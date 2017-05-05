 В гидропарке Харькова утонул студент-иностранец

В харьковском гидропарке утонул студент, 19-летний гражданин Индии, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера вечером на Журавлевском пляже. Студент 1-го курса одного из харьковских Вузов, 19-летний гражданин Индии, пришел с однокурсниками на пляж купаться. Другие подробности инцидента устанавливаются.
"Данный факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений", - отметили в полиции.
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Судорога или спазмы дыхалки, наверное
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