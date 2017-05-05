===Дочь спикера МИД РФ Захаровой в Севастополе покусала собака===

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Захарова опровергла сообщения крымских СМИ, что девочке не могли оказать помощь в больнице Севастополя из-за отсутствия медикаментов и бензина у "скорой".
"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело - хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребенку оказана необходимая помощь", - написала Захарова в социальной сети.
По информации городского портала Севастополя "Форпост", после укуса собаки на Приморском бульваре, дочь Марии Захаровой доставили в горбольницу №5. Издание, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что в медучреждении "не оказалось необходимых медицинских препаратов, которые имелись в другой севастопольской больнице, однако оперативно привезти вакцину не было возможности: хотя в больнице есть служебная машина - бензина не оказалось".
В то же время, издание приводит слова главврача Марины Зиминой, которая утверждает, что "в медучреждении были готовы оказать необходимую помощь, однако гостья пока не приняла решение, где лечить ребенка", и что больница располагала необходимыми вакцинами и бензином для транспортировки больных.
Брифинг спикера МИД России Захаровой в оккупированном Севастополе начался с почти двухчасовым опозданием. Сама Захарова в начале мероприятия сослалась на форс-мажорные обстоятельства.
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И теперь собаке нужно проколоть 40 уколов в живот от "бешенства", которое передается по наследству...
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"Дочка спикера МЗС РФ Захаровой У СевастополІ покусала собакУ"?
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Захарова из стаи шакалов.
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ебкусала
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