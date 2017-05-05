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 В Чернигове будут судить "экстремиста" из соцсетей за антиконституционные призывы

Житель Чернигова за деньги распространял материалы "ВКонтакте" с призывами к захвату государственной власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый, находясь по месту своего проживания, в соцсети "ВКонтакте" умышленно за вознаграждение распространял материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины" -сказано в сообщении.

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Обвинительный акт в уголовном производстве прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу.

Санкция за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины) предусматривает максимальный срок наказания в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Вообще обнаглел житель Чернигова! За деньги имеют право захватывать власть только шоколадно-кроличьи бандформирования!
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Закликав порвати портрет мордяки гідранта? Екстреміст. Довічне йому!
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гиг тебе посодют?
Чи твого хлопця сашка дрищатіка?
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Дришьчятіка давно не видно. Мабуть, перейшов в опозицію, чи взагалі попав в опалу. А ригсвамі і далі упорото лиже шоколадне гузно. Не пройде і 5 хвилин, як прилізе сюди, збудившись на слова в адресу уалцмана
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Це треба бути не сповна розуму щоб писати таке в Тирнеті. Ідійот.
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Плять оця тупорила вибірковість вже заїпала! Он жопоблок в тупу агетує на державному рівні і нічого, всьо хорошо. Як таке може бути?
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А якшо я закликаю, наприклад, атошників пристрелити ворюг вальцманів, ізза геноциду яких в країні передчасно вмирають сотні тисяч людей, то це також екстремізм?
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Мабудь вата. Патріот не писав би Вконтакті.
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... и вообще, нельзя критиковать власть! Своей критикой вы мешаете строителям собачьих будок управлять Державой и воровать ...
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Ау СБУ с ГПУ. Когда с таким же успехом будете сажать и судить вилкула с папашей, бойко, клюева, колесникова борьку, ахметку. И что такм с делом против навинского. Шуму, то шуму было сколько. А на выходе как обычно пшик. Ну и конечно с друзьями порошенко когда займетсь, если самого гаранта тронуть не можете.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Чернигове будут судить "экстремиста" из соцсетей за антиконституционные призывы
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