 В Чернигове будут судить "экстремиста" из соцсетей за антиконституционные призывы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
"Следствием установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый, находясь по месту своего проживания, в соцсети "ВКонтакте" умышленно за вознаграждение распространял материалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти и изменению границ территории или государственной границы Украины" -сказано в сообщении.
Обвинительный акт в уголовном производстве прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу.
Санкция за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины) предусматривает максимальный срок наказания в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Чи твого хлопця сашка дрищатіка?
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И аллес гут...
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