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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (19643) ОБСЕ (2530) оккупация (6911) США (12487) Донбасс (14444)

 Россия мешает прекращению боевых действий на Донбассе, - США в ОБСЕ

Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украине, отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ и продолжает нарушать права оппозиции в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, об этом сказала временно поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс, передает Голос Америки.

Бернс отметила, что 29 апреля наблюдатели фиксировали выстрелы со стороны подконтрольной боевикам территории. Таким образом Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий.

"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности, на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам", - сказала Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО за сутки ранены 10 воинов, враг 58 раз открывал огонь, - штаб

Представитель США также призвала прекратить преследование журналиста Николая Семены.

"Российская агрессия против Украины расшатывает основы, на которых базируется безопасность и стабильность Европы, и прямо противоречит идеи целостной, свободной и мирной Европы", - считает Бернс.

19 апреля 2016 года в Крыму оккупанты провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с порталом Крым.Реалии. Позже стало известно, что после обысков был задержан крымский журналист, обозреватель Радио Свобода Николай Семена.

20 января в оккупированном Крыму Семене вручили обвинительное заключение по делу о "сепаратизме".

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США нужна маленькая война: России пора нервничать...

Американские пуски баллистических ракет сильно щекочут нервы всем противникам - России, Китаю и другим
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Вот это новость. Ух ты. Это ж как надо было до неё додуматься на третьем годе войны. И что. Опять глубокая обеспокоенность с озабоченностью.
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один законтаченный, другой апущенный, не особо большая разница...........
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...разница куда с(ъ)ебацца - ах уитите-льнайя!
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главное не допустить эскалации и искать диалог на полях саммитов и ассамбей
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Бла бла бла. Шарахните по расеюшке очередной обеспокоенностью, репоеды очень сильно испугаются.
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"С теми, у кого есть ядерное оружие, и кто при наличии ядерного оружия симулирует невменяемость, - с ними, конечно, разговаривают.
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Путин сделал все для того, чтобы за несколько лет мы вышли из мировой системы. Из равновесия мирового. Из мировой элиты. Мы стали не партнером, а проблемой. Мир навел глаза на резкость, будет эту проблему решать",
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)))
Новый документ, за который единогласно проголосовала Палата представителей Конгресса США, устанавливает контроль за соблюдением санкционного режима против КНДР в российских портах в Находке, Ванино и Владивостоке. Лишь один из 420 конгрессменов проголосовал против законопроекта о новых ограничительных мерах в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters. Согласно документу, каждый отчет в соответствии с будущим законом должен предоставляться для президента США в виде "конкретной информации в отношении следующих портов и аэропортов:... порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации". В числе других подобных точек - порты и аэропорты в Китае, Сирии и Иране. В отношении последнего будет установлен особый контроль: его взаимоотношения с Пхеньяном будут мониториться специальным образом со стороны Вашингтона.
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...Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украине, отказывается осуждать запугивание миссии ОБСЕ и продолжает нарушать права оппозиции в Крыму. Источник: http://censor.net.ua/n438889

Вот блин! Как же я раньше не догадался... Бернс - голова!
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как может подрывать усилия по прекращению огня на Востоке Украины рашист, который их создает???- немедленно надо поставить Украине оружие которое будет мешать рашисту подрывать усилия по прекращению....все что мешает прекращению огня.должно огнем уничтожатся...
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Світ -бардак.
всі забули Будапешт 1994 року....
Весь світ- поганий бордель
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"Она тоже герой": родившую тройню маму погибшего "киборга" выписали из роддома

48-летнюю жительницу Житомира, которая в 2014 году потеряла единственного сына, воевавшего под Донецким аэропортом, и решилась на еще одну беременность, выписали из роддома с тремя новорожденными девочками.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Геройский подвиг сына мама подтвердила и доказала, что она также герой", - прокомментировал событие Юрий Вайсберг, главный врач областного перинатального центра.Забирать роженицу из роддома пришло неимоверное количество людей - среди были не только родственники, а и волонтеры и военные, знавшие погибшего сына 24-летнего Дмитрия Ильницкого.ройняшки родились немного раньше срока, поэтому в медицинском учреждении мама пробыла с ними около трех недель, но сейчас с ними все хорошо, девочки хорошо набирают вес и абсолютно здоровы. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/mamaclub/news/36187-ona-tozhe-geroj-mama-pogibshego-kiborga-rodila-trojnyu.htm
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Россия мешает прекращению боевых действий в Донбассе

