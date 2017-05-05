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 В гидропарке Харькова утонул студент-иностранец

Первокурсник пришел купаться с друзьями и погиб.

В харьковском гидропарке утонул студент, 19-летний гражданин Индии, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера вечером на Журавлевском пляже. Студент 1-го курса одного из харьковских Вузов, 19-летний гражданин Индии, пришел с однокурсниками на пляж купаться. Другие подробности инцидента устанавливаются.

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"Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений", - отметили в полиции.
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Первокурсник... Думал что у нас водичка в начале мая - как в Ганге теплая
Судорога или спазмы дыхалки, наверное
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Хренасе , у нас индийцы , студенты меда в тулупах еще ходят , хотя у нас потеплее чем в Харькове .
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Дык первокурсник! Еще не в курсе, что для начала надо остограмиться или ографиниться!
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Не понятно, сам или с помощью после ограбления.
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маю надiю що кацап...якщо нi то туже прикро що людина втопла...
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було тоді 22 тепла, вода може на поверхні тепла, а з дна б'ють холодні ключі та течії... да глибина по деякі до 20метрів.... раніше там пісок видобували...
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Пить надо меньше. Сочуствие родичам в Индиях.
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Возможно с тяжеловесами сел за стол, отжали по килограмму, а оно с непривычки вот как вышло!
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