EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  6936  182
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4275) Конгресс США (265) помощь (3288) США (12487) финансирование (1192)

 Конгресс США одобрил выделение $560 млн помощи для Украины

Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год. Документ предусматривает выделение помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета необходима только подпись президента Трампа.

Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ быстро, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США до сих пор сохраняет инерцию "русофобская кампания", развязанная при Обаме, - Лавров

Обновленный бюджет предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Среди прочего, в документе предусмотрено выделение не менее 560 млн долл. на поддержку Украины.

Также читайте: Конгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, в плане бюджета США на 2018 год предусмотрено сокращение международной помощи Украине на 68,8%.

Позже, экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Дина Патрисиу Атлантического совета Джон Хербс, комментируя данную информацию отметил, что п ланы администрации Трампа сократить финансирование внешней поддержки могут не пройти процедуру утверждения в Конгрессе США.




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
В первую очередь? Поблагодарить всех и в первую очередь? American people. Это за счет их, налогов - помощь нам. Как мы этим распорядимся? Скоро узнаем. Контроль - должен находится в руках, american people, что бы наши ошибки не повторять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А распорядится этими деньгами не бедный владелиц соевой фабрики который этими деньгами увеличит свои счета в оффшорах.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Thank You USA for helping and supporting Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland and others countries of NATO. Слава США! Trump - You are my hero.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
to Greese, why does, in Your opinion, Australia suck? You have some problem with KangarooStan? Tell me about it.
 показать весь комментарий
Ответить
 
i remember parody on donald trump ( alec Baldwin Trump) parody diplomatic relationship( talk trump, prime minister Australia? germany)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Alec Baldwin says he may retire 'satire-resistant' Donald Trump impersonation
 показать весь комментарий
Ответить
 
Why are You so worried about Australia ( in the context of USA approval of money for Ukraine) since You are using flag of Netherlands? By the way, very cool parody of mister milliardarian president Trump and others politicians . Alec Baldwin is super duper cool.
 показать весь комментарий
Ответить
 
What you are tаlking about?"super duper" is about as American as putting mayonnaise on your french fries. People who say it are usually children, or adults who are being sarcastic. For example, if your boss tells you to work late, you might say "Super duper"
 показать весь комментарий
Ответить
 
O чем вы говорите? «Super duper» примерно такое же американское, как и майонез на картошке-фри. Люди, которые такое говорят -обычно дети, или взрослые, которые саркастически настроены. Например, если ваш босс говорит вам работать допоздна, вы можете сказать «Супер-пупер».
 показать весь комментарий
Ответить
 
я в таких випадках казав тихенько - мазефака. а тепер інколи добровільно працюю до 12 ночі, і починаю свого колишнього боса розуміти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока в России кричат "Крымнаш", а в Хабаровске покупателям УЖЕ выдают чеки на китайском языке.

http://newizv.ru/news/society/04-05-2017/v-habarovskom-tts-vydayut-cheki-na-kitayskom-yazyke
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины - Цензор.НЕТ 8643
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
30 апреля США выделили Украине 500 радиостанций новейшей модели.Путлерских шакалов будут вычислять в небе воде воздухе и под Землей паскуд Путлера найдут ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Модель может и не новейшие а вот способ шифрования там крутой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И даже в грабах и в желудков у псов будет вычислять. Слава Украине и СШ оф Америках!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
радиостанция, не предназначена, для поиска, чего то и кого то. Для передачи информации - это да.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про вычисления с помощью радиостанций путлеровских шакалов.