Цензор! На Донбассе!
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Как по рашистским канонам написали. Донбасс -это территория Украины, а не страна - поэтому на Донбассе!
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я тоже говорю "в Донбассе" и не считаю это неправильным. Донбасс - это Донецкий угольный бассейн, поэтому уместно сказать "в бассейне", а не "на бассейне". Кроме того, есть и Кривбасс, и мы все говорим "в Кривбассе". Кстати, многие употребляют неправильный предлог в словосочетании "Западная Украина". Правильно "в Западной Украине" или "на западе Украины", а не вперемешку.
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А я говорю "на России" и считаю это правильным. Судя по комментариям здесь, не я одна .
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Да, вы правы. С маленькой буквы будет даже лучше. Исправлюсь.
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А вы не пишите западная Украина с заглавной , это не отдельная страна .
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Сегодня выпуск ВатаTV на you tube был как раз на эту тему.
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Просто напрягают эти попытки разделить Украину .
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Эту идею можно, наверное, уже похоронить. Три года назад с языков российских политиков не сходило "юго-восток Украины и Новороссия". Сейчас даже самые ярые украинофобы не говорят о таком.
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а мене напружує паранойя деяких дописувачів та бажання одразу звинуватити у спробах розділити. От я зараз теж звинувачу Вас у спробах сепаратизму, бо Ви пишете на форумі увесь час російською, я жодного разу не читала Вас українською. Я зустрічала в україномовних джерелах обидва написання, також я не стверджую, що на Донбасі - це невірно. Так само і з Кузбасом. До речі, прийменник "в" може вживатися не лише перед назвами країн, а також, наприклад, для позначення областей, а область, як відомо, не є країною. Коли я пишу "в Донецькій області", то я маю на увазі Донецьку область у складі України, а не те, що Ви там собі уявили. Чи Ви пропонуєте писати "на Донецькій області"? Альтернативно я можу написати "на Донеччині".
А щодо написання "Західна Україна" з великої літери, просто погугліть, там теж так пишуть на офиційних сайтах.
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Сепаратизм в том, что пишут на русском? Тетя, эх куда вас занесло уже...
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Наталья, читайте внимательно мой коммент до конца! И - я вам не тетя. Вполне возможно, что я даже моложе Вас.

Буков пытается меня обвинить в попытке разделения на пустом месте. А я утверждаю, что с таким же успехом могла бы обвинить в этом же и его (не делаю, но могла бы!), потому как не уверена, что он знает украинский (он пишет исключительно на русском). Вы можете здесь на форуме постить хоть на суахили, но знать государственный язык Вы обязаны. Я пытаюсь объяснить Вам некоторые лингвистические особенности, но Вы даже и не читаете до конца мой пост. Для меня это несерьезное ведение дискуссии.
А теперь популярно объясните мне, почему мы говорим "в Приазовье" (это часть Донецкой и часть Запорожской области непосредственно у Азовского моря), а не "на Приазовье". Это же не государство, а регион, должен же быть - по логике - предлог "на". Есть разные случаи употребления предлогов в отношении регионов. И давайте новые обвинения в мой адрес, это проще, чем аргументировать.
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Украина большая страна. Голодомор выкосил почти все украиномовное население востока, а потом был заселен сбродом со всего Союза для индустриализации... Крым заселяли в основном отставные военные СССР ... Вот им имеем свой 35% элехторат нарасеюсмотрящий.
Украина великая страна уже в том, что ее жителей абсолютно не напрягало языковая проблема, которую придумали кацапы. Зачем дуть на их парус пропаганды? К Законам у меня нет претензий. Украинский один единственный государственный язык. Русский - второй региональный для таких, как я.
Мои дети и внуки учат и разговаривают по украински, а мне дайте спокойно дожить и выражать свои мысли нормально на бытовом уровне. Это ведь лучше, чем коверкая и плохо говоря по украински, как Азиров?
Вот где вижу проблему так почему украинцы так легко отдают свою многовековую историю, историю Киевской Руси непонятно какому народу, который в 2021 будет отмечать 300 летие россии? Вас это не волнует?
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Сергей, почитайте всю дискуссию и голословные обвинения в мой адрес. Я не поднимаю здесь языковой вопрос, скорее, мы обсуждаем правильность употребления предлогов, если вы поняли, о чем речь. Но я пишу, что обвинить кого угодно в чем угодно можно с легкостью, а вот бить себя в грудь, называя патриотом, но при этом ни слова по-украински - это парадокс. Живя в стране, язык можно выучить, хотя бы на бытовом уровне. Вы что думаете, все, кто получает немецкое гражданство, говорят по-немецки в совершенстве и без акцента? Некоторые делают кучу ошибок, но говорят, и это лучше, чем не говорить вообще.
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Россия подрывает, потому что не осуждает и не проявляет озабоченности, факт
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... а совершает конкретные действия, направленные на дестабилизацию в Украине.
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Главное что у нас безвизовый режим с оккупантами. А остальное мелочи. Они уже вторглись в Украину, оккупировали часть территории, а у нас дипломатические отношения с ними. Где такое еще найдешь. Будапештские гарантии, подписанные Кучмой, подменили минскими договоренностями или ввели запрет на защиту Украины. Они обстреливают наши позиции, города, поселки, убивают украинце, а наши не отвечают. Интересная такая война.
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Это олигархические разборки... в Москве кто-то сильно погорел на потере бизнеса в Донбассе,,,
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Нужно вывести миссию ОБСЕ с оккупированной территории и расхуярить всё к ебенимуттер! Провести дератизацию, дезинфекцию, а в последствии заселение нормальными людьми!
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Пусть лучше тренируются по Байкало Амурской магистрали, лоб в лоб
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Мог бы быть снят, если бы снимало раша ТВ. Это как раз в их стиле. Они на войну, кровь и грязь фетишируют.
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По последней версии именитых кацапо-историков, русокацапы прилетели из космоса с планеты Урай и представляли собой белую расу, принесшую гомоцивилизацию на нашу планету, т.н империя урорусов "арийская тартария" занимала практически всю территорию земного шара и представляла собой самую мощную державу вселенной, Остальны же расы (желтые, красные, черные и пр., прилетевшие с других злобных планет во все времена до сих пор стараются дробить некогда великую державу на мелкие кусочки - удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать...
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РФ не только этим отличилась:

