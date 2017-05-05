 Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб

Боевики наращивают количество и интенсивность обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
"После полуночи противник снова обстреливал позиции украинских войск. Начал с приморского направления, обстреляв морских пехотинцев в районе Гнутово из стрелкового оружия. В Луганской области бил по нашим опорным пунктам в районе Троицкого с использованием гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Одновременно с этим перешел к обстрелам опорных пунктов в районе Авдеевки. Обстреливал Новозвановку, Троицкое, Каменку, Гнутово. Самый крупный обстрел был в районе Крымского. Здесь противник применил минометы 120-го калибра. Мы можем констатировать, что враг наращивает количество, интенсивность обстрелов с приближением 9 мая", - отметил он.
Чепурной добавил, что украинские военные находятся в полной боевой готовности. "Мы отвечаем огнем на огонь, по другому нельзя", - сказал он.
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Вы , что хотите Армию умножить на "О" превратив наиболее боеспособных бойцов -
в инвалидов ?
Фиксаторы из
артиллерийско-ракетного управления ГШ -а ответный огонь на войне
не запрещен ....
Иначе просто нужно сдаться врагу !
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