Чапаев собирает штаб:
- Командование выделило нам радиостанцию на бронепоезде. Какие будут
предложения?
Петька:
- Василий Иванович, а радиостанция на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю еще раз: радиостанция на бронепоезде
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
58,41рублей за долларЗВР: 400.0 млрд долларовРезервный фонд: 16.19 млрд долларовФНБ: 73.33 млрд долларов
Подано 11232 доноса на сайте Росдонос.рф64,1758,41
рублей за доллар
ЗВР: 400.0 млрд долларов Резервный фонд: 16.19 млрд долларов ФНБ: 73.33 млрд долларов
Подано 11232 доноса на сайте Росдонос.рф
64,17
рубля за евро
EUR/USD: 1,10
48,40рубля за евроEUR/USD: 1,10
48,40
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нефть пошла в низ) http://zenrus.ru/ 48,35 руБЛей за баррель, пару дней было 51руБЛЯ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 2012 году компания Роснефть стоила 310 миллиардов долларов.Сегодня 37 ярдов Вяликае быдло КГБэшное переиграло весь мир...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто поделили на 10 и 1/10 отдаст рашке и от етого какую та часть отбросит и быдло стаде - ловко доят руских, самые чистеишие от русских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дарованому коню в от-те місцн не дивляться .. майже на 600 мільйонів баксів всяких печеньок хлопцям підгонять . І на цьому дакуємо . інші й цього не дають а деякі щей .. ну ладно то вже зрада роскаже .
США наш головний союзник , і вони це підтверджують .Ми (хто це розуміє звичайно)вдячні їм що вони витрачають на нас кошти американських платників податків .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нефть в районе 48,рубль по отношению к доллару в ж*пе...то о чем предупреждали экономисты аналитики свершается- хороший был день
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В районе Марьинки поймали «генерала дыныры», который пытал украинских военных

Правоохранители и спецслужбы провели спецоперацию в прифронтовом Марьинском районе Донецкой области, в результате чего были задержаны 5 человек подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, установлен «Палач» пытавший проукраинских граждан и изъяты арсеналы оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
«Оперативно-профилактическая спецоперация началась по распоряжению заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина в связи с тем, что накануне в Курахово правоохранители изъяли большой арсенал боевого оружия, который злоумышленники прятали на одной из баз отдыха. Целью полицейских было очистить территорию от взрывоопасных «сюрпризов», диверсионных схронов и лиц, угрожающих безопасности жителей. Как результат - 5 фактов изъятия оружия и боеприпасов и 5 человек, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях», - говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в четверг вечером.БОЛЬШЕ ТУТ:https://inforesist.org/v-rayone-marinki-poymali-generala-dnr-kotoryiy-pyital-ukrainskih-voennyih/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В районе Марьинки поймали «генерала дыныры», который пытал украинских военных

Його вже зарахували до складу донецької поліції?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не дать барыгам разворовать и правильно расставить приоритеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а говорят Турция санкции для кацапов отменила=)))
хватит нововеденной самой жесткой=))
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долл помощи для Украины - Цензор.НЕТ 8402
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты уже слез с бутылки , репоед? Чичики очко не сильно тебе порвали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маленькие нюансы

Предусматривается выделение не менее $410, 465 млн в качестве разных видов помощи, и только $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цены на нефть падает, брент 48.41 . Рюзкие, поздравляю вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2mWBRY0ovu4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=2mWBRY0ovu4

Заявление о преступлении Гонтаревой .Опубликовано: 5 апр. 2017 г

03.05.17 19:20 Из банков партнера Януковича-младшего по автогонкам украли 4 миллиарда, - ГПУ
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит досудебное расследование в криминальном производстве фактов хищения служебными лицами и акционерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" и

ПАО "Терра Банк" денежных средств на общую сумму более 4 млрд грн
http://www.depo.ua/rus/politics/gontareva-vidpochila-na-maldivah-na-milyon-zhurnalist-20170504566194

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Специально прочитал, что там и как. Удивили две вещи:
1. Полный запрет на финансирование из этих средств батальона "Азов", включая даже обучение. И прописано отдельной строкой: Sec. 8131. None of the funds made available by this Act may be used to provide arms, training, or other assistance to the Azov Battalion.

2. Запрет на закупку ПЗРК. Sec. 9013. None of the funds made available by this Act under the heading "Counter-ISIL Train and Equip Fund" may be used to procure or transfer man-portable air defense systems. Тут боятся, что к ИГИЛ попадет.

