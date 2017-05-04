 Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета необходима только подпись президента Трампа.
Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".
Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.
Среди прочего, в документе предусмотрено выделение не менее 560 млн долл. на поддержку Украины.
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2 мая 2017, задержание замаскировавшейся пророссийской провокаторши
«Ее карьера началась с начала 2014 года. Любимые темы - русский мир, «святое православие» и «Мы одесситы, а они приезжие». Неудивительно, но сама Ангелина является жителем так называемой «ПМР», уроженка города Бендеры. Одессу она посещает строго в дни массовых мероприятий сепаратистского толка. После которых отбывает назад домой», - говорится в сообщении «ГО Оберіг».
«Ангелина приезжает всегда хорошо проинструктированной и с указаниями для местного сепаро-бомонда. До начала активной стадии войны в Украине Анжеле выдали паспорт гражданина Украины. И пользуясь наивной добротой нашего государства, Анжела усердно работает по дестабилизации обстановки в украинском городе Одесса. Судя по всему, в одном из сепаратистских шабашей Анжела уничтожила свои украинские документы. И вчера она не смогла подтвердить свою личность украинского гражданина. В следствии чего была депортирована домой в Бендеры (Приднестровье)», - отмечается в описании к ролику.
http://korrespondent.net/city/odessa/3847066-v-sety-pokazaly-zaderzhanye-provokatorshy-v-odesse
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вот действительност другая по с снегу в СКК шгаю
Медалист ,!!! Одна победа
Ленинград 84
Раз два три зенитушка гори
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