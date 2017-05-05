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Все про:КГГА (1938) Киев (16997) Водоканал (49) водоснабжение (295)

 В Киеве перестанут хлорировать воду, - КГГА

Столичная власть намерена отказаться от очистки воды хлором, а взамен использовать гипохлорит натрия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 44.ua.

"Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устаревшая и опасная для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорита натрия. Это современный элемент для очистки питьевой воды", - сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас город ведет переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в строительстве такого завода.

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"Цена вопроса - около 400 миллионов гривен. По нашим подсчетам, завод окупится за 5-6 лет", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что сейчас проводят модернизацию хлорного хозяйства на Деснянской и Днепровской водозаборных станциях.
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вы как собаки. гавкаете на все. Даже если новость положительная.
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это просто тролли, работа у них такая искать зраду.
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Очень сложно найти что-либо позитивное от этой власти, а намерения вроде положительные, если их опять делами и поправками не испортят
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Ок, я не троль. Поясніть:
Хлорку замінять гіпер активною хлоркою.
А де ж "сучані технології"?
Цена вопроса - зросте до лярда. І вся логіка.
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Сам по себе хлор опасен, как опасны те хлорорганические вещества, которые образуются при хлорировании... Даже обычная цветность, то есть, природная органика, может переходить в эти вредные вещества, которые представляют опасность для здоровья. Примерно то же самое делает и гипохлорит, при этом количество образующихся вредных веществ намного меньше
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Более современные технологии могут использоваться непосредственно перед подачей в кран тебе. Если их использвать на водозаборе, то очищенная вода вновь станет грязной при транспортировке по многокилометровой сети трубопроводов
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вообще ничего делать не будут, а только красть, хлорку красть не нужно было
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А в других городах живут чуть хужие украинцы поэтому им будут хлорировать и воду и пищу)))
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В некоторых других городах вроде Луцка, Конотопа, Нежина вода вообще идет СО СКВАЖИН. Я уже молчу о маленьких населенных пунктах.
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В каком городе вы живете, я могу сказать как у вас дела с хлорированием обстоят ).
Вот не полный список городов где уже отказались от газообразного хлора.
Житомир, Ивано-Франковск, Новоград Волынский, Калуш, Киев (будет), Харьков
повторюсь список не полный, только то что помню)))
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Хлор використовується у зрідженому стані.
Якщо його використати у "Вот не полный список городов где уже отказались от газообразного хлора" то на місці вказаних міст і не тільки давно була б сахара без спеки!
Хлор у балонах можеш купити в Калуші і "поекспериментуй" собі десь там на "прасторах далбаса!
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Мы на ты?) Я вас не знаю и знать не хочу!
1) На старых хлораторных станциях хлорируют именно газообразным хлором
который находится в 50 м3 балонах, подается через редуктор давления непосредственно
в трубопровод в газообразном виде!
2) Вот как раз там где остались старые хлораторные и возможна ситуация "була б сахара без спеки!"
если взять на примере Киева, вслучае диверсии на хлораторны ядовитое облако накроет пол области.
3) Хлором в балонах ни интересуюсь.
4) Причем здесь "далбас".

И так на будущее, внимательно изучайте суть вопроса, перед тем как хамить не знакомым людям.
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Сумы помоему на скважинах, если и есть хлорирование то оно минимально.
Что бы убить органику в страрых трубопроводах.
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Ну и шо шо перестали хлорировать???
Она станет чище? Исчезнет запах и ржавчина?))))))
Лутше бы ПЕДАЛЯ дороги полатал...
Цука на Подоле полный МРАК
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это время окупаемости завода с 50% откатом?!
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Ну и правильно. Расплодились так что негде хатынки и супермаркеты ставить
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Заголовок статьи полностью не соответствует содержанию. Воду не перестанут хлорировать, просто хлорирование будет происходить с помощью гипохлорита натрия, а не чистого хлора.
Видно это Петя - спаринг-партнер Витали, мозги (и образование) отсутствуют по определению
Перспективным методом обеззараживания воды является обработка ее озоном - озонирование. При разложении озона в воде образуются свободные радикалы и молекулярный кислород, к-рые, являясь сильными окислителями, оказывают бактерицидное действие. Косвенный показатель эффективности озонирования - наличие остаточного количества озона на уровне 0, 1-0, 3 мг/л. Озон не образует в воде соединений, подобных хлорорганическим, улучшает органолептические свойства воды и обеспечивает бактерицидный эффект при малом времени контакта. Он эффективен по отношению к патогенным простейшим, присутствующим в воде (лямблиям, дизентерийным амебам).
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есть и другие современные способы...
это тоже что и центральное отопление в Киеве,
монополист поставляющий тепло - фирма ахметки.
монополист поставляющий воду, пока принадлежит городу.
можно сказать, что идет внедрение не конкурентных бизнес схем/идей, а тупой распил средств!
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Борьба не с ахметкой, а монополистом гипохлорида натрия - днепроазотом коломойского.
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да. Не любит пєтя коломойского.

