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 Политика Украины
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 Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб

Украинские военные находятся в полной боевой готовности.

Боевики наращивают количество и интенсивность обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.

"После полуночи противник снова обстреливал позиции украинских войск. Начал с приморского направления, обстреляв морских пехотинцев в районе Гнутово из стрелкового оружия. В Луганской области бил по нашим опорным пунктам в районе Троицкого с использованием гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Одновременно с этим перешел к обстрелам опорных пунктов в районе Авдеевки. Обстреливал Новозвановку, Троицкое, Каменку, Гнутово. Самый крупный обстрел был в районе Крымского. Здесь противник применил минометы 120-го калибра. Мы можем констатировать, что враг наращивает количество, интенсивность обстрелов с приближением 9 мая", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО за сутки ранены 10 воинов, враг 58 раз открывал огонь, - штаб

Чепурной добавил, что украинские военные находятся в полной боевой готовности. "Мы отвечаем огнем на огонь, по другому нельзя", - сказал он.
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Сделайте им подарок из всех орудий на 9 мая.
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Эти суки наращивают огонь, а наши в полной боевой готовности получают ранения по 10 человек.
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Не скули, а пойди на фронт и покажи, как надо воевать, или трус-кукарека зрадная?
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Ватоязычный, твоя руцко-вафельная челюсть ничего так и не поняла.
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да пошёл ты, у тебя челюсть такая же, только больше раздвинута
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Зато твоя шыко-рыговская вафельная челюсть понимающе посмактывает рошенку.
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Ватники, портянки и обосранные портки нагнетают ситуацию, но реальность такова, что ВСУ отвечают адекватно и орки дохнут систематически и в большом количестве.
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Ну так об этом же сообщать нужно - что наши защитники там не терпилами сидят - а герои, защищающие наш дом.
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Информационная война и минские соглашения, не позволяют подавать всю информацию об откатных действиях ВСУ.
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И только шыкорыговский вафельник Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб - Цензор.НЕТ 7854 Вася Петькин сообщает тут о очередных победах ВСУ.
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да пи*даните уже по ним по-взрослому из *крупного калибра* -они иначе не поймут!
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9 мая 1945 года в честь Дня Победы был произведен салют 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий.И 9 мая 2017 года не мешало бы повторить,только вместо салюта использовать боевые снаряды по заранее разведанным целям. Желательно также и максимального калибра.
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Статья об украинских бойцах вышла в свет под названием "Спасибо Путину. Украинские солдаты в Австрии".Реабилитационный курс оплачивает инициатива австрийской Ассоциации инвалидов и фонд International Association for Support of Ukraine. Бойцы проходят курс физиотерапии, чтобы научиться ходить с протезом.
Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб - Цензор.НЕТ 3454
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не виключно шо зробивши своїма воша, и якусь діверсію, мокша-бурято чурбани підуть у перед копитами, до дому у домовинах чи у вигляді пазлів. .рука-жопа.... )) смерть рашиським окупантам!!!!
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5 - 10 раненных Украинских ВОИНОВ каждый БОЖИЙ День !
Вы , что хотите Армию умножить на "О" превратив наиболее боеспособных бойцов -
в инвалидов ?

Фиксаторы из

артиллерийско-ракетного управления ГШ -а ответный огонь на войне

не запрещен ....
Иначе просто нужно сдаться врагу !
Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб - Цензор.НЕТ 1391
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Aviso, да на передку все є, ....орки потихеньку по домовинах ховаються, та за поребрик ту-ту...))
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Про режим тишины ты не в курсе? Или шыкохряку не веришь?
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если бы в нашей стране пидера.стом был только шыкохряк, мы бы жили как в раю, а у нас, каждый второй, если не больше, ничем от него, ментально не отличается, только возможностей как у него не имеет...
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до шабаша неофашистов осталось три дня, чему удивляться?
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Vlad, a чому путін з великої літери?? порох, це те шо скрито від очей, я з ним у засос не цемаюсь, та за кацапами не повторююсь... вони перші пішли воняти на пороха, я не прастітут шоб за гнідами повторюватись... а своїх вошей та гнід ми витравемо, зараз чи трошке пізніше, але звільнемо нашу Україну!!!
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зараз гебня рашиська та їх агенти шо в Україні роблють все щоб народ України посварити.... куй їм на це по хлебалу!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб
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