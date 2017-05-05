 Россия мешает прекращению боевых действий на Донбассе, - США в ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, об этом сказала временно поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс, передает Голос Америки.

Бернс отметила, что 29 апреля наблюдатели фиксировали выстрелы со стороны подконтрольной боевикам территории. Таким образом Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий.

"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности, на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам", - сказала Бернс.

Представитель США также призвала прекратить преследование журналиста Николая Семены.

"Российская агрессия против Украины расшатывает основы, на которых базируется безопасность и стабильность Европы, и прямо противоречит идеи целостной, свободной и мирной Европы", - считает Бернс.

19 апреля 2016 года в Крыму оккупанты провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с порталом Крым.Реалии. Позже стало известно, что после обысков был задержан крымский журналист, обозреватель Радио Свобода Николай Семена.

20 января в оккупированном Крыму Семене вручили обвинительное заключение по делу о "сепаратизме".