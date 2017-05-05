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 Политика Украины
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Все про:Артеменко (29) гражданство (559) Порошенко (12804) Госмиграция (112)

 ГМС подтвердила прекращение украинского гражданства нардепа Артеменко

Государственная миграционная служба подтвердила и считает законным прекращение президентом Петром Порошенко украинского гражданства нородного депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Согласно указу президента Украины народный депутат потерял гражданство Украины... Материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставленные Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017", - сказано в сообщении.

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В ГМС сообщили, что прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

В соответствии со статьями 24 и 25 Закона подготовка представления о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправка их на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места проживания лица, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины.
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а коломойских, коктусевых и прочих израильско-панамских деятелей лишить гражданства - не судьба? Или они и пэцю тогда сдадут?
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Можно подумать у него оно одно, лишат Украинского, потом не смогут привлечь к ответственности "гражданина панамы".
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Правый сектор перебирается в северную нигерию?
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А как же он остается депутатом ВР с ее неприкосновенностью?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГМС подтвердила прекращение украинского гражданства нардепа Артеменко
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