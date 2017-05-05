 Россия мешает прекращению боевых действий на Донбассе, - США в ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига, об этом сказала временно поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс, передает Голос Америки.
Бернс отметила, что 29 апреля наблюдатели фиксировали выстрелы со стороны подконтрольной боевикам территории. Таким образом Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий.
"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности, на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам", - сказала Бернс.
Представитель США также призвала прекратить преследование журналиста Николая Семены.
"Российская агрессия против Украины расшатывает основы, на которых базируется безопасность и стабильность Европы, и прямо противоречит идеи целостной, свободной и мирной Европы", - считает Бернс.
19 апреля 2016 года в Крыму оккупанты провели ряд обысков в домах журналистов в поисках связей с порталом Крым.Реалии. Позже стало известно, что после обысков был задержан крымский журналист, обозреватель Радио Свобода Николай Семена.
20 января в оккупированном Крыму Семене вручили обвинительное заключение по делу о "сепаратизме".
Американские пуски баллистических ракет сильно щекочут нервы всем противникам - России, Китаю и другим
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Разница между Януковичем и Путиным довольно существенная...
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но трудно понять, как его избежать...
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Новый документ, за который единогласно проголосовала Палата представителей Конгресса США, устанавливает контроль за соблюдением санкционного режима против КНДР в российских портах в Находке, Ванино и Владивостоке. Лишь один из 420 конгрессменов проголосовал против законопроекта о новых ограничительных мерах в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters. Согласно документу, каждый отчет в соответствии с будущим законом должен предоставляться для президента США в виде "конкретной информации в отношении следующих портов и аэропортов:... порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации". В числе других подобных точек - порты и аэропорты в Китае, Сирии и Иране. В отношении последнего будет установлен особый контроль: его взаимоотношения с Пхеньяном будут мониториться специальным образом со стороны Вашингтона.
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Вот блин! Как же я раньше не догадался... Бернс - голова!
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всі забули Будапешт 1994 року....
Весь світ- поганий бордель
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48-летнюю жительницу Житомира, которая в 2014 году потеряла единственного сына, воевавшего под Донецким аэропортом, и решилась на еще одну беременность, выписали из роддома с тремя новорожденными девочками.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Геройский подвиг сына мама подтвердила и доказала, что она также герой", - прокомментировал событие Юрий Вайсберг, главный врач областного перинатального центра.Забирать роженицу из роддома пришло неимоверное количество людей - среди были не только родственники, а и волонтеры и военные, знавшие погибшего сына 24-летнего Дмитрия Ильницкого.ройняшки родились немного раньше срока, поэтому в медицинском учреждении мама пробыла с ними около трех недель, но сейчас с ними все хорошо, девочки хорошо набирают вес и абсолютно здоровы. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/mamaclub/news/36187-ona-tozhe-geroj-mama-pogibshego-kiborga-rodila-trojnyu.htm
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Цензор! На Донбассе!
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А щодо написання "Західна Україна" з великої літери, просто погугліть, там теж так пишуть на офиційних сайтах.
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Буков пытается меня обвинить в попытке разделения на пустом месте. А я утверждаю, что с таким же успехом могла бы обвинить в этом же и его (не делаю, но могла бы!), потому как не уверена, что он знает украинский (он пишет исключительно на русском). Вы можете здесь на форуме постить хоть на суахили, но знать государственный язык Вы обязаны. Я пытаюсь объяснить Вам некоторые лингвистические особенности, но Вы даже и не читаете до конца мой пост. Для меня это несерьезное ведение дискуссии.
А теперь популярно объясните мне, почему мы говорим "в Приазовье" (это часть Донецкой и часть Запорожской области непосредственно у Азовского моря), а не "на Приазовье". Это же не государство, а регион, должен же быть - по логике - предлог "на". Есть разные случаи употребления предлогов в отношении регионов. И давайте новые обвинения в мой адрес, это проще, чем аргументировать.
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Украина великая страна уже в том, что ее жителей абсолютно не напрягало языковая проблема, которую придумали кацапы. Зачем дуть на их парус пропаганды? К Законам у меня нет претензий. Украинский один единственный государственный язык. Русский - второй региональный для таких, как я.
Мои дети и внуки учат и разговаривают по украински, а мне дайте спокойно дожить и выражать свои мысли нормально на бытовом уровне. Это ведь лучше, чем коверкая и плохо говоря по украински, как Азиров?
Вот где вижу проблему так почему украинцы так легко отдают свою многовековую историю, историю Киевской Руси непонятно какому народу, который в 2021 будет отмечать 300 летие россии? Вас это не волнует?
