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 Евровидение-2017: Столичный метрополитен изменит график работы

Киевский метрополитен во время проведения Евровидения-2017 изменит график работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Метрополитена Facebook.

Так, в ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 мая работа метрополитена продлевается на 1 час.

С 9 на 10 и с 11 на 12 мая - на 2 часа.

С 12 на 13 и с 13 на 14 мая - на 3 часа.



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Как сообщалось ранее, организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве обращаются к обладателям билетов на одно или несколько шоу конкурса с просьбой приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) примерно за 2-3 часа до начала мероприятия.


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Если кто не знает, до которого часа работает метро, то значит он им не пользуется, а значит ему эта информация не нужна.
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Вы, главное, за "минерами" следите.
А то таксисты точно захотят подзаработать на иностранцах, не знающих город.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЕвровидение-2017: Столичный метрополитен изменит график работы
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