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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5608) Россия (70303) украинцы (2520) ФСБ (1100)

 ФСБ задержала в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде оружия

Федеральная служба безопасности России задержала в Краснодаре гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ФСБ заявили, что пресекли "канал поставки" контрабандного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые привозились с территории Украины с целью сбыта.

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Решается вопрос об открытии в отношении украинца уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда) Уголовного кодекса РФ.

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одно не понимаю - какого хрена вообше Украинцы едут в рашку, что приключенйи хочетса, по принципу - а можэт проскочу.
Я даже не представляю - по какои причине я бы поехал в рашку, не ну когда они начнёт жить как в каменном веке, то сьежджу посмотреть - как это было - жить в каменный век.
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А лугандоны думаешь с паспортами лугандонов в россоию въезжают?
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так лугандонов не пишет с заглавнои буквы, как написал выше - я о людях и не о этом конкретном случие, хотя, вообше то не совсем плохое дело делал он - даёт возможность устранить одним ватанам других - главное чтоб остовалос оружие в рашке.
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как какого? тамжынашилюди, русня онижыдети.
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То не українець. Українець поїде до кацапів не торгувати. Хіба що гідрант.
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Зато у нас рузьке скотыняки чувствуют себе вольготно, авто в Киеве и по трассе с мордор - номерами валом.
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Сколько оружия И КАКОГО оружия контрабандой переходит из РФ в Украину ежедневно? Кого за это надо судить?
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Шо то давно Климкина не критиковали. Вот МИД предупредил украинцев об опасности поездки в Ливию. А ДОЛЖЕН ежедневно предупреждать об опасности поездок в РФ. Почему МИД молчит на эту тему?
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Одно из двух. Либо спрос на оружие и что то у них - назревает, либо диверсионная деятельность - "засланцев", а именно:

ФСБ задержала в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде оружия - Цензор.НЕТ 5310

Тапочки ДРГ - пляжные.
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Дамбасянин вирішив торгонути з кацапами. Ну це йому не бенднери що кажуть тебя ждут дома.
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Судя по последним сообщениям рос СМИ , ФСБ взяло курс НА ВБИВАНИЕ В МИРЕ МЫСЛИ шо украинцы- торгуют оружием по всему миру
А чем занимается мин Стець? Где инфа для мира о плохом мордоре? Почему не формируется в мире образ руцкого убийцы?
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Из ОРДЛО оружие везли их российские пособники, а при чем тут украинцьі?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ задержала в Краснодаре гражданина Украины по подозрению в контрабанде оружия
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