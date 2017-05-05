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Все про:Москва (2881) МЧС РФ (124) пожар (3184)

 Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

Возгорание произошло в расселенном доме.

В центре напротив администрации президента загорелся выселенный дом. По данным МЧС, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Сигнал о возгорании поступил в МЧС около 8:30 утром 5 мая. По предварительным данным, в выселенном доме по адресу Лубянский проезд, 19 загорелся мусор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в столице, - КГГА

Информации о пострадавших в результате возгорания нет.
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Серый RamosГод назад

Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву (С) Кутузов﻿

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Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

Ершов СергейГод назад

Кратко и правильно.﻿

Ответить 14

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

Виктория КасатоноваГод назад

+Серый Ramos Аминь!﻿

Ответить 8

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

дмитрий вГод назад

+Серый Ramos человек 200 лет назад все понял! вот голова!!!!!﻿

Ответить 24

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

Мартов СергейГод назад

+Серый Ramos Ameno.﻿

Ответить

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

n1gravikГод назад

+Серый Ramos Аминь !﻿

Ответить 1

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

Владимир РоссовГод назад

+Серый Ramos Есть керосин..... Отдам даром!!!!﻿

Ответить 5

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 3093

df6504Год назад

+Серый Ramos Для спасения России хватит Кремль и госдуру, со всеми пидарасами работающими там, сжечь.﻿
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Воруют во время чумы.
Вместо реконструкции сгоревшего здания построят небоскреб.
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Как любители русского мира любят смаковать тему мусора во Львове, а тут столько было его накопилось, да под носом у Крумля, что пожару присвоен аж третий ранг сложности из пяти.
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можно на экскаваторе по ровнянию 8 тысяч устарелых морально домов сэкономить.
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сначала на одном доме, а потом всю мацкву перепалят!
тут главное опыта набратся + боярышник, никто не отменял!
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будет майский шашлык из нафталинового сифилитика
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Ой,соболезную...пожар возле Крембля!!! Сейчас соберу волонтеров и бегом к вам!
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Гори оно синим пламенем!
Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 1937
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Шкода,що не три тисячі квадратних кілометрів
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Кажись у кого-то там пригорело сильно в Кремле XD
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И шо , нема кому безинчику підлити, шоб вже і кубло сатаніньске сгоріло під три чорти?
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Хорошая новость к празднику 9 мая, может на кремль перекинется, может хуйло сгорит, верим надеемся.
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Это самый экономный способ демонтажа.
Потом золу уберут и порядок.
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Саме час піти в Чебурнет і поздоровити цапорилих.
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то якесь свято!!!
треба оголосити цей день неробочим в Україні i святкувати, святкувати, святкувати....
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"на лубянке загорелся мусор" - двусмысленно звучит!
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та художник вроде бы уже во Франции живет
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Тем временем, где-то на рассеюшке.
В предвкушении партбилета.

Пожар возре Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 4571
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Ща вспыхнет комсомолка.Кончики волос уже краснеют от накала
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что за совковая традиция - целоваться в таких случаях? дикость какая-то
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А потім по добрій комсомольській традиції - в сауну.))
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))) Ребяти, там така сітуейшен. кацапів зараз масово виселяють з будинків, які знаходяться в солодких місцях під благовидною вивіскою ВЄТХІЙ ЖИЛФОНД. Селять їх куди не попадо в прямому сенсі й куди попало по всій країні. Цю будівлю якісь занадто упороті кацапи не стали кидати й саме ймовірно просто там забарикадувались. Ну не підривати ж їх. Просто пожар, просто покинута будівля...
Опубліковано 3 трав. 2017 р. Мало кто знает, что модель московской реновации, анонсированная Собяниным, уже вовсю реализуется в Татарстане. Правда, афера проходила под благовидным предлогом переселения из «аварийного жилья». 1 мая в Казань приехали жители Зеленодольска и Чистополя, чтобы выразить протест против лишения их единственного жилья. А уже скоро подобный отъем ждет москвичей… Смотрите сюжет Sotnik-TV.
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Деды поклоны отбивали:
Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 1629