СМИ узнали об оружии с российской электроникой у террористов (ИГИЛ!) в Сирии
Снайперы террористов в Сирии используют приборы ночного видения, в которых установлена российская электроника. Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/05/05/2017/590b9e5a9a7947177ea122ec?from=newsfeedКто бы сомневался! Все из одного венторга, так как шахт там нет, достать не откуда.
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26 000 000 убитых в годы Второй мировой войны,кто смерть отмечает? только ненормальные.
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Этот День Победы порохом Про пах

Россия мешает прекращению боевых действий в Донбассе, - США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7625
Ножная зига - один из самых сложных номеров в ритуале современного дидопочитания.
Исполняют жительницы государства, которого нет.
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Я смотрю, засветка трусов в военной форме - модный тренд победобесия.
Это шо ж за извращенец там такой скрепно-креативный?
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И особенно "умиляют" плакаты, которые сейчас начали развешивать в России: "72 без войны". Во как!
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И Союз солдатских матерей стал срочно экстремистским, когда начал разыскивать российских солдат, погибших на Донбассе.
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Еще немного истории для великих "повторителей"

19 января 1945 года последний командующий Армии Крайовой Леопольд Окулицкий, по причине того, что территория Польши освобождена от нацистов, издал приказ о её роспуске.

В феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. Серовым на конференцию по поводу возможного вхождения представителей некоммунистических группировок во Временное правительство, которое поддерживалось СССР.

Полякам были даны гарантии безопасности, однако их арестовали в Прушкуве 27 марта и доставили в Москву, где над ними состоялся суд.

Интересно, что судили поляков за... сотрудничество с нацистами. Поляков, которые тем же СССР были признаны воюющей против нацистов стороной. Армию Крайову. Первый командующий которой генерал Стефан Ровецкий погиб в Заксенхаузене (кстати, сидел в спецблоке "Целленбау" в соседней с Бандерой камере).

Армию Крайову коммуняки объявили "нацистскими пособниками" (как и УПА), армию, которая в борьбу с немцами потеряла десятки тысяч воинов. Только во время Варшавского восстания только убитыми АК потеряла 17 тыс. солдат и офицеров.
И вот, последний командующий АК генерал Леопольд Окулицкий, как и 15 других руководителей польского движения сопротивления, осуждены в СССР за "пособничество нацистам". Генерал официально получил "10 лет без права переписки", 24 декабря 1946 года расстрелян. Спустя 10 лет Хрущев заявил, что генерал Окулицкий "умер в тюрьме от сердечного приступа" - знакомая история, правда?

Вы, которые плачете по Советскому Союзу, ставите памятники Сталину и выходите 9 мая переодетые в форму НКВД. Вы вот это вот хотите повторить? Вот эту мерзость и подлость?

Да вы и повторяете. В 2014 году два российских офицера с позывными "Клен" и "Лис" дали "честное слово российского офицера", гарантировав выход украинских подразделений из-под Иловайска по "зеленому коридору". Им поверили. Украинские офицеры еще верили в "честное слово русского офицера". В результате колонну расстреляла артиллерия. В упор.

Кстати, в той колонне было и несколько пленных российских военнослужащих. Но ваши "честные" офицеры даже их не пожалели.

А потом был Донецкий аэропорт. Не в состоянии взять терминал, ваши офицеры запросили доступ на первый этаж для эвакуации тел погибших российских спецназовцев (которых ихтамнет), дав "честное слово русского офицера".
Под это "честное слово" установили там мины и подорвали здание.

