 Боевики "ДНР" сообщили о "десятках украинских ДРГ", якобы проникших на территорию "республики", – ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, в последнем распоряжении руководства "МГБ ДНР" об усилении борьбы с "агентурой и ДРГ украинских спецслужб и ССО" говорится о якобы имеющем место проникновении в оккупированные районы "десятков ДРГ", готовящих диверсии и теракты в канун Дня Победы.
"Согласно ориентировкам, большинство из этих ДРГ оснащены одноразовыми ручными гранатометами. В исполнение распоряжения руководства "ДНР", в отдельных населенных пунктах (Горловка, Макеевка) созданы "совместные оперативные группы МГБ и МВД" по поиску и обезвреживанию "украинских диверсантов", - написал руководитель группы ИС.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 58 раз открывал огонь по позициям ВСУ, ранения получили 10 украинских воинов.
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это конечно страшно,
а еще страшнее синие вьетнамки у всех ДРГ-истов) в комплекте 10 шт, на каждого!
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Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Есть кандидатуры, которые состоят из боевиков, например, 75% из этих боевиков готовы хоть завтра развернуть свое оружие в другую сторону. Они требуют безопасности. Они сами знают, у кого на руках кровь, кто издевался, кто грабил, они готовы выдать своих "коллег", но они хотят гарантий безопасности и гарантий амнистии", - отметил он.https://www.obozrevatel.com/crime/39782-terroristyi-ldnr-gotovyi-zaschischat-ukrainu-nazvanyi-usloviya-otkaza-ot-rossii.htm
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Раздувают истерию с уроДРГ))))
Саня ГОТОВСЯ!!!)))
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В общем, весёлых вам праздников и хорошего настроения
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Що там каже наша розвідка?
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ОГО
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