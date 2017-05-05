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Все про:боевик (18618) терроризм (20205) Донбасс (14436)

 "Будем пасти коз и овец", - террорист Ходаковский рассказал, каким видит будущее "Л/ДНР"

ходаковский

Полевой командир боевиков "ДНР", лидер вооруженного формирования "Восток" Александр Ходаковский заявил, что процессы, которые сейчас происходят в ОРДЛО, указывают на то, что за основу для развития "ДНР" и "ЛНР" приняты модели контролируемых Россией Абхазии и Южной Осетии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "IV власть", такие мысли Ходаковский высказал на своей странице в соцсети.

По его словам, такой путь будет разрушительным для экономики Донбасса и жителям промышленного региона в будущем придется либо эмигрировать с территории, подконтрольной боевикам, либо заниматься скотоводством и земледелием.

"Дело в том, что за модель нашего развития, как мне начинает казаться, принимается не Приднестровье, а наши коллеги - непризнанные республики Кавказа. Некоторые наблюдения позволяют прийти к такому выводу.

Во-первых, те, кто освоил власть на всех уровнях, уже ничего не хотят менять - их и здесь неплохо кормят. Во-вторых, в случае нашего территориального расширения полностью поменяется конфигурация внутренней политики: то, что пока еще "прокатывает" здесь, никогда не прокатит в Краматорске. Представляете себе краматорчан, после трех лет сидения у них в мозгу Украины, дружно пишущих заявления в ОД ДР, а потом дружно выходящих на массовые мероприятия на центральную площадь города славить и превозносить?

И дело даже не в трехлетнем засилии Украины, а в несколько других оттенках в восприятии действительности.... А значит нужно полностью менять методику работы с населением, создавать правовое государство, учитывать интересы граждан, отвечать за свои слова - а на это пойти с тем кургузым аппаратом, который и здесь-то обстановку может выпустить из-под контроля, просто невозможно. Страшно. Вот поэтому лучше изолироваться, вытребовать у России, как это делается, например, в Абхазии, "месячную ренту", и жить, ничего не меняя.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Террорист Ходаковский обвинил в связях с Россией не только офицеров, но и Тимошенко. ВИДЕО

Я называю это социальной гемофилией, но можно привнести сюда чисто кавказской терминологии, введя понятие тейпа - так в отдельных регионах Кавказа называют род. Сейчас у нас формируется род, но не по принципу родства, а по принципу общности интересов. Этот условный род овладел паутиной власти, и никакими усилиями его оттуда не вытравишь, если только не произойдет полного переформатирования ситуации, при котором в новых условиях перед новыми же вызовами этот "род" окажется бессилен.

Можно жить и так - живут же люди. Будем пасти коз и овец - старикам это под силу. Молодые и способные работать мигрируют, например, в Россию - не зря же документы признали. Останутся те, кто будет на обслуживании интересов "рода", и те, кому деваться некуда. Перспективка так себе, но иного пути развития территории в статусе маленькой, изолированной со всех сторон общины я не вижу", - написал Ходаковский.
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Хай вчаться лапті плести і балалайки стругати!!!))))
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Пасти він буде тарганів на зоні на своїй шконці. Для цієї людини життя вже скінчено, питання лише скільки воно ще буде смердіти на волі на нашій землі.
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Хоть я и желаю ему здохнуть, но в его мыслях есть доля действительности
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В Сухумі хоч море є, а на Даунбас чекає доля напівпустелі!!!!)))
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Ну да..сейчас пасут баранов...когда они передохнут начнут пасти коз и овец...
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территьриальное расширение безусловно будет, на 2 метра под землю, при любых раскладах и договоренностях.............
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Радужные перспективы, зато без лишних иллюзий и пустословия, все локанично и в точку!
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Цензор не много ли чести ,так часто публиковать бредни этого у-бка,который совсем недавно хвастался совершенным тер.актом в Мариуполе?
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Ну если считать Евровидение отарой то да .
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Гнить на скотомогильниках и в собачьих нычках вы будете!
Чмошники гавноедные...
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тяжела и неказиста судьба... недоразвитых "маладых республик". Скоторусский мир еще никуда процветания не принес и не принесет, потому что сам г*вно и живет всегда в г*вне
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А вони розраховували на процвітання? Кіз та овець розводити у даунбасян не вийде.. Занадто складно буде для них.. Копанки та металобрухт - це все, на що вони будуть здатні..
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По имеющимся сведениям, Абрамович первым порекомендовал Ельцину Путина в качестве преемника. В изданной в 2004 году биографии Абрамовича британские журналисты Доминик Миджли (Dominic Midgley) и Крис Хатчинс (Chris Hutchins) пишут: «Когда Путину была нужна тайная сила, чтобы выступить против его врагов из-за кулис, он всегда мог положиться на Абрамовича, который стал для него добровольным соучастником». Биографы пишут, что между двумя этими людьми сложились отношения как между отцом и сыном - Жизнелюбивая еврейская группа, связывающая Трампа и Путина - Шикарная аналитика! Перевод с оригинала.
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Не давай ссылки на майл . ру , это вредоносная фигня , у кого слабая защита моментально хапнет всякие амиго и т д .
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А овец вывозить на экспорт скотовозом Ашот-7? Ну, ну, экипажи кораблей ЧФ РФ уже напряглись...
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Жители ОРДЛО уже давно,как бараны и овцы.Вот и пасут их "пастухи",типа Окорочка и Колывана,под контролем кацапских кураторов.

