 ГМС подтвердила прекращение украинского гражданства нардепа Артеменко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Согласно указу президента Украины народный депутат потерял гражданство Украины... Материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставленные Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017", - сказано в сообщении.
В ГМС сообщили, что прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.
В соответствии со статьями 24 и 25 Закона подготовка представления о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправка их на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места проживания лица, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины.
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