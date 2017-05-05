 "Будем пасти коз и овец", - террорист Ходаковский рассказал, каким видит будущее "Л/ДНР"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "IV власть", такие мысли Ходаковский высказал на своей странице в соцсети.
По его словам, такой путь будет разрушительным для экономики Донбасса и жителям промышленного региона в будущем придется либо эмигрировать с территории, подконтрольной боевикам, либо заниматься скотоводством и земледелием.
"Дело в том, что за модель нашего развития, как мне начинает казаться, принимается не Приднестровье, а наши коллеги - непризнанные республики Кавказа. Некоторые наблюдения позволяют прийти к такому выводу.
Во-первых, те, кто освоил власть на всех уровнях, уже ничего не хотят менять - их и здесь неплохо кормят. Во-вторых, в случае нашего территориального расширения полностью поменяется конфигурация внутренней политики: то, что пока еще "прокатывает" здесь, никогда не прокатит в Краматорске. Представляете себе краматорчан, после трех лет сидения у них в мозгу Украины, дружно пишущих заявления в ОД ДР, а потом дружно выходящих на массовые мероприятия на центральную площадь города славить и превозносить?
И дело даже не в трехлетнем засилии Украины, а в несколько других оттенках в восприятии действительности.... А значит нужно полностью менять методику работы с населением, создавать правовое государство, учитывать интересы граждан, отвечать за свои слова - а на это пойти с тем кургузым аппаратом, который и здесь-то обстановку может выпустить из-под контроля, просто невозможно. Страшно. Вот поэтому лучше изолироваться, вытребовать у России, как это делается, например, в Абхазии, "месячную ренту", и жить, ничего не меняя.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Террорист Ходаковский обвинил в связях с Россией не только офицеров, но и Тимошенко. ВИДЕО
Я называю это социальной гемофилией, но можно привнести сюда чисто кавказской терминологии, введя понятие тейпа - так в отдельных регионах Кавказа называют род. Сейчас у нас формируется род, но не по принципу родства, а по принципу общности интересов. Этот условный род овладел паутиной власти, и никакими усилиями его оттуда не вытравишь, если только не произойдет полного переформатирования ситуации, при котором в новых условиях перед новыми же вызовами этот "род" окажется бессилен.
Можно жить и так - живут же люди. Будем пасти коз и овец - старикам это под силу. Молодые и способные работать мигрируют, например, в Россию - не зря же документы признали. Останутся те, кто будет на обслуживании интересов "рода", и те, кому деваться некуда. Перспективка так себе, но иного пути развития территории в статусе маленькой, изолированной со всех сторон общины я не вижу", - написал Ходаковский.
5788 63
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Боевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС(38)
Дочь спикера МИД РФ Захаровой в Севастополе покусала собака(238)
Бреши в своих боевых порядках противник компенсирует развертыванием российских регулярных подразделений, - журналист(56)
Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД(146)
Итоги недели: “Шахматная партия” Трампа и Ына, Путин опять балуется “газовым оружием”, российский космос – всё!(0)
Российские вертолетчики в оккупированном Крыму учились выявлять подлодки(39)
Процесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чмошники гавноедные...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Есть кандидатуры, которые состоят из боевиков, например, 75% из этих боевиков готовы хоть завтра развернуть свое оружие в другую сторону. Они требуют безопасности. Они сами знают, у кого на руках кровь, кто издевался, кто грабил, они готовы выдать своих "коллег", но они хотят гарантий безопасности и гарантий амнистии", - отметил он.https://www.obozrevatel.com/crime/39782-terroristyi-ldnr-gotovyi-zaschischat-ukrainu-nazvanyi-usloviya-otkaza-ot-rossii.htm
Ответить
Ответить
Ответить
За это стоило воевать?
Не сиделось вам в Украине?
Еб...е коз и овец!!!)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
еще не понял конкретно где и когда, но шо кинули это точняк.
Ответить