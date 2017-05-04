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Все про:бюджет (4275) Конгресс США (265) помощь (3287) США (12485) финансирование (1191)

 Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины

Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год. Документ предусматривает выделение помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета необходима только подпись президента Трампа.

Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США до сих пор сохраняет инерцию "русофобская кампания", развязанная при Обаме, - Лавров

Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Среди прочего, в документе предусмотрено выделение не менее 560 млн долл. на поддержку Украины.

Также читайте: Конгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи
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Why are You so worried about Australia ( in the context of USA approval of money for Ukraine) since You are using flag of Netherlands? By the way, very cool parody of mister milliardarian president Trump and others politicians . Alec Baldwin is super duper cool.
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Пока в России кричат "Крымнаш", а в Хабаровске покупателям УЖЕ выдают чеки на китайском языке.

http://newizv.ru/news/society/04-05-2017/v-habarovskom-tts-vydayut-cheki-na-kitayskom-yazyke
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины - Цензор.НЕТ 8643
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30 апреля США выделили Украине 500 радиостанций новейшей модели.Путлерских шакалов будут вычислять в небе воде воздухе и под Землей паскуд Путлера найдут ...
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Модель может и не новейшие а вот способ шифрования там крутой.
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И даже в грабах и в желудков у псов будет вычислять. Слава Украине и СШ оф Америках!
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радиостанция, не предназначена, для поиска, чего то и кого то. Для передачи информации - это да.
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58,41рублей за долларЗВР: 400.0 млрд долларовРезервный фонд: 16.19 млрд долларовФНБ: 73.33 млрд долларов
Подано 11232 доноса на сайте Росдонос.рф64,1758,41
рублей за доллар
ЗВР: 400.0 млрд долларов Резервный фонд: 16.19 млрд долларов ФНБ: 73.33 млрд долларов
Подано 11232 доноса на сайте Росдонос.рф
64,17
рубля за евро
EUR/USD: 1,10
48,40рубля за евроEUR/USD: 1,10
48,40
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в 2012 году компания Роснефть стоила 310 миллиардов долларов.Сегодня 37 ярдов Вяликае быдло КГБэшное переиграло весь мир...
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просто поделили на 10 и 1/10 отдаст рашке и от етого какую та часть отбросит и быдло стаде - ловко доят руских, самые чистеишие от русских.
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Дарованому коню в от-те місцн не дивляться .. майже на 600 мільйонів баксів всяких печеньок хлопцям підгонять . І на цьому дакуємо . інші й цього не дають а деякі щей .. ну ладно то вже зрада роскаже .
США наш головний союзник , і вони це підтверджують .Ми (хто це розуміє звичайно)вдячні їм що вони витрачають на нас кошти американських платників податків .
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нефть в районе 48,рубль по отношению к доллару в ж*пе...то о чем предупреждали экономисты аналитики свершается- хороший был день
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В районе Марьинки поймали «генерала дыныры», который пытал украинских военных

Правоохранители и спецслужбы провели спецоперацию в прифронтовом Марьинском районе Донецкой области, в результате чего были задержаны 5 человек подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, установлен «Палач» пытавший проукраинских граждан и изъяты арсеналы оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
«Оперативно-профилактическая спецоперация началась по распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в связи с тем, что накануне в Курахово правоохранители изъяли большой арсенал боевого оружия, который злоумышленники прятали на одной из баз отдыха. Целью полицейских было очистить территорию от взрывоопасных «сюрпризов», диверсионных схронов и лиц, угрожающих безопасности жителей. Как результат - 5 фактов изъятия оружия и боеприпасов и 5 человек, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях», - говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в четверг вечером.БОЛЬШЕ ТУТ:https://inforesist.org/v-rayone-marinki-poymali-generala-dnr-kotoryiy-pyital-ukrainskih-voennyih/
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Не дать барыгам разворовать и правильно расставить приоритеты.
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а говорят Турция санкции для кацапов отменила=)))
хватит нововеденной самой жесткой=))
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины - Цензор.НЕТ 8402
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Ты уже слез с бутылки , репоед? Чичики очко не сильно тебе порвали?
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Маленькие нюансы

Предусматривается выделение не менее $410, 465 млн в качестве разных видов помощи, и только $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
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Цены на нефть падает, брент 48.41 . Рюзкие, поздравляю вас.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2mWBRY0ovu4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2mWBRY0ovu4

Заявление о преступлении Гонтаревой .Опубликовано: 5 апр. 2017 г

03.05.17 19:20 Из банков партнера Януковича-младшего по автогонкам украли 4 миллиарда, - ГПУ
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит досудебное расследование в криминальном производстве фактов хищения служебными лицами и акционерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" и

ПАО "Терра Банк" денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн
http://www.depo.ua/rus/politics/gontareva-vidpochila-na-maldivah-na-milyon-zhurnalist-20170504566194

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Специально прочитал, что там и как. Удивили две вещи:
1. Полный запрет на финансирование из этих средств батальона "Азов", включая даже обучение. И прописано отдельной строкой: Sec. 8131. None of the funds made available by this Act may be used to provide arms, training, or other assistance to the Azov Battalion.

2. Запрет на закупку ПЗРК. Sec. 9013. None of the funds made available by this Act under the heading "Counter-ISIL Train and Equip Fund" may be used to procure or transfer man-portable air defense systems. Тут боятся, что к ИГИЛ попадет.

Но из хорошего есть разрешение на закупку летального оборонительного вооружения.
И чего им "Азов" стал поперек горла? Это давно подразделение нацгвардии, не добробат.
Полный документ здесь: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1301/text
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Как можно такой коррумпированной стране выделять такие суммы , когда во-власть идут ради наживы и доступа к кормушке ???
Украина по уровню коррупции и мздоимства во-власти , опережает уже многие страны Африки ! Позорище !
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проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год

Крайне не профессиональный уровень цензора. Вы хоть гуглите перед тем как чушь писать. Бюджет США на 2017 утверждён в раёне 4 трлн доларов. Военный бюджет 587 млрд. Откуда вы взяли цифру в 1,1 трлн???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины
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