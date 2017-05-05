 Электроснабжение ДФС отсутствует, водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику из резервуаров, - ГосЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"По состоянию на 7:00 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населению осуществляется согласно графику из запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб м. 4 мая сотрудниками ДТЭК осуществлялось обследование линий электропередач в пгт. Авдеевка - повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
В ГосЧС уточнили, что дальнейшее обследование высоковольтной линии электропередач планируется провести 5 мая с условиями гарантии безопасности работников ДТЭК.
При спикер штаба АТО Ярослав Чепурной в єфире "112 Украина" заявил, что водоснабжение Авдеевки прекращено полностью.
"Продолжаются восстановительные работы вблизи города. В настоящее время вообще воды в Авдеевке нету. Два дня на первые этажи еще подавалось из резервуара, пока вообще не воды. Я только что общался с нашим пресс-офицером, который был в поселковом совете, там ему сообщили, что сегодня будет делегация - представители ОБСЕ, наши офицеры, СЦКК вместе с ремонтной бригадой должны выехать туда, к ДФС", - сказал он.
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В Авдеевке наладили подачу воды из городского резервуара, водоснабжение осуществляется по графику(1)
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