10.01.2017

Днепроазот «изгнали» из листинга.

Фондовая биржа «Универсальная» провела процедуру делистинга акций ПАО «Днепроазот». Об этом говорится в сообщении площадки.
Таким образом, с 4 января 2017 года акции ПАО «Днепроазот» находятся в категории внелистинговых ценных бумаг.

30-03-2017

Через станцию Конотоп, где работает наблюдательный Редут Штаб блокады торговли с оккупантами из РФ, страны - агрессора везут удобрения.

Из-за невозможности конкурировать с российским демпингом уже остановлены государственный ОПЗ и «Днепразот».
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так это же торговые партнеры, тут ни чего не сделаешь, нада с кацапами торговать!
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Кстати, в рознице кацапский аммиак на 20% дороже отечественного, которого практически уже нет.
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так наверное и наш производитель-пап в кацапии канхфетами кацапов опускает! )) ) )
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Ну да, иначе зачем строить завод, если можно просто купить в Днепре? Ну и распил бабла - однозначно.
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Ну и правильно. А пока киевляне пусть еще пару годков попьют хлорированную воду, потому что днепровский гипохлорит натрия не подходит для очистки киевской воды.
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Вы не поняли - вода в любом случае будет хлорированной, только другим способом. Кстати - а чем не подходит днепровский гипохлорит натрия не подходит для очистки киевской воды? Потому, что вода от Витали?
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Это бред от диванного аналитика по всем вопросам! Вода очищенная озоном станет вновь грязной при транспортировке по многокилометровой сети трубопроводов! Озонирование можно использовать непосредственно перед подачей воды в тебе кран, а не на водозаборе
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Полностью поддерживаю! Хлорируют больше для того чтобы убить органику в старых сетях чем
очистить воду на водозаборе. По этому и доза на водозаборах в разных городах разная.
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Озонирование можно делать только в том случае, если ты уверен на 100% , что водопроводная система между станцией озонирования и краном потребителя полностью чистая, нет ржавых труб и возможных очагов инфицирования. Что для Киева значит, что нужно поменять как минимум 90% труб как на магистральных трубопроводах так и в домах.
Станции озонирования в Киеве можно рискнуть поставить на новых массивах, на котоых дома вводятся в эксплуатацию пару-тройку последних лет, но жители этих домов ужаснутся когда им придут счета за такую озонированную воду с учетом стоимости постройки таких станций.
Привет армии диваннных аналитиков-зрадофилов)
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Для особо тупых -В России - в Москве, Нижнем и др. - с сетями все идеально? И кстати в Киеве народ не ужасается, покупая воду в бутылках, по 10 грн за поллитра. Привет долбо..бам - шыкорыгам.
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Для особо "умных" сообщаю, что в Москве с 2012 года и до этого времени используют как раз гипохлорит натрия, а в других городах Рашки и подавно. Озонирование, если и используется, то масштабы его минимальны и, как правило, не превышают масштабы покрытия нескольких домов. Причины те же - водопроводная система непригодна.
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Для Вас из Вашей же статьи:
Наряду с несомненными преимуществами, как наиболее эффективного, комплексного и естественного реагента, у озона есть и недостатки. Метод озонирования намного дороже традиционного хлорирования воды. Озонирование не может быть единственным универсальным методом очистки воды, избавляющим ее от всех возможных загрязнений, и является только одной из ступеней водоподготовки. Кроме того, применение озона накладывает некоторые технологические ограничения.

Во-первых, из-за насыщения воды озоно-воздушной смесью она приобретает высокую окислительную способность и становится коррозионно-активной. Особенно коррозионная активность может возрасти при повышении температуры или снижения давления в системе, при этом падает растворимость кислорода в воде. Это требует использования оборудования и материалов, стойких к озону - трубы из ПВХ или нержавеющей стали.

В европе это возможно по одной простой причине, у них все сети из нержавейки, курамики или в крайнем случае ПВХ.

Внашем же случае практически все сети из черного метала. Для их модернизации необходимы суммы как минимум умноженные на 1000 от той что озвучена в статье.
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Трубы менять нужно - а не ждать прорыва фекальных вод в водопровод. Неужели эта аксиома не доходит? Да, нужно тратить деньги, а не банально красть. Почему при таком всеобщем упадке на дорогах кучи дорогущих авто с 18-летними скыкухами, не заработавшими в своей жизни ни копейки? Почему растут котеджные поселки с домами по несколько млн долларов? Ну много еще почему..
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Согласен полность, что нужно менять сети. Это ясно, и скорее всего менять будут НО
исходя из экономической ситуации, которая напрямую завист от каждого из нас.
Начиная от брошеного окурка мимо урны (культуры, ответственности и организованости каждого гражданина) и заканчивая добросоветсной уплатой налогов (тогда как следствие появятся новые сети и много еще чего).

