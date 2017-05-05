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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (19640) ОБСЕ (2529) оккупация (6909) США (12486) Донбасс (14432)

 Россия мешает прекращению боевых действий в Донбассе, - США в ОБСЕ

Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украине, отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ и продолжает нарушать права оппозиции в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, об этом сказала временно поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс, передает Голос Америки.

Бернс отметила, что 29 апреля наблюдатели фиксировали выстрелы со стороны подконтрольной боевикам территории. Таким образом Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий.

"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности, на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам", - сказала Бернс.

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Представитель США также призвала прекратить преследование журналиста Николая Семены.

"Российская агрессия против Украины расшатывает основы, на которых базируется безопасность и стабильность Европы, и прямо противоречит идеи целостной, свободной и мирной Европы", - считает Бернс.

19 апреля 2016 года в Крыму оккупанты провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с порталом Крым.Реалии. Позже стало известно, что после обысков был задержан крымский журналист, обозреватель Радио Свобода Николай Семена.

20 января в оккупированном Крыму Семене вручили обвинительное заключение по делу о "сепаратизме".

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США нужна маленькая война: России пора нервничать...

Американские пуски баллистических ракет сильно щекочут нервы всем противникам - России, Китаю и другим
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Вот это новость. Ух ты. Это ж как надо было до неё додуматься на третьем годе войны. И что. Опять глубокая обеспокоенность с озабоченностью.
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Довбаки расєя її веде проти України. Типіли плять.
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Бла бла бла. Шарахните по расеюшке очередной обеспокоенностью, репоеды очень сильно испугаются.
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"С теми, у кого есть ядерное оружие, и кто при наличии ядерного оружия симулирует невменяемость, - с ними, конечно, разговаривают.
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Путин сделал все для того, чтобы за несколько лет мы вышли из мировой системы. Из равновесия мирового. Из мировой элиты. Мы стали не партнером, а проблемой. Мир навел глаза на резкость, будет эту проблему решать",
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...Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украине, отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ и продолжает нарушать права оппозиции в Крыму. Источник: http://censor.net.ua/n438889

Вот блин! Как же я раньше не догадался... Бернс - голова!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия мешает прекращению боевых действий в Донбассе, - США в ОБСЕ
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