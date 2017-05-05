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 Дочь спикера МИД РФ Захаровой в Севастополе покусала собака

В оккупированном Крыму дочь спикера российского МИД Марии Захаровой укусила собака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Захарова опровергла сообщения крымских СМИ, что девочке не могли оказать помощь в больнице Севастополя из-за отсутствия медикаментов и бензина у "скорой".

"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело - хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребенку оказана необходимая помощь", - написала Захарова в социальной сети.

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По информации городского портала Севастополя "Форпост", после укуса собаки на Приморском бульваре, дочь Марии Захаровой доставили в горбольницу №5. Издание, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что в медучреждении "не оказалось необходимых медицинских препаратов, которые имелись в другой севастопольской больнице, однако оперативно привезти вакцину не было возможности: хотя в больнице есть служебная машина - бензина не оказалось".

В то же время, издание приводит слова главврача Марины Зиминой, которая утверждает, что "в медучреждении были готовы оказать необходимую помощь, однако гостья пока не приняла решение, где лечить ребенка", и что больница располагала необходимыми вакцинами и бензином для транспортировки больных.

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Брифинг спикера МИД России Захаровой в оккупированном Севастополе начался с почти двухчасовым опозданием. Сама Захарова в начале мероприятия сослалась на форс-мажорные обстоятельства.
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===Дочь спикера МИД РФ Захаровой в Севастополе покусала собака===

И теперь собаке нужно проколоть 40 уколов в живот от "бешенства", которое передается по наследству...
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это Бандеровская Хунта кодирует бедную собачку на покусание !
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жалко что не 9 мая. мы бы день победы приурочили. над дочерью захаровой.
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надеюсь после этого собачка не отравилась.
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владелец собаки тоже в списке, даже к бабке не ходи, если отделаетса 8 годами строгого режима - считаи, повезло.
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Бандерівська тваринка, бачить де зло.... зробила своє діло...
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А не наоборот, что дочь Захаровой покусала собаку?
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Прошу занести в протокол! Он натравил на Захарову собаку!
Дочь спикера МИД РФ Захаровой в Севастополе покусала собака - Цензор.НЕТ 5689
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Саму то Машу Захарову тоже собака покусала, и видимо тогда вакцины от бешенства действительно не нашлось.
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Да ладно, хорош стебаться - дети за родителей не в ответе. Ребёнку вроде как 6 лет всего. Она не виновата, что её мать - подонок и мразь.
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думаешь дочурка вырастет порядочным человеком?
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Фееричная новость! #Астанавитессссь! Нельзя такие новости ночью публиковать! Как я теперь спать буду, ведь я ржу! гыгыгы
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нічого не сплутали? може
"Дочка спикера МЗС РФ Захаровой У СевастополІ покусала собакУ"?
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Так и сама Захарова еще та собака, посмотрите как на прессконференцию заходила на четьірех лапах, да ишерсть на голове не помьіла.
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"Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"
Захарова из стаи шакалов.
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интересно, кого это кровавое и пьяное быдло могло нарожать?...
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Дочь спикера мид рф Захаровой в Севастополе покусала собакУ ))

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Блин, противно читать комменты - все радуются покусанной Захаровой. Ну хоть бы один нормальный человек попался и задал бы главный вопрос - собака-то как себя чувствует? Жива? Не отравилась ли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДочь спикера МИД РФ Захаровой в Севастополе покусала собака
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