Но из хорошего есть разрешение на закупку летального оборонительного вооружения.
И чего им "Азов" стал поперек горла? Это давно подразделение нацгвардии, не добробат.
Полный документ здесь: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1301/text
 показать весь комментарий
Ответить
 
они тупо в символике видят нечто похожее на свастику и дабы не углубляться и не расшифровывать избегают коллизий заранее. имхо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, тогда нужно запретить гербы городов:
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 2705 Это Герб Зиббесе (коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония)

И таких еще я насчитал восемнадцать! Кроме того Вольфсангель наносился на приграничные (межевые) камни в качестве гербового или защитного знака от сил зла и для защиты собственности. И у Азова он не тот, что использовали нацисты, вот сравнение самых близких вариантов:
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 6627 Это эмблема дивизии СС «Дас Райх»

А это Азова:
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 7669 Так что такое пояснение явно притянуто кем-то за уши, думаю, что за русские деньги. Боюсь они этот факт раскрутят на Западе на полную катушку. И это не Вольфсангель, а сокращение от "Идея Нации" и да это от националистов, но не нацистов, а патриотов - символ организации «Патриот Украины». Вообще мы должны всем добробатам в ноги кланяться и памятники ставить. Именно они в самом начале войны спасли Украину, а ВСУ в то время технику и вооружения сдавали сепарам под напором пенсионерок. Самый позорный пример - Краматорск, лето 2014.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про заборону азова можна подякувати чорношкірому конгресмену сша який десь в минулому році пропхнув цю заборону через конгрес. До речі, той самий конгресмен колись пропхнув акти проти Ізраілю, та на корсить так званою Плестини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Паскуда якась, не іначе. Може воно грамадянство у росісі бажає отримати?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Как можно такой коррумпированной стране выделять такие суммы , когда во-власть идут ради наживы и доступа к кормушке ???
Украина по уровню коррупции и мздоимства во-власти , опережает уже многие страны Африки ! Позорище !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год

Крайне не профессиональный уровень цензора. Вы хоть гуглите перед тем как чушь писать. Бюджет США на 2017 утверждён в раёне 4 трлн доларов. Военный бюджет 587 млрд. Откуда вы взяли цифру в 1,1 трлн???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да че уж там, "пиндосы", отдайте их сразу Розенку, а затем владельцам облэнерго через субсидии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видишь шокорыга? Вижу, притом развелось тварей, как говна, и все на наши же деньги ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
/"Среди прочего, в документе предусмотрено выделение не менее 560 млн долл. на поддержку Украины/"


Хорошая новость! Я так понимаю, 560 млн - это сократили......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Покажи хоча б одного Українця з протягнутою рукою ?? Ти падаль що в житті зробив .?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не тебе, гнида кацапская, трубу оседлавшая, про работу говорить. Тебя , урода, еще лет пятьдесят учить надо, шоб ты до уровня укров дошел в своем развитии. Сходи к ветеринару - пусть усыпит тебя, урода бесполезного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конгрес США , ви повинні взяти списки пенсіонерів , у яких пенсія нижча прожиткового мінімуму та допомагати обездоленим людям , у яких Держава знецінила пенсії в ЧОТИРИ рази .
ПЕНСІЯ НЕ МОЖЕ БУТИ МЕНШЕ 5 ДОЛАРІВ НА ДОБУ !!!!!!!!!!!!
Громадяни почнуть купувати товар в магазинах , сплачуючи 20 % ПДВ , ось так запрацює Економіка , а не застій товару , та не відомо куди дівається та допомога .
ДЕ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ?? ДЕ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сльішь ФСБ - ник , пугать будешь свой народ - Украинцев еще никто не запугал .. Вьі умеете только как стая волков или шакалов драться -- ВЬІХОДИ ОДИН НА ОДИН !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
пенсіонерам , у яких пенсія нижча прожиткового мінімуму

обрали однотурове г.... - з нього і вимагайте пенсій у 5 долярів на день.
з любов'ю, конгрес США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
однотуровий .
однорогий .
однохромосомний .
одноклітинний .
одномандатний ..
одноосібний .
однобрехливий .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины Гы!Конгресс США утвердил госбюджет на 2017 год с 560 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 1728
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все добре АЛЕ...
тут тепер до кожного долара потрібно аудитора звідти приставити, а то ж розкрадуть клєптомани при кориті...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стыдно, товарищи. Мне стыдно. Надо что-то с этим делать, так дальше нельзя, скоро у нас отнимут право называться людьми. Самодостаточность уже забрали, честь тоже отбирают подачками, так недалеко и до уровня скота скатиться
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США одобрил выделение $560 млн помощи для Украины
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти