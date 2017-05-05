 Пьяный боевик "ДНР" на боевой машине раздавил автомобиль с местным жителем, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Во время передвижения боевой техники в рамках подготовки к "праздничным" мероприятий водитель боевой машины из состава одного из полков 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на легковой автомобиль местного жителя. Гражданский водитель автомобиля скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
В ГУР отметили, что вследствие давления командование полка на местные "органы правопорядка" погибший был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии.
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сходил в гугл и поинтересовался что это - вопрос, нахрена ему это одевать...?
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ато будут теперь везде пихать это фото...
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Россия уготовила для оккупированных территорий "д/лнр" судьбу контролируемых Кремлем Абхазии и Южной Осетии.
Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал бывший глава "Совета безопасности" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Ходаковский
"Дело в том, что за модель нашего развития, как мне начинает казаться, принимается не Приднестровье, а наши коллеги - непризнанные республики Кавказа. Некоторые наблюдения позволяют прийти к такому выводу", - написал он.
Пособник террористов убежден, что "те, кто освоил власть на всех уровнях, уже ничего не хотят менять - их и здесь неплохо кормят".
Он допустил, что если террористы расширят захваченные территории, то у них будет проблемы с местными жителями.
"Дело даже не в трехлетнем засилии Украины, а в несколько других оттенках в восприятии действительности.... А значит нужно полностью менять методику работы с населением, создавать правовое государство, учитывать интересы граждан, отвечать за свои слова - а на это пойти с тем кургузым аппаратом, который и здесь-то обстановку может выпустить из-под контроля, просто невозможно. Страшно. Вот поэтому лучше изолироваться, вытребовать у России, как это делается, например, в Абхазии, "месячную ренту", и жить, ничего не меняя", - считает террорист.
Он также отметил, что на оккупированных территориях уже сформировался "род", который "овладел паутиной власти, и никакими усилиями его оттуда не вытравишь, если только не произойдет полного переформатирования ситуации, при котором в новых условиях перед новыми же вызовами этот "род" окажется бессилен".https://www.obozrevatel.com/politics/31247-baranyi-budut-pasti-ovets-terrorist-hodakovskij-uvidel-nezavidnuyu-sudbu-ldnr.htm
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