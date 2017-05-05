 В Киеве перестанут хлорировать воду, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 44.ua.
"Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устаревшая и опасная для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорита натрия. Это современный элемент для очистки питьевой воды", - сказал чиновник.
Он добавил, что сейчас город ведет переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в строительстве такого завода.
"Цена вопроса - около 400 миллионов гривен. По нашим подсчетам, завод окупится за 5-6 лет", - сказал Пантелеев.
Он также добавил, что сейчас проводят модернизацию хлорного хозяйства на Деснянской и Днепровской водозаборных станциях.
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Хлорку замінять гіпер активною хлоркою.
А де ж "сучані технології"?
Цена вопроса - зросте до лярда. І вся логіка.
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Вот не полный список городов где уже отказались от газообразного хлора.
Житомир, Ивано-Франковск, Новоград Волынский, Калуш, Киев (будет), Харьков
повторюсь список не полный, только то что помню)))
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Якщо його використати у "Вот не полный список городов где уже отказались от газообразного хлора" то на місці вказаних міст і не тільки давно була б сахара без спеки!
Хлор у балонах можеш купити в Калуші і "поекспериментуй" собі десь там на "прасторах далбаса!
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1) На старых хлораторных станциях хлорируют именно газообразным хлором
который находится в 50 м3 балонах, подается через редуктор давления непосредственно
в трубопровод в газообразном виде!
2) Вот как раз там где остались старые хлораторные и возможна ситуация "була б сахара без спеки!"
если взять на примере Киева, вслучае диверсии на хлораторны ядовитое облако накроет пол области.
3) Хлором в балонах ни интересуюсь.
4) Причем здесь "далбас".
И так на будущее, внимательно изучайте суть вопроса, перед тем как хамить не знакомым людям.
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Что бы убить органику в страрых трубопроводах.
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Она станет чище? Исчезнет запах и ржавчина?))))))
Лутше бы ПЕДАЛЯ дороги полатал...
Цука на Подоле полный МРАК
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Видно это Петя - спаринг-партнер Витали, мозги (и образование) отсутствуют по определению
Перспективным методом обеззараживания воды является обработка ее озоном - озонирование. При разложении озона в воде образуются свободные радикалы и молекулярный кислород, к-рые, являясь сильными окислителями, оказывают бактерицидное действие. Косвенный показатель эффективности озонирования - наличие остаточного количества озона на уровне 0, 1-0, 3 мг/л. Озон не образует в воде соединений, подобных хлорорганическим, улучшает органолептические свойства воды и обеспечивает бактерицидный эффект при малом времени контакта. Он эффективен по отношению к патогенным простейшим, присутствующим в воде (лямблиям, дизентерийным амебам).
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это тоже что и центральное отопление в Киеве,
монополист поставляющий тепло - фирма ахметки.
монополист поставляющий воду, пока принадлежит городу.
можно сказать, что идет внедрение не конкурентных бизнес схем/идей, а тупой распил средств!
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10.01.2017
Днепроазот «изгнали» из листинга.
Фондовая биржа «Универсальная» провела процедуру делистинга акций ПАО «Днепроазот». Об этом говорится в сообщении площадки.
Таким образом, с 4 января 2017 года акции ПАО «Днепроазот» находятся в категории внелистинговых ценных бумаг.
30-03-2017
Через станцию Конотоп, где работает наблюдательный Редут Штаб блокады торговли с оккупантами из РФ, страны - агрессора везут удобрения.
Из-за невозможности конкурировать с российским демпингом уже остановлены государственный ОПЗ и «Днепразот».
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очистить воду на водозаборе. По этому и доза на водозаборах в разных городах разная.
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Станции озонирования в Киеве можно рискнуть поставить на новых массивах, на котоых дома вводятся в эксплуатацию пару-тройку последних лет, но жители этих домов ужаснутся когда им придут счета за такую озонированную воду с учетом стоимости постройки таких станций.
Привет армии диваннных аналитиков-зрадофилов)
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Наряду с несомненными преимуществами, как наиболее эффективного, комплексного и естественного реагента, у озона есть и недостатки. Метод озонирования намного дороже традиционного хлорирования воды. Озонирование не может быть единственным универсальным методом очистки воды, избавляющим ее от всех возможных загрязнений, и является только одной из ступеней водоподготовки. Кроме того, применение озона накладывает некоторые технологические ограничения.
Во-первых, из-за насыщения воды озоно-воздушной смесью она приобретает высокую окислительную способность и становится коррозионно-активной. Особенно коррозионная активность может возрасти при повышении температуры или снижения давления в системе, при этом падает растворимость кислорода в воде. Это требует использования оборудования и материалов, стойких к озону - трубы из ПВХ или нержавеющей стали.
В европе это возможно по одной простой причине, у них все сети из нержавейки, курамики или в крайнем случае ПВХ.
Внашем же случае практически все сети из черного метала. Для их модернизации необходимы суммы как минимум умноженные на 1000 от той что озвучена в статье.
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исходя из экономической ситуации, которая напрямую завист от каждого из нас.
Начиная от брошеного окурка мимо урны (культуры, ответственности и организованости каждого гражданина) и заканчивая добросоветсной уплатой налогов (тогда как следствие появятся новые сети и много еще чего).
А в остальном, вопрос явно не по адресу.)
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Моллюски на миллионыhttps://youtu.be/jaB_SprN62I
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Цена вопроса - зросте до лярда. І вся логіка.
А де ж "сучані технології"?
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На ней вполне можно было готовить.
Нас немножко разводят.
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ВОЗ: два миллиарда человек пьют воду с фекалиями.
Объяснять откуда фекалии берутся особо не нужно - из густонастроенных микрорайонов, где система канализации не выдерживает количества задниц, проживающих в железобетонных домах. С одной стороны КГГА делает вид, что улучшает воду, с другой позволяет засирать всех, в т.ч. и воду вокруг. Двойные стандарты. Видите ли, в этот проект заложено бабло, и неизвестно, насколько он будет успешным, и сколько его откатят из этого проекта. А вот засирание столицы и пригородов идет полным ходом благодаря строителям из рады, и непосредственно за счет бабла, которым удовлетворяется КГГА. Правда - проект очистки и озеленения микрорайонов Киева - это настоящая очистка города, но КГГА не хочет этим заниматься, потому что тут надо тратить деньги, планировать, платить людям, инженерам и экологам, а не просто - бух - и бабла все нажрались. И Работать не надо.
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ОГО
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