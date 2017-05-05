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Все про:ДТП (5727) Минобороны (5041) разведка (1702) Донбасс (14436)

 Пьяный боевик "ДНР" на боевой машине раздавил автомобиль с местным жителем, - ГУР

На оккупированной боевиками территории Донбасса пьяный водитель боевой машины наехал на автомобиль местного жителя. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Во время передвижения боевой техники в рамках подготовки к "праздничным" мероприятий водитель боевой машины из состава одного из полков 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на легковой автомобиль местного жителя. Гражданский водитель автомобиля скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные жители подорвались на растяжке в районе оккупированной Михайловки: один из них погиб, - разведка

В ГУР отметили, что вследствие давления командование полка на местные "органы правопорядка" погибший был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии.
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Нехай бабусі з ордло починають у відповідь перекривати шляхи колонам орків.. З іконками..
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Ну если смотреть причина -следствие , то так и получается , дали бы донбасята в грызло российским подонкам то этой аллеи бы не было .
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Конечно донецкие, а кто же ещё с родителей всех имеющихся городов Украины звал ввести им войска? Только даунецк.
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На жаль, саме так. Безневинні діти стали жертвами своїх батьків, які привели війну і війська лисого карлика на нашу землю.
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За гріхи батьків часто доводиться відповідати їхнім дітям.. Кликали війну в Україну - пожинайте її плоди..
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вроде так - но это тоже какое-то кацапское гавно...\пусть вначале думает что одевать...\
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какое? я никого не защищаю, просто высасывать из пальца зрады как-то глупо
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так я и не говорю тебе что ты защищаешь, сам увеличивал снимок - получается тоже RSSIA...
сходил в гугл и поинтересовался что это - вопрос, нахрена ему это одевать...?
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Понятия не имею, у молодежи вечно какие-то надписи на футболках, у них свое, у старшего поколения - свое, чего туда лезть со своими вопросами
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согласен с тобой, пусть эти постильщики фото потребуют объяснений...
ато будут теперь везде пихать это фото...
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вон уже какая-то будка начала постить, будут разгонять круги пошире...
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умершие в ЛДНР в следующей жизни рождаются в Расисе... в качестве наказания
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Выражайтесь политкорректно! Не "раздавил", а "спас от хунты". А то, что роздавленый признан виновным, так само собой, он же звал асвабадитилей, стало быть и виновен. Jedem das seine - каждому свое
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"Бараны будут пасти овец": террорист Ходаковский увидел незавидную судьбу "д/лнр"

Россия уготовила для оккупированных территорий "д/лнр" судьбу контролируемых Кремлем Абхазии и Южной Осетии.
Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал бывший глава "Совета безопасности" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Ходаковский
"Дело в том, что за модель нашего развития, как мне начинает казаться, принимается не Приднестровье, а наши коллеги - непризнанные республики Кавказа. Некоторые наблюдения позволяют прийти к такому выводу", - написал он.
Пособник террористов убежден, что "те, кто освоил власть на всех уровнях, уже ничего не хотят менять - их и здесь неплохо кормят".
Он допустил, что если террористы расширят захваченные территории, то у них будет проблемы с местными жителями.
"Дело даже не в трехлетнем засилии Украины, а в несколько других оттенках в восприятии действительности.... А значит нужно полностью менять методику работы с населением, создавать правовое государство, учитывать интересы граждан, отвечать за свои слова - а на это пойти с тем кургузым аппаратом, который и здесь-то обстановку может выпустить из-под контроля, просто невозможно. Страшно. Вот поэтому лучше изолироваться, вытребовать у России, как это делается, например, в Абхазии, "месячную ренту", и жить, ничего не меняя", - считает террорист.
Он также отметил, что на оккупированных территориях уже сформировался "род", который "овладел паутиной власти, и никакими усилиями его оттуда не вытравишь, если только не произойдет полного переформатирования ситуации, при котором в новых условиях перед новыми же вызовами этот "род" окажется бессилен".https://www.obozrevatel.com/politics/31247-baranyi-budut-pasti-ovets-terrorist-hodakovskij-uvidel-nezavidnuyu-sudbu-ldnr.htm
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Мабуть, уже почали протестувати, бити вікна "защітнікам-нашім мальчікам", виходити на мітинги протесту? Вимагати суворого покарання? Чинили самосуд? Ні? Це можна тільки з воїнами АТО виробляти?
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повезло тому мужику, что погиб на месте .. иначе бы толпа разъярённого местного быдла просто порвала бы его на части , за то , что посмел оказаться на пути у асвабадителя !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный боевик "ДНР" на боевой машине раздавил автомобиль с местным жителем, - ГУР
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