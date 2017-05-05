 Истребители США перехватили 4 российских военных самолета возле Аляски

Об этом сообщили в Северном командовании аэрокосмической обороны (NORAD), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Два американских истребителя F-22s в среду днем перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 "Медведь" и два реактивных самолета Су-35", - сообщила пресс-секретарь командования NORAD. Российские самолеты не нарушали границ США и оставались в международном воздушном пространстве.
Американские силы ПВО неоднократно перехватывали российские бомбардировщики возле своей территории в районе Аляски в течение прошлого месяца. Однако каждый раз это были только бомбардировщики, которые не сопровождались истребителями Су-35. В последний раз перехват российских истребителей происходил в 2014 году, отметили в NORAD.
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И вообще - Алясканаш! Где хотим там и летаем над скрепной родиной"
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Печаль для елехората
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)))...
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короче 25 років новітніх технологій так би сказати даром не пройшли дідок ще здатен показать сапог в небі.
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