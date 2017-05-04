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Все про:бюджет (4275) Конгресс США (265) помощь (3287) США (12484) финансирование (1191)

 Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины

Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год. Документ предусматривает выделение помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета необходима только подпись президента Трампа.

Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

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Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Среди прочего, в документе предусмотрено выделение не менее 560 млн долл. на поддержку Украины.

Также читайте: Конгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи
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а потом скажут, шо это были гроши шапкокрада и пиндосы тут ни при чем
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https://www.youtube.com/watch?v=8UDhN048pS4
2 мая 2017, задержание замаскировавшейся пророссийской провокаторши
«Ее карьера началась с начала 2014 года. Любимые темы - русский мир, «святое православие» и «Мы одесситы, а они приезжие». Неудивительно, но сама Ангелина является жителем так называемой «ПМР», уроженка города Бендеры. Одессу она посещает строго в дни массовых мероприятий сепаратистского толка. После которых отбывает назад домой», - говорится в сообщении «ГО Оберіг».

«Ангелина приезжает всегда хорошо проинструктированной и с указаниями для местного сепаро-бомонда. До начала активной стадии войны в Украине Анжеле выдали паспорт гражданина Украины. И пользуясь наивной добротой нашего государства, Анжела усердно работает по дестабилизации обстановки в украинском городе Одесса. Судя по всему, в одном из сепаратистских шабашей Анжела уничтожила свои украинские документы. И вчера она не смогла подтвердить свою личность украинского гражданина. В следствии чего была депортирована домой в Бендеры (Приднестровье)», - отмечается в описании к ролику.

http://korrespondent.net/city/odessa/3847066-v-sety-pokazaly-zaderzhanye-provokatorshy-v-odesse
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Если бы для Украины, а так как всегда для правительства.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах в Сочи передал российскому коллеге владимиру путину фотографии, на которых изображены военнослужащие из РФ вместе с курдскими бойцами из Отрядов народной самообороны YPG.
Читай также:Эрдоган угрожает новыми атаками на курдов в Ираке и Сирии
По словам Эрдогана, отдавая снимки, он выразил Путину связанные с ними опасения, поскольку Анкара классифицирует YPG как террористов. Фото якобы сделаны в сирийском городе Африн, большинство населения которого составляют курды
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Это Остап Ибрагимычу, это мне, это Шуре! А Козлевичу?!
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины - Цензор.НЕТ 1708
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ООООООООООООООООООООООООО
вот действительност другая по с снегу в СКК шгаю
Медалист ,!!! Одна победа
Ленинград 84
Раз два три зенитушка гори
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Это большие деньги и думаю США проконтролирует,чтобы деньги пошли по назначению.
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И на том спасибо! Трамп, таки бандеровец!)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины
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