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СМИ узнали об оружии с российской электроникой у террористов (ИГИЛ!) в Сирии
Снайперы террористов в Сирии используют приборы ночного видения, в которых установлена российская электроника. Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/05/05/2017/590b9e5a9a7947177ea122ec?from=newsfeedКто бы сомневался! Все из одного венторга, так как шахт там нет, достать не откуда.
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Ножная зига - один из самых сложных номеров в ритуале современного дидопочитания.
Исполняют жительницы государства, которого нет.
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Это шо ж за извращенец там такой скрепно-креативный?
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19 января 1945 года последний командующий Армии Крайовой Леопольд Окулицкий, по причине того, что территория Польши освобождена от нацистов, издал приказ о её роспуске.
В феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. Серовым на конференцию по поводу возможного вхождения представителей некоммунистических группировок во Временное правительство, которое поддерживалось СССР.
Полякам были даны гарантии безопасности, однако их арестовали в Прушкуве 27 марта и доставили в Москву, где над ними состоялся суд.
Интересно, что судили поляков за... сотрудничество с нацистами. Поляков, которые тем же СССР были признаны воюющей против нацистов стороной. Армию Крайову. Первый командующий которой генерал Стефан Ровецкий погиб в Заксенхаузене (кстати, сидел в спецблоке "Целленбау" в соседней с Бандерой камере).
Армию Крайову коммуняки объявили "нацистскими пособниками" (как и УПА), армию, которая в борьбу с немцами потеряла десятки тысяч воинов. Только во время Варшавского восстания только убитыми АК потеряла 17 тыс. солдат и офицеров.
И вот, последний командующий АК генерал Леопольд Окулицкий, как и 15 других руководителей польского движения сопротивления, осуждены в СССР за "пособничество нацистам". Генерал официально получил "10 лет без права переписки", 24 декабря 1946 года расстрелян. Спустя 10 лет Хрущев заявил, что генерал Окулицкий "умер в тюрьме от сердечного приступа" - знакомая история, правда?
Вы, которые плачете по Советскому Союзу, ставите памятники Сталину и выходите 9 мая переодетые в форму НКВД. Вы вот это вот хотите повторить? Вот эту мерзость и подлость?
Да вы и повторяете. В 2014 году два российских офицера с позывными "Клен" и "Лис" дали "честное слово российского офицера", гарантировав выход украинских подразделений из-под Иловайска по "зеленому коридору". Им поверили. Украинские офицеры еще верили в "честное слово русского офицера". В результате колонну расстреляла артиллерия. В упор.
Кстати, в той колонне было и несколько пленных российских военнослужащих. Но ваши "честные" офицеры даже их не пожалели.
А потом был Донецкий аэропорт. Не в состоянии взять терминал, ваши офицеры запросили доступ на первый этаж для эвакуации тел погибших российских спецназовцев (которых ихтамнет), дав "честное слово русского офицера".
Под это "честное слово" установили там мины и подорвали здание.
Так вот, господа "повторители", теперь ни мы, ни цивилизованный мир уже не верит вашим "честным словам". И не удивляйтесь, почему вас так не любят. Не возмущайтесь, что вас гонят отовсюду. Ибо подлость, двуличие и предательство не любят нигде.
У меня все.
Павло Бондаренко
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vasilek
в наших деревнях, вам еще и спляшут,
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Olive Fries
Завезите лучше в Новгородскую область , там разруха хуже Сирий...
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Alter ego
Хорошо, что в России нет ни одного пенсионера копающегося в мусорных баках в поисках еды. А то им гум помощь эта тоже пригодилась.
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Путин боится, что откроется какая-то страшная правда, о которой не должны знать российские граждане?!
Или есть какая-то другая причина, по которой народ не должен знать правду о том, что происходило в их стране более 70 лет назад?!
Так он чтит память погибших в этой страшной мясорубке?!
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"США возьмут на контроль порты российского Приморья из-за санкций против КНДР"
И россия утерлась... Посмотрел росиськие комменты - там шок, угрозы, доп...лись, что можно подводными лодками возить и хер поймаешь. То есть, не то что возить нельзя (Это санкции ООН! А разведка США росисю за яйца поймала.), а то, как обманывать весь мир будут. В этом все русские.
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Американский законопроект, предписывающий США контролировать порты различных стран с целью проверки соблюдения условий санкционного режима в отношении КНДР, равносилен объявлению войны. Об этом сообщил РИА Новости в пятницу, 5 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, реализация документа «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов». «Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», - считает сенатор.
Ну и далее в комментах пошло про ракеты, мы победим и прочая чушь.
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Формулировка - дерьмо! Пора вещи называть своими именами.
...Россия продолжает вооружённую агрессию против Украины. Всё, точка!
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