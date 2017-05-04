 Конгресс США одобрил выделение $560 млн помощи для Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета необходима только подпись президента Трампа.
Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".
Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.
Среди прочего, в документе предусмотрено выделение не менее 560 млн долл. на поддержку Украины.
Как сообщалось ранее, по данным СМИ, в плане бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение международной помощи Украине на 68,8%.
Позже, экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Дина Патрисиу Атлантического совета Джон Хербс, комментируя данную информацию отметил, что п ланы администрации Трампа сократить финансирование внешней поддержки могут не пройти процедуру утверждения в Конгрессе США.
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america f fist
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http://newizv.ru/news/society/04-05-2017/v-habarovskom-tts-vydayut-cheki-na-kitayskom-yazyke
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Чапаев собирает штаб:
- Командование выделило нам радиостанцию на бронепоезде. Какие будут
предложения?
Петька:
- Василий Иванович, а радиостанция на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю еще раз: радиостанция на бронепоезде
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Подано 11232 доноса на сайте Росдонос.рф64,1758,41
рублей за доллар
ЗВР: 400.0 млрд долларов Резервный фонд: 16.19 млрд долларов ФНБ: 73.33 млрд долларов
Подано 11232 доноса на сайте Росдонос.рф
64,17
рубля за евро
EUR/USD: 1,10
48,40рубля за евроEUR/USD: 1,10
48,40
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США наш головний союзник , і вони це підтверджують .Ми (хто це розуміє звичайно)вдячні їм що вони витрачають на нас кошти американських платників податків .
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Правоохранители и спецслужбы провели спецоперацию в прифронтовом Марьинском районе Донецкой области, в результате чего были задержаны 5 человек подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, установлен «Палач» пытавший проукраинских граждан и изъяты арсеналы оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
«Оперативно-профилактическая спецоперация началась по распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в связи с тем, что накануне в Курахово правоохранители изъяли большой арсенал боевого оружия, который злоумышленники прятали на одной из баз отдыха. Целью полицейских было очистить территорию от взрывоопасных «сюрпризов», диверсионных схронов и лиц, угрожающих безопасности жителей. Как результат - 5 фактов изъятия оружия и боеприпасов и 5 человек, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях», - говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в четверг вечером.БОЛЬШЕ ТУТ:https://inforesist.org/v-rayone-marinki-poymali-generala-dnr-kotoryiy-pyital-ukrainskih-voennyih/
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Його вже зарахували до складу донецької поліції?
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хватит нововеденной самой жесткой=))
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Предусматривается выделение не менее $410, 465 млн в качестве разных видов помощи, и только $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2mWBRY0ovu4
Заявление о преступлении Гонтаревой .Опубликовано: 5 апр. 2017 г
03.05.17 19:20 Из банков партнера Януковича-младшего по автогонкам украли 4 миллиарда, - ГПУ
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит досудебное расследование в криминальном производстве фактов хищения служебными лицами и акционерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" и
ПАО "Терра Банк" денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн
http://www.depo.ua/rus/politics/gontareva-vidpochila-na-maldivah-na-milyon-zhurnalist-20170504566194
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https://www.youtube.com/watch?v=2mWBRY0ovu4
https://www.youtube.com/watch?v=2mWBRY0ovu4
.
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1. Полный запрет на финансирование из этих средств батальона "Азов", включая даже обучение. И прописано отдельной строкой: Sec. 8131. None of the funds made available by this Act may be used to provide arms, training, or other assistance to the Azov Battalion.
2. Запрет на закупку ПЗРК. Sec. 9013. None of the funds made available by this Act under the heading "Counter-ISIL Train and Equip Fund" may be used to procure or transfer man-portable air defense systems. Тут боятся, что к ИГИЛ попадет.
Но из хорошего есть разрешение на закупку летального оборонительного вооружения.
И чего им "Азов" стал поперек горла? Это давно подразделение нацгвардии, не добробат.
Полный документ здесь: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1301/text
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Это Герб Зиббесе (коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония)
И таких еще я насчитал восемнадцать! Кроме того Вольфсангель наносился на приграничные (межевые) камни в качестве гербового или защитного знака от сил зла и для защиты собственности. И у Азова он не тот, что использовали нацисты, вот сравнение самых близких вариантов:
Это эмблема дивизии СС «Дас Райх»
А это Азова:
Так что такое пояснение явно притянуто кем-то за уши, думаю, что за русские деньги. Боюсь они этот факт раскрутят на Западе на полную катушку. И это не Вольфсангель, а сокращение от "Идея Нации" и да это от националистов, но не нацистов, а патриотов - символ организации «Патриот Украины». Вообще мы должны всем добробатам в ноги кланяться и памятники ставить. Именно они в самом начале войны спасли Украину, а ВСУ в то время технику и вооружения сдавали сепарам под напором пенсионерок. Самый позорный пример - Краматорск, лето 2014.
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Украина по уровню коррупции и мздоимства во-власти , опережает уже многие страны Африки ! Позорище !
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Крайне не профессиональный уровень цензора. Вы хоть гуглите перед тем как чушь писать. Бюджет США на 2017 утверждён в раёне 4 трлн доларов. Военный бюджет 587 млрд. Откуда вы взяли цифру в 1,1 трлн???
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Хорошая новость! Я так понимаю, 560 млн - это сократили......
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ПЕНСІЯ НЕ МОЖЕ БУТИ МЕНШЕ 5 ДОЛАРІВ НА ДОБУ !!!!!!!!!!!!
Громадяни почнуть купувати товар в магазинах , сплачуючи 20 % ПДВ , ось так запрацює Економіка , а не застій товару , та не відомо куди дівається та допомога .
ДЕ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ?? ДЕ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ??
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обрали однотурове г.... - з нього і вимагайте пенсій у 5 долярів на день.
з любов'ю, конгрес США.
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однорогий .
однохромосомний .
одноклітинний .
одномандатний ..
одноосібний .
однобрехливий .
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тут тепер до кожного долара потрібно аудитора звідти приставити, а то ж розкрадуть клєптомани при кориті...
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