Здесь больше фото о дружбе красно-коричневых:
Совместный парад Вермахта и РККА
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Оно то коньешно шо и не плохо, только лучше было бы что бы горело здание которое напротив этого выселенного жилого дома. А то порожняк какой то выходит.
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Красная площадь не всегда была Красной. В средние века там было много деревянных построек, в которых постоянно были пожары. Естественно - за несколько столетий на этом месте живьем сгорел не один человек. В конце XV века Иван III положил этим катастрофам конец: деревянные постройки снесли, образовав площадь - Торг. Но в 1571 г. Торг все равно весь выгорел, и опять живьем сгорели люди - как потом они будут гореть в гостинице «Россия». А площадь с тех пор стала называться "Пожар". Она на века стала местом проведения казней - вырываний ноздрей, стеганий кнутами, четвертований и варения заживо. Трупы сбрасывали в крепостной ров - туда, где сейчас вмурованы тела некоторых военных деятелей. Во времена Ивана Грозного во рву даже держали зверей, которых этими трупами кормили. В 1812-м году, во время захвата Москвы Наполеоном, это все снова сгорело. Еще тогда умерло около ста тысяч москвичей, и трупы тоже стаскивали в крепостные рвы - зимой их никто не хоронил.После такой предыстории Красная площадь УЖЕ место страшное, земля пропитана смертью...
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Ага и:
Знаете, как говорится: "Служить хочу, да прислуживать тошно"»
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да да да..
это же "наш великий полководец суворов сказал"..
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Едут Кутузов и Багратион на лошадях. Багратион справшивает:
-А зачем Вы сожгли Москву?
А Кутузов ему отвечает:
-Ви мене не зрозумієте...
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Просто нефть сделала крутое пике, это пердаки полыхнули. Не успели затушить
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Чтобы сохранить Москву - её нужно сжечь , сказал Великий Полководец Суворов ..
кацаби , ВЫ СОХРАНИТЕ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ НА руSSо - фашизмом ..
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Скоро на екранах України: "Кабздон і смажені буряти москалі"
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В центре Москвы, в районе станции метро «Китай-Город», загорелось выселенное здание, об этом сообщается на сайте МЧС по Москве.
Пожар возник в Лубянском проезде, дом 19. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», в районе затруднено движение транспорта и виден сильный дым.
«По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 3000 кв. м», - сообщается в твиттере МЧС Москвы :Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 1481Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 7581Харьков в долгу не осталсо, горит, ёпта, не хуже масквабада! Гы! :Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров - Цензор.НЕТ 4498
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Горит какая-то рухлядь. Туфта, а не перемога.
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В Общественной палате предложили «обрубать руки» противникам сноса хрущевок
tvrain.ru

В общем, ситуация в наших палестинах заходит на новый круг ада, как правильно заметили многие блогеры; если историю с «хрущами» продавят, ИХ уже ничего не остановит, вообще.

Общественная палата Москвы провела в Музее Москвы семинар «Активисты за снос». В группе «Москвичи против сноса» в фейсбуке опубликовано видео с прошедшего семинара. На нем один из активистов сказал, что «мы слишком заигрались в демократию» и «нельзя давать народу что-то решать». Первым на это видео обратило внимание издание The Village.

«Развесили плакаты по всем подъездам… Обрубить руки вот этим людям, которые стараются внести сумятицу», - сказали на семинаре.

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что автор этих заявлений - исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Ну и, собственно, лучше самому посмотреть видео фальстарта, хотелось бы сказать «шедевральное», но даже как-то иронизировать всё желание пропало, запредел, который уже начался.
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Возгорание произошло из за не осторожного обращения с "интернетом", от подорванного пердака легко-воспламеняющейся х@йловаты...
Таварисчи скрепососы, будьте бдительны!...
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Українець може вічно дивитись на дві речі - красиву жінку и палаючу Москву
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А коли кремлядь сама запалає? Хоч пожежа і бажана, але хутін теж повинин .житла позбавитись
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Ну и где же военно-космические пожарные ?
Заводят вертолеты ?
Или ищут воду ?
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Возле Кремля - с какой стороны стены?
Бум надеяться на розу ветров.
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Ярош жгеть, визитки долдны найти его там. Или эта тема уже не кормит ватные безмозглые бошки???
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нехера рядом с кремлём. написали бы лучше в москве где кремль горит харьковская помойка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров
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