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да там и жителей уже никаких не осталось .. только одни козлы и бараны ..
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Л/ДНР степной район, поэтому не получится пасти коз и овец, будете просить милостыню, может, кто и подаст. Раньше страна гордилась нашими шахтерами, их тяжелым, опасным и нужным для страны трудом. Самое лучшее отдавали шахтерам, путевки, дома отдыха, санатории. Теперь шахтеры что-то вроде говна, без всякой гордости, уважения, которые не то что прокормить страну не могут, они даже не могут прокормить себя и свою семью, они не могут их защитить. Продолжают оккупантов терпеть и обслуживать.
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к тому же земля в тех районах не сильно плодородная, мягко говоря
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Будем пасти коз и овец", - террорист Ходаковский рассказал, каким видит будущее "Л/ДНР". Во бля, расклад, сам то себя 100пудово в пастухи записал, овцейоб уев, Тьфу, сцуко, мерзота!
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Бараны - вещь нужная. Ими потом хорошо топить боевые корабли эрэфии.
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Короче скотоложеством будут заниматься -это в лучших традициях козломордых кацапов
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Пусть берут берест тянут лыко и плетут лапти для груза 200 в Рашу.
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"Представляете себе краматорчан, после трех лет сидения у них в мозгу Украины" - а что до этих событий там Украины не было ?Источник: http://censor.net.ua/n438904
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Если вдуматься то толком видимо и не было , иначе такая гнусь бы не приключилась , привет нашим керманичам , которые сопли жевали 25 лет .
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Сколько ему лет ??? Он рассуждает как дитя. Он хочет построить рай на территории Украины на руских штыках ? Контуженый наверное.
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Его контузили при рождении....акушерка не удержала..и оно стукнулось головой об мраморный пол....
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Приднестровье у них считается еще передовым регионом , о как .
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А почему бы и нет ? Все познается в сравнении. Там хотя бы есть какая-то промышленность и летают снаряды над головой. Осетия и Абхазия - полный депресняк.
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Цензор персональный блог Ходаковского. Думаю он доволен.
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Я более склонен верить таким зрадодокладчикам, чем спивунам перемоги вроде Цензора.
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Как-то пофиг, чем он доволен. Интересно, как строители и защитники "русского мира" видят его перспективы
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Часть террористов на Донбассе готовы перейти на сторону Украины, но при этом они нуждаются в гарантиях безопасности,- Георгий Тука.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Есть кандидатуры, которые состоят из боевиков, например, 75% из этих боевиков готовы хоть завтра развернуть свое оружие в другую сторону. Они требуют безопасности. Они сами знают, у кого на руках кровь, кто издевался, кто грабил, они готовы выдать своих "коллег", но они хотят гарантий безопасности и гарантий амнистии", - отметил он.https://www.obozrevatel.com/crime/39782-terroristyi-ldnr-gotovyi-zaschischat-ukrainu-nazvanyi-usloviya-otkaza-ot-rossii.htm
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Думаю что в этом что то есть. Хоть эта идея не популярна, но если амнистировать рядовой состав, то ситуация может в корне измениться. Если же мы хотим войны до победного конца, то это надолго, очень надолго, с большими жертвами с нашей стороны.
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Ну шо БАМБАЗ???)))
За это стоило воевать?
Не сиделось вам в Украине?
Еб...е коз и овец!!!)))))
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Бред, бред и еще раз бред. Этот пыдор хочет расшыряться..... Он что хочет? Что-бы и Киев с Лондоном тоже пастухами работали, а те, которые не захочат работат пастухами, пуст эмигрируют в.... росиясию???????
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Для начала - приднестровцы перестали стрелять, и достаточно быстро. И не пылают лютой злобой к молдаванам и Молдове, не обещают захватить и перебить, не стремятся куда-то расшириться и коридоропробиваться. И пр, и пр В общем - ведут себя достаточно вменяемо.
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"в случае нашего территориального расширения" - прям стратег.
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они будут пасти овец и баранов... можно подумать руководство этих оккупированных территорий сейчас занято чем то иным...
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Следующая новость будет примерно такая: в Донбабве решили добавить поголовья овец и коз, несколько скотовозов при заходе в оккупированный Крым потопили половину черноморского флота пидорашки
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))) Не дають нам визнати цей гнидник окупованою територією.
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Зато никто не поставит собирателей и охотников Дамбасса на колени. Вперед к каменному веку!
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походу он начинает понимать, шо де-то его прокинули.
еще не понял конкретно где и когда, но шо кинули это точняк.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Будем пасти коз и овец", - террорист Ходаковский рассказал, каким видит будущее "Л/ДНР"
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