А в остальном, вопрос явно не по адресу.)
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Ну так речь и шла вообще-то о том, что лучше и что нужно. А россказни про то что воду не будут хлорировать - это для особо тупых.
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Да, и кстати про добросовестную уплату налогов - это не к каждому из нас, которые добросовестно платят 20% с каждой покупки, а к слепым трастам и офшорным фирмам.
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Тока не нужно сказок про замечательный озон. Перекиси и др. ничуть не лучше хлорорганики. Но для "мирян" канаИт! Какая смертельная доза озона, кстати, знаИтИ?
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У озона нет пролонгированного эффекта, к тому же образуются продукты окисления, часть из которых токсичны (альдегиды: глиоксаль, метилглиоксаль; формальдегид (ПДК = 0,05 мг/л), муравьиная кислота, бензальдегид - 0,003 мг/л, ацетальдегид - 0,2 мг/л). Альдегиды способствуют развитию биопленок - источник вторичного загрязнения микроорганизмами. Более перспективный метод обеззараживания воды - диоксид хлора.
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Ну про хлор еще больше можно написать негатива, но озон - это атомарный кислород, а хлор - ядовитое вещество.
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Я сторонник диоксида хлора, это обеззараживающее вещество не хлорного типа. Не образует, как хлор и гипохлориты побочные продукты дезинфекции (тригалометаны, хлорамины, хлороформ, мутаген Х и другие)
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"Цивилизация становится ближе." - до чого "б ліже"?
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Якщо чиновники раптом дуже сильно захотіли щось "покращити", збудувати і починають розказувати про те як все застаріло тому вони такі добрі все змінять, це значить одне - будуть красти гроші. ((
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Гіпохлорит натрія - це "Білизна" для відбілювання тканин. Ще 3-5% гіпохлоритом стоматологи кореневі канали промивають.
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не, просто канализацию с водопроводом закольцуют...)
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в масштабах Земли они и так закольцованы
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Як завод збудуете,тодi новость подавайте.А поки нах с пляжа.Вон на Рашке,ракушки атакуют
Моллюски на миллионыhttps://youtu.be/jaB_SprN62I
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Хлорку замінять гіпер активною хлоркою.
Цена вопроса - зросте до лярда. І вся логіка.
А де ж "сучані технології"?
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КАКИЕ? Более современные технологии могут использоваться непосредственно перед подачей в кран тебе. Если их использвать на водозаборе, то очищенная вода вновь станет грязной при транспортировке по многокилометровой сети трубопроводов
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Согласно википедии, гипохлори́т на́трия имеющеет характерный резкий запах хлора и обладает высокими коррозионными свойствами. КОРРОЗИОННЫМИ, КАРЛ! Они, похоже, решили окончательно добить нашу древнюю канализацию.
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У обычной хлорки коррозионные свойства на много сильнее
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агент кремля Петр Пантелеев не зря зарплату получает !
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Параметры концентрации хлора в водопроводной воде всегда должны соответствовать ДСТУ. Высокие показатели применяются только при обеззараживании сети.
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" По нашим подсчетам, завод окупится за 5-6 лет", - сказал Пантелеев..." Источник:http://censor.net.ua/n438893
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А чем обеззараживалась вода в 90-х годах ?
На ней вполне можно было готовить.
Нас немножко разводят.
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https://www.gazeta.ru/science/news/2017/04/13/n_9919481.shtml
ВОЗ: два миллиарда человек пьют воду с фекалиями.

Объяснять откуда фекалии берутся особо не нужно - из густонастроенных микрорайонов, где система канализации не выдерживает количества задниц, проживающих в железобетонных домах. С одной стороны КГГА делает вид, что улучшает воду, с другой позволяет засирать всех, в т.ч. и воду вокруг. Двойные стандарты. Видите ли, в этот проект заложено бабло, и неизвестно, насколько он будет успешным, и сколько его откатят из этого проекта. А вот засирание столицы и пригородов идет полным ходом благодаря строителям из рады, и непосредственно за счет бабла, которым удовлетворяется КГГА. Правда - проект очистки и озеленения микрорайонов Киева - это настоящая очистка города, но КГГА не хочет этим заниматься, потому что тут надо тратить деньги, планировать, платить людям, инженерам и экологам, а не просто - бух - и бабла все нажрались. И Работать не надо.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве перестанут хлорировать воду, - КГГА
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