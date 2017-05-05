 В зоне АТО за сутки ранены 10 воинов, враг 58 раз открывал огонь, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, враг 58 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.
На Луганском направлении, из артиллерии калибра 152-мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Крымского. Артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 120-мм враг применял по защитникам Попасной, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров - по защитникам Новозвановки. Из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал позиции неподалеку Лобачево и Валуйского.
На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра противник накрывал позиции вблизи Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево и Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по позициям около Авдеевки и Шахты "Бутовка". Вооружение БМП и стрелковое оружие противник применял по защитникам Майорска, а гранатометы различных систем - по защитникам Новгородского. Из гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия противник бил по позициям неподалеку Каменки.
На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по позициям под Павлополем. 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по позициям неподалеку Гнутово и Красногоровки. С минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия, пулеметов больших калибров и противотанковых гранатометов противник бил по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовку Втораую, Богдановку и Широкино.
Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Лобачево, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вона пояснила, що Росія продовжує порушувати свої зобов'язання щодо припинення вогню та розведення військ у зоні проведення АТО. Таким чином, за її словами, така поведінка держави «підриває припинення бойових дій».
Зокрема, 29 квітня представники ОБСЄ чули постріли в районі розведення сил під Станицею Луганською, при цьому вони походили з території бойовиків.
«14 квітня, в той же день, коли сили сепаратистів під проводом Росії оголосили про готовність відійти від Станиці Луганської, спостережна місія звітувала про напад спільних російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Протягом тижнів, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї включаючи танки та гаубиці в 15 кілометрах від району розведення сил», - наголосила Бернс.
Вони висловила жаль з приводу того, що російська влада так і не підтримала певні пункти заяви місії ОБСЄ. У них засуджувалися спроби сторін конфлікту залякати членів ОБСЄ на Донбасі, а також йшлося про гарантування повного доступу місії до всіх територій на сході України.
«Відмова Росії приєднатись до решти країн-учасників і повністю підтримати спостерігачів співвідноситься з тим, що вона не забезпечує доступ місій по всій території України, зокрема на територіях підконтрольних спільним російсько-сепаратистським силам», - пояснила Бейтс.
Вона зауважила, що коли спостерігачам ОБСЄ відмовляють у доступі до певних територій та залякують їх, то це послаблює місію. Зокрема, минулого тижня терористи 13 разів обмежили доступ патрулів ОБСЄ до певних районів.
Понад те, Росія також порушує права жителів Криму, які намагаються протистояти анексії півострова.
«Російська агресія проти України розхитує основи на яких ґрунтується безпека та стабільність Європи, і прямо суперечить ідеї цілісної, вільної та мирної Європи. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, непорушність її міжнародно-визнаних кордонів», - підсумувала Бернс.
http://zaxid.net/news/showNews.do?konflikt_na_donbasi_dosi_trivaye_same_cherez_rosiyu__predstavnik_ssha_v_obsye&objectId=1425056
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Великоднє Петрове перемир'я - в самому розпалі.. Пораненим бійцям - найшвидшого одужання..
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