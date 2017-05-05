EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  368  6
Материалы по теме:
Все про:интернет (1378) Полтавщина (455) пропаганда (2003) СБУ (14147) сепаратизм (12736) социальные сети (116)

 За антиукраинскую пропаганду в социальных сетях задержана жительница Кременчуга, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Полтавской области антиукраинскую интернет-пропагандистку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что жительница Кременчуга является сторонницей "русского мира" и политики Кремля. На своих страницах в российских социальных сетях она вела активную антиукраинскую пропаганду, распространяла информацию, которая дискредитирует силы антитеррористической операции и разжигала межнациональную рознь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ. ВИДЕО

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы, оперативники обнаружили компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Двое антиукраинских интернет-агитаторов разоблачены во Львовской и Ривненской областях, - СБУ. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
жаль что наказание, для этих кровавых скотов, слишком мягкое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а можна рыло этой твари? поможем стать на путь истиный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А из наших сепарш никто не пропадал? Вот для пособников сепарв уроком єто должно бьіт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Затяните ей покрепче на шее георгиевскую ленточку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хоть шо то делают если не фейк. Щимите эту мразь безжалостно. У нас просто нет права играть в европейскую толерастию. Толерасты с европейскими "ценностями" угробят Украину. Бейте этой мрази козломордой в харю рузьку на отмашь, шоб только кровавые сопли летели ..аж до Кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению в последние время за "антиукраинскую пропаганду" всё чаще выдают антипорошенковкую пропагаду. И хотя по сути это абсолютно разные вещи, народу постоянно вбивают в мозг, что "жыття по новому" не замечают только агенты ФСБ и прочие путинские запроданцы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа антиукраинскую пропаганду в социальных сетях задержана жительница Кременчуга, - СБУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти