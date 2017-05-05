 ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, указанные лица обвиняются в обеспечении принятия НБУ в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем обращен в пользу соучастников преступления путем вывода средств за границу и обращение их в наличные средства.
В результате совершения этого преступления государству причинен ущерб на сумму 787 млн гривен.
Во время досудебного расследования к обвиняемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей, но они воспользовались возможностью выйти под залог в размере 3 млн гривен и 1,5 млн гривен соответственно.
На все выявленное имущество обвиняемых наложен арест.
Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.
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Эксами никогда не поздно. С алкольщицей леркой шо?
Слышал по 112 сегодня, что ложила с прибором на "отставку". Ушла в отпуск (оплачивать мы будем) на 2 месяца. А там, до осени забудется как-то. "Лере 2 надо дать")) Вернется отдохнувшая, 2 мало будет.
Про замшу вообще говорить не хочется... Позор!
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