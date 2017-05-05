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Материалы по теме:
Все про:боевик (18618) День Победы (1006) Донбасс (14436) Тымчук (1404)

 Боевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС

В преддверии 9 мая в "ДНР" резко усилена "противодиверсионная деятельность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в последнем распоряжении руководства "МГБ ДНР" об усилении борьбы с "агентурой и ДРГ украинских спецслужб и ССО" говорится о якобы имеющем место проникновении в оккупированные районы "десятков ДРГ", готовящих диверсии и теракты в канун Дня Победы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне 9 мая боевики готовятся провести ряд провокаций в населенных пунктах вблизи линии разграничения, - ИС

"Согласно ориентировкам, большинство из этих ДРГ оснащены одноразовыми ручными гранатометами. В исполнение распоряжения руководства "ДНР", в отдельных населенных пунктах (Горловка, Макеевка) созданы "совместные оперативные группы МГБ и МВД" по поиску и обезвреживанию "украинских диверсантов", - написал руководитель группы ИС.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 58 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранения получили 10 украинских воинов.
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Одноразовый ручной гранатомет - это как? На один только выстрел?
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Дякую, Вразило: " Завдяки дешевизні, легкості використання і малій вазі активно застосовується різноманітними терористичними групами, найманцями, партизанами тощо"
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Це гранатомет для одноразового солдата "днр".
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Много разных предметов бывает одноразовыми и даже среди оружия.
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Десятках украинских ДРГ? Да там сотни их . Сепары замалчивают инфу.
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часть правды в словах этого мудня есть: наши ДРГ работают таки..
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Ну дык, готовяццо ко дну их пабеды, шоб весело поучаствовать из ближайшего леска по основным праздничным колоннам...
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если это не фантазии басурина, то всё отлично, работают наши парни в тылу у орков))
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Да, их новости прикольней читать, чем наши . У них Киев атакует, идет в наступления, обстреливает все на свете, биндеры едят новососов. А у нас покращення за підвищенням, підвищення за покращенням і заборона відстрілюватись
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Ну, що тут скажеш: успіхів в роботі та Божої охорони.
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Сегодня день печати у ватанов,контора пишет Боевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС - Цензор.НЕТ 7503
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"большинство из этих ДРГ оснащены одноразовыми ручными гранатометами.Источник:http://censor.net.ua/n438897"
это конечно страшно,
а еще страшнее синие вьетнамки у всех ДРГ-истов) в комплекте 10 шт, на каждого!
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Ето правда. Сам видел 20 украинских ДРГ во главе с Кровавым Пастором и Арсением Рембо, идущих в тыл разейских боевиков. Слышал одним ухом, что будут приходить к сепарам во сне и убивать их спящими.
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Завши цікаво в таких темах коменти читати. Про довбойобів окрім сарказму ніколи нічого неможливо говорити.
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Часть террористов на Донбассе готовы перейти на сторону Украины, но при этом они нуждаются в гарантиях безопасности.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Есть кандидатуры, которые состоят из боевиков, например, 75% из этих боевиков готовы хоть завтра развернуть свое оружие в другую сторону. Они требуют безопасности. Они сами знают, у кого на руках кровь, кто издевался, кто грабил, они готовы выдать своих "коллег", но они хотят гарантий безопасности и гарантий амнистии", - отметил он.https://www.obozrevatel.com/crime/39782-terroristyi-ldnr-gotovyi-zaschischat-ukrainu-nazvanyi-usloviya-otkaza-ot-rossii.htm
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Ну и дальше потом с ними как жить бок о бок? Они же социально опасны, психически неуравновешены плюс с комплексом предателя. Не дай Боже подобных соотечественников.
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Нахій! Вони ще й торгуються,самі впораємось,без тієї гидоти
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))) Значить чічі з кацапами та лугандонами один одного поперестріляли. На когось же треба все це хавно списувати.
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Штырлица штырило и шторило.. А отчеты в штаб ставали красочными и атмосферными.
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тревожная новость для жителей патусторония, значит законтаченные будут взрывать жилые дома апущеных........
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Будут валить Захера)))
Раздувают истерию с уроДРГ))))
Саня ГОТОВСЯ!!!)))
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Це точно.Було ще відео де якась лахудра розказувала,що секс з ним ніякий,так що приберуть обов"язково.
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А распознать их можно будет по колорадкам и пилоткам.
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Куриный король, всё в лотках меряет,даже ДРГ,у него десятками
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Мало того, диверсанты обвешиваются георгиевскими ленточками, искусно маскируются под ряженых казачков, акают на чиста масковскам диалекте, по славянский жрут водку и мамой клянутся, если уличить в нелюбви к Кадырке. Домбасяне, бдите в оба - враг повсюду!
В общем, весёлых вам праздников и хорошего настроения
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Вопрос 1 , кого ДНР победили 9 мая ??? Второй , что значит проникли ???
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Заголовок должен быть не такой, а по сути такой - "Боевики "ДНР" сообщили о том, что у них дырявая оборона" )))))
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Шоооо,на 9 кацики готують "хвеєрверк" з жертвами?
Що там каже наша розвідка?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС
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