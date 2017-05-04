 ФСБ задержала в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде оружия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ФСБ заявили, что пресекли "канал поставки" контрабандного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые привозились с территории Украины с целью сбыта.
Решается вопрос об открытии в отношении украинца уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда) Уголовного кодекса РФ.
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Я даже не представляю - по какои причине я бы поехал в рашку, не ну когда они начнёт жить как в каменном веке, то сьежджу посмотреть - как это было - жить в каменный век.
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Тапочки ДРГ - пляжные.
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А чем занимается мин Стець? Где инфа для мира о плохом мордоре? Почему не формируется в мире образ руцкого убийцы?
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