться в Украину.

Украина: тебя, пидараса, забыли спросить.

"ополчение": эээээ... дайте
денег?...
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интересно, а финансирования хватит на закупку коз и овец?
или будут "пасти баранов".. местных?))
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или будут "пасти баранов"..
--
скорее будут продолжать их разводить...
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Почти как у классика:
"Вєня. Казали десять копійок дасте, а не дали. (плаче).
Кіндрат Омелянович. Макарєнко казав: "Ніколи не треба просити. Просьба зайобує людську гідність. Якщо хочеш щось мать - то терпи, може дадуть. А не дадуть - так і не треба."

Лесь Подеревянський.
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Зате ми їх фінансуємо, купуючи вугілля...

Б***й мазохізм(
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видно сегодня решили в Кремле топить углем с ДНР/ЛНР???!!!))))))))))))))))
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Путін став проблемою для світу, а Росія сама себе витіснила на узбіччя, - Шендерович

Захід в особі президента Росії Володимира Путіна має справу з "проблемою", проте вона вирішувана. Натомість, якщо у голови кремля почнуться справжні проблеми, йому не вдасться просто втекти, як це вдалося екс-президентові України Вікторові Януковичу.
Таку думку в ефірі "Ехо Москви" висловив російський письменник Віктор Шендерович.
Письменник наголосив, що інші держави ведуть переговори з Росією тільки тому, що її влада "при наявності ядерної зброї симулює неосудність".
Нанести шкоду ми можемо дуже велику. І всі це розуміють. Тому з нами, звичайно, будуть розмовляти. Він (Путін) влаштував Сирію, - звичайно, з ним змушені рахуватися. Але "пісок - не надто хороша заміна вівсу". Це називається - ти став проблемою. Цю проблему світ переважаючими силами вирішуватиме по можливості,
- заявив письменник.
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=/= продовження =/=

Натомість, на переконання Шендеровича, у випадку, якщо Путін здасться, йому не буде до кого звернутися, як, до прикладу, Янукович звернувся до нього під час подій Євромайдану в Україні.
"Різниця між Януковичем і Путіним досить істотна. Старшого брата немає. Він сам - старший брат. Путін, я маю на увазі. Є величезна армія, здатна завдати величезної шкоди. Є ядерна зброя, як фактор шантажу, енергоресурси для підкупу. Територія - це скоріше перешкода. А ось ядерна зброя, армія і ресурси - так. Але скільки це буде триматися?", - сказав письменник.
Відтак, за словами Шендеровича, Росія домоглася того, що опинилася на узбіччі в контексті світової політики та відносин з іншими державами.
Місяць тому цей наш, блатнуватого виду, представник в ООН вимагав, щоб йому дивилися в очі? Так ось мрії збуваються: нам подивилися в очі, Америка вже сформулювала, що Росія є противником. Ми - противники... Не про США говоримо! Ми говоримо про нас, про наші взаємини зі світом. Ми самі себе витіснили на узбіччя, у блатняк,- додав Шендерович.http://24tv.ua/putin_stav_problemoyu_dlya_svitu_a_rosiya_sama_sebe_vitisnila_na_uzbichchya__shenderovich_n814011
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Клоуны...обогрев и содержание этого дерьма..это бюджет двух пенсионных фондов параши..минимум.... а пенсионеры параши...в это время последний хер без соли доедают....
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Мывамниверим,дамбас кормит всю Украину, и порожняк не гонит! Вот хоть у главшлепера спросите,не даст соврать.
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«Когда Путину была нужна тайная сила, чтобы выступить против его врагов из-за кулис, он всегда мог положиться на Абрамовича, который стал для него добровольным соучастником». Биографы пишут, что между двумя этими людьми сложились отношения как между отцом и сыном - Жизнелюбивая еврейская группа, связывающая Трампа и Путина - Шикарная аналитика! Перевод с оригинала.
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Если еще Украина перестанет снабжать террористов, то война сойдет потихоньку на нет.
Поэтому Парашенко и водичку и электрику исправно поставляет партнерам.
Война закончится когда не будет заинтересованных в ней лиц!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеждународные санкции в отношении РФ привели к сокращению финансирования "Л/ДНР" со стороны государства-агрессора, - ГУР
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