Так вот, господа "повторители", теперь ни мы, ни цивилизованный мир уже не верит вашим "честным словам". И не удивляйтесь, почему вас так не любят. Не возмущайтесь, что вас гонят отовсюду. Ибо подлость, двуличие и предательство не любят нигде.

У меня все.

Павло Бондаренко
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Я как-то уже писал. Читал в детстве про подвиг красноармейцев. Суть дела была в том, что их в начала войны (вернее, того этапа ВМВ, который у нас стыдливо окрестили ВОВ) окружили и предложили, как водится, сдаться. Наши согласились, дали слово советского офицера, но сказали, что выходим под белым флагом, походным маршем (колонной), с оружием и его вам торжественно сдаем. Немцы по наивности согласились. Наши часть солдат нагрузили взрывчаткой и пошли. Немцы их встречают, ждут сдачу и сложение оружия, все, как договаривались. Наши подрывают взрывчатку и в суматохе крошат, не ожидавших такой подлянки, немцев. Ну, развели, как котят. Это назвали - подвиг. Больше немцы в слова советских офицеров не верили. И как к этому относиться?
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"Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую горную деревню Брабишбо провинции Латакия, местные жители встретили их с подарками и песнями, сообщает РИА Новости."
***
vasilek
в наших деревнях, вам еще и спляшут,
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***
Olive Fries
Завезите лучше в Новгородскую область , там разруха хуже Сирий...
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***
Alter ego
Хорошо, что в России нет ни одного пенсионера копающегося в мусорных баках в поисках еды. А то им гум помощь эта тоже пригодилась.
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Россияне, объясните почему Путин продлил режим секретности данных по второй мировой до 2040 года?!

Путин боится, что откроется какая-то страшная правда, о которой не должны знать российские граждане?!

Или есть какая-то другая причина, по которой народ не должен знать правду о том, что происходило в их стране более 70 лет назад?!

Так он чтит память погибших в этой страшной мясорубке?!
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Путин не боится, просто он знает, что к тому времени уже помрет и с него будут взятки гладки. Ну, может из мавзолея вынесут. Так ему это будет уже глубоко пофиг. Зато рядом со Сталиным закопают.
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А тем временем:
"США возьмут на контроль порты российского Приморья из-за санкций против КНДР"
И россия утерлась... Посмотрел росиськие комменты - там шок, угрозы, доп...лись, что можно подводными лодками возить и хер поймаешь. То есть, не то что возить нельзя (Это санкции ООН! А разведка США росисю за яйца поймала.), а то, как обманывать весь мир будут. В этом все русские.
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Продолжение следует:

Американский законопроект, предписывающий США контролировать порты различных стран с целью проверки соблюдения условий санкционного режима в отношении КНДР, равносилен объявлению войны. Об этом сообщил РИА Новости в пятницу, 5 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, реализация документа «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов». «Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», - считает сенатор.
Ну и далее в комментах пошло про ракеты, мы победим и прочая чушь.

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...Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий....

Формулировка - дерьмо! Пора вещи называть своими именами.
...Россия продолжает вооружённую агрессию против Украины. Всё, точка!
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Рашка всему миру жить мешает-и должна сдохнуть как государство!
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А США в ОБСЕ это каким боком они к Европе отношение имеют?
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Она не мешает прекращению боевых действий, она их активно поддерживает, выражайтесь точнее.
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а если ещё точнее, она их там ведёт в своих и только в своих интересах!
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оце вони прозріли! панове, ми споглядаємо чудо: варто було підбити одного обсє-совця і підстрелити крильця кільком іншим, як вони враз порозумнішали! а то - війна йде три роки, а вони ніц не бачать!
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Хм.. та тут мысля появилась. Вот смотрю начинку ХАБ -500 (а в Идлибе Асад скинул ХАБ-250 российского производства) ... и читаю Отравляющее вещество - смесь иприта с люизитом!!!! А помните кадры Джулиана Репке в Карфзите? Многие думали, что это хлорин. Заметьте ДВА!!! облака - желтое(Люизит - смесь изомеров β-хлорвинилдихлорарсина (α-люизита), бис-(β-хлорвинил)хлорарсина (β-люизита) и трихлорида мышьяка. Тёмно-коричневая жидкость с резким раздражающим запахом, напоминающим запах герани, боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия) и белое облако (Иприт - бесцветная жидкость с запахом чеснока или горчицы). Интересное совпадение правда?????
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Да не "в Донбассе", а "на Донбассе" ! Цензор , не подражайте пидоРоссне!
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Цензор, не позорьтесь. На Донбассе, а "в Донбассе".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия мешает прекращению боевых действий на Донбассе, - США в ОБСЕ
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