 За антиукраинскую пропаганду в социальных сетях задержана жительница Кременчуга, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что жительница Кременчуга является сторонницей "русского мира" и политики Кремля. На своих страницах в российских социальных сетях она вела активную антиукраинскую пропаганду, распространяла информацию, которая дискредитирует силы антитеррористической операции и разжигала межнациональную рознь.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы, оперативники обнаружили компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
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