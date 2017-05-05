 Погибшие на Светлодарской дуге военнослужащие были бойцами 53-ей мехбригады

Об этом Громадському сообщил пресс-офицер 53-й отдельной мехбригады ВСУ Александр Любченко, передает Цензор.НЕТ.
Он подтвердил, что 3 дня назад на Светлодарск дуге погибли бойцы этого соединения.
"У нас есть потери. Погибли трое ребят, погибли геройски. Один 1980-го, второй - в 1986-м, третий - 1995-го годов рождения. Один из Херсонской области, и двое из Днепропетровщины", - сказал Любченко.
Рассказывая об обстоятельствах гибели военных, офицер отметил, что один из бойцов был ранен, когда находился на крайней к боевикам позиции.
"За ним пошли на помощь товарищи, но тоже были обстреляны. Так получилось, что погибли все втроем, спасая товарища, побратима. Чтобы не попасть в плен один даже заминировал себя, но до этого не дошло: ранения оказались несовместимыми с жизнью", - рассказал он.
Также, по словам Любченко, сегодня ночью позиции 53-й бригады на участке возле Луганского попали под массированный минометный обстрел и были атакованы двумя ДРГ боевиков. В результате трое военных получили ранения.
Напоминаем, ранее сообщалось о гибели 3 воинов ВСУ на Светлодарской дуге. Их тела находятся на территории контролируемой боевиками.
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