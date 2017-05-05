 Евровидение-2017: Столичный метрополитен изменит график работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Метрополитена Facebook.
Так, в ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 мая работа метрополитена продлевается на 1 час.
С 9 на 10 и с 11 на 12 мая - на 2 часа.
С 12 на 13 и с 13 на 14 мая - на 3 часа.
Как сообщалось ранее, организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве обращаются к обладателям билетов на одно или несколько шоу конкурса с просьбой приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) примерно за 2-3 часа до начала мероприятия.
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А то таксисты точно захотят подзаработать на иностранцах, не знающих город.
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