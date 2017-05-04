 Полиция провела в Марьинском районе спецоперацию по выявлению оружия и боевиков, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Отработка прифронтовых районов проводилось силами областного главка полиции совместно с сотрудниками Марьинского отделения полиции - всего более 100 человек. Было сформировано 15 групп, которые "прочесывали" определены квадраты.
В мероприятиях были задействованы спецтехника - бронеавтомобиль "Варта" и "КрАЗ".
"В результате отработки зарегистрировано 5 фактов изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатки. Задержаны 5 человек, которые сейчас проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям. Установлен человек, по месту жительства которого изъят арсенал оружия и атрибутика боевиков. Сейчас он воюет на оккупированной территории и объявлен в розыск", - сообщил руководитель спецгруппы Артем Кисько.
Полицейские выяснили, что указанный гражданин является одним из организаторов незаконного референдума 2014 году на территории Марьинского района и сейчас скрывается в оккупированном Донецке. По предварительной информации, в рядах НЗФ "ДНР" он находится в звании "генерал казачьих войск", имеет позывной "Палач" в связи с тем, что пытал проукраински настроенных граждан. По месту его проживания изъяты граната Ф-1, наркотики, устройство для отстрела патронов калибра 5,6 мм в виде авторучки.
Среди изъятого во время отработки оружия - гранаты РГД-5 и Ф-1, пистолет, дымовая граната, осветительные и сигнальные шашки, патроны. Кроме того, дважды полицейские изымали наркотики.
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Для тех читателей, кто не видел дебатов и не владеет языком.
Это было впечатляющее зрелище.
Должен сказать, что я был разочарован согласием Макрона на дебаты с Ле Пен: в свое время Ширак отказался от дебатов с ее папой в аналогичном случае: о чем говорить с националистом. Однако Макрон согласился и я полагал, что он будет смотреться бледно: с националистами всегда трудно спорить - они кипят и выкрикивают лозунги; возражать им в лозунговой тональности непристойно, а что ответить на реплику «Америка должна быть первой»? Или - я президент народа Франции?» Тут почти невозможен диалог.
Однако Макрон пошел на дебаты. Позже я понял причину: он неизвестен как политик - для него это был повод продемонстрировать себя в качестве полемиста.
Он был великолепен.
Надо сказать, Ле Пен при абсолютно фашистской программе присвоила себе все нужные символы Франции (ее партийцы распевают Марсельезу, а ее сравнивают с Жанной дАрк - хотя больше всего она похожа на Петэна и сегодня играет именно эту роль, коллаборациониста и вишиста. Марсельезу пели коммунары и республиканцы - она никаких прав на эту прекрасную песню не имеет. Но это так, к слову)
И вот когда эта дама начала дискуссию со слов «Я президент народа свободной Франции» - спокойный и элегантный Макрон ответил просто: нет, вы президент Франции поражения, поскольку боитесь конкуренции и не верите в свой народ. Вы выбираете бегство.
Это был блистательный ответ.
Так он и провел всю дискуссию.
Мадам Ле Пен дама бравурная - она говорила пылко и очень глупо - ни одного конкретного положения, ни одной цифры, полное незнание политической реальности, абсолютный профан в экономике, ноль в планировании.
«Когда Британия вышла из зоны евро она разбогатела» - Помилуйте мадам, Британия никогда не была в зоне евро» (это типичный пример) Макрон говорил технично, информированно, строго, не поддаваясь на провокации - сделал из тетеньки посмешище.
Лепеша сидела за столом с кучей шпаргалок и бумажек-выписок с закладками - и при этом не смогла сказать ничего. Он же был абсолютно спокоен, никаких бумажек не доставал и говорил по существу.
Должен признаться, я относился к его кандидатуре скептически-трезво: мол, лучше он, чем фашистка или старый коррупционер. Теперь думаю иначе: лучше него просто никого быть не может.
Это бесспорный лидер, причем лидер не только Франции, но Европы. Силен как никто из предыдущих Французских президентов…….(c)
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