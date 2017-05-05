 Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

В центре напротив администрации президента загорелся выселенный дом. По данным МЧС, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Сигнал о возгорании поступил в МЧС около 8:30 утром 5 мая. По предварительным данным, в выселенном доме по адресу Лубянский проезд, 19 загорелся мусор.
Информации о пострадавших в результате возгорания нет.
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Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву (С) Кутузов
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Ершов СергейГод назад
Кратко и правильно.
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Виктория КасатоноваГод назад
+Серый Ramos Аминь!
Ответить 8
дмитрий вГод назад
+Серый Ramos человек 200 лет назад все понял! вот голова!!!!!
Ответить 24
Мартов СергейГод назад
+Серый Ramos Ameno.
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n1gravikГод назад
+Серый Ramos Аминь !
Ответить 1
Владимир РоссовГод назад
+Серый Ramos Есть керосин..... Отдам даром!!!!
Ответить 5
df6504Год назад
+Серый Ramos Для спасения России хватит Кремль и госдуру, со всеми пидарасами работающими там, сжечь.
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Вместо реконструкции сгоревшего здания построят небоскреб.
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тут главное опыта набратся + боярышник, никто не отменял!
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Потом золу уберут и порядок.
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треба оголосити цей день неробочим в Україні i святкувати, святкувати, святкувати....
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В предвкушении партбилета.
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Опубліковано 3 трав. 2017 р. Мало кто знает, что модель московской реновации, анонсированная Собяниным, уже вовсю реализуется в Татарстане. Правда, афера проходила под благовидным предлогом переселения из «аварийного жилья». 1 мая в Казань приехали жители Зеленодольска и Чистополя, чтобы выразить протест против лишения их единственного жилья. А уже скоро подобный отъем ждет москвичей… Смотрите сюжет Sotnik-TV.
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Здесь больше фото о дружбе красно-коричневых:
Совместный парад Вермахта и РККА
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Знаете, как говорится: "Служить хочу, да прислуживать тошно"»
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это же "наш великий полководец суворов сказал"..
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-А зачем Вы сожгли Москву?
А Кутузов ему отвечает:
-Ви мене не зрозумієте...
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кацаби , ВЫ СОХРАНИТЕ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ НА руSSо - фашизмом ..
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бурятимоскалі"
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Пожар возник в Лубянском проезде, дом 19. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», в районе затруднено движение транспорта и виден сильный дым.
«По уточненной информации, площадь пожара составляет порядка 3000 кв. м», - сообщается в твиттере МЧС Москвы :Харьков в долгу не осталсо, горит, ёпта, не хуже масквабада! Гы! :
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tvrain.ru
В общем, ситуация в наших палестинах заходит на новый круг ада, как правильно заметили многие блогеры; если историю с «хрущами» продавят, ИХ уже ничего не остановит, вообще.
Общественная палата Москвы провела в Музее Москвы семинар «Активисты за снос». В группе «Москвичи против сноса» в фейсбуке опубликовано видео с прошедшего семинара. На нем один из активистов сказал, что «мы слишком заигрались в демократию» и «нельзя давать народу что-то решать». Первым на это видео обратило внимание издание The Village.
«Развесили плакаты по всем подъездам… Обрубить руки вот этим людям, которые стараются внести сумятицу», - сказали на семинаре.
В комментариях к видео один из пользователей отметил, что автор этих заявлений - исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.
Ну и, собственно, лучше самому посмотреть видео фальстарта, хотелось бы сказать «шедевральное», но даже как-то иронизировать всё желание пропало, запредел, который уже начался.
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Таварисчи скрепососы, будьте бдительны!...
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Заводят вертолеты ?
Или ищут воду ?
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Бум надеяться на розу ветров.
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