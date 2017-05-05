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 Происшествия, За рубежом
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 Истребители США перехватили 4 российских военных самолета возле Аляски

Американские истребители перехватили сразу четыре российских самолета у берегов Аляски – два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя.

Об этом сообщили в Северном командовании аэрокосмической обороны (NORAD), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Два американских истребителя F-22s в среду днем перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 "Медведь" и два реактивных самолета Су-35", - сообщила пресс-секретарь командования NORAD. Российские самолеты не нарушали границ США и оставались в международном воздушном пространстве.

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Американские силы ПВО неоднократно перехватывали российские бомбардировщики возле своей территории в районе Аляски в течение прошлого месяца. Однако каждый раз это были только бомбардировщики, которые не сопровождались истребителями Су-35. В последний раз перехват российских истребителей происходил в 2014 году, отметили в NORAD.

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так по глонасу летят, вот и приблизилис к границам Аляски, а так вообше то курс в калиниград дэржали по лётному плану.
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"А чо такое. Ну заблудились отпускники. Пиндосы сами виноваты . В воздухе не везде граница промаркирована - вот и не увидели воздушных столбов.
И вообще - Алясканаш! Где хотим там и летаем над скрепной родиной"
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Русня опять выгинает пальцы на своем ржавом, морально устаревшем дерьме. Их потуги казаться грозными жалки и смешны. Недострана с технологиями застрявшими на уровне 80-х.
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Два "Медведя" существующие с 1952 года и две сушки эпохи Брежнева, даже при современном апгрейде явно не тянут против Раптора 21 века!
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Хоть американцев потренируют, чтоб держались в форме, и привывыкали к манёврам кацолома
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Молодцы американцы. А может нужно повторить Турцию? Один сбитый сомолет/сомопад, и росииа больше не будет летать?
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Стратегов сбивать стремно - отстреляются "случайно", доказывай потом что они специально.
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Ну что за "залупчивая" страна, Чего со всеми лезть в бутылку? Хотя чего это я ...-- Их шеф известный питерский гопник ...
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руские решили листовки сбросить рускоязычным яляскинцам. чтоб те бунт подняли
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Ну давайте касабы подразните еще дядю Сэма пока старые летающие ведра в один прекрасный день на дно океана на приземлились...
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Амери вилетіли позирити на літаючі музейні експонати.
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странное слово перехватили, может перевод некорректный? Вернее было бы сопроводили? Ну чтоб те случайно не заблудились
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Опять тушка 95 ? . Це щоб ви розуміли єдине що залишилось від совка в параші ,точніше те що працює і здатне тупо долетіти до той землі де вічно загниває, бо так сильно хочется глянути хоч одним глазком.. :D

короче 25 років новітніх технологій так би сказати даром не пройшли дідок ще здатен показать сапог в небі.
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та збивайте ті корита, Амеріканці, не хвилюючись...)))
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Ну шо значит перехватили? Полетали рядом и свалили...А смысл?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИстребители США перехватили 4 российских военных самолета возле Аляски
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