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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГПУ (8534) коррупция (7205) НБУ (4247) суд (20769) хищение (288) Янукович (32439) Курченко (389)

 ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала в суд обвинение бывшего заместителя главы Национального банка Алексея Ткаченко и бывшего директора департамента НБУ Романа Яковлева в участии в созданной экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бизнесменом Сергеем Курченко преступной организации и присвоении 0,8 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, указанные лица обвиняются в обеспечении принятия НБУ в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольному преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем обращен в пользу соучастников преступления путем вывода средств за границу и обращение их в наличные средства.

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В результате совершения этого преступления государству причинен ущерб на сумму 787 млн гривен.

Во время досудебного расследования к обвиняемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей, но они воспользовались возможностью выйти под залог в размере 3 млн гривен и 1,5 млн гривен соответственно.

На все выявленное имущество обвиняемых наложен арест.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.


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максимум, кого посадят - такие вот козлы отпущения. хотя и этих вряд ли посадят.
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это точно... вряд ли... обычно "обвинять" начинают, когда клиент уже покинул территорию Украины... Даже не смешно...
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Та там уже пора и по нынешнему руководству подавать....
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А я уже сначала обрадовался - неужели Лерку-Аблигацию с подельницей Рожковой повязали
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херней не надоело маяться, покращиватели??
Эксами никогда не поздно. С алкольщицей леркой шо?
Слышал по 112 сегодня, что ложила с прибором на "отставку". Ушла в отпуск (оплачивать мы будем) на 2 месяца. А там, до осени забудется как-то. "Лере 2 надо дать")) Вернется отдохнувшая, 2 мало будет.
Про замшу вообще говорить не хочется... Позор!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ
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