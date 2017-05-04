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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:захоронения (65) Институт нацпамяти (108) памятник (2106) Польша (3824) вандализм (403)

 Институт национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине. Инфографика

В течение трех лет в Польше разрушены или осквернены 15 украинских памятников, в Украине - 4 польских. Все польские памятники восстановлены за средства украинской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института Нацпамяти.

Институт национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда пообещал Порошенко лично рассмотреть ситуацию с разрушением памятника воинам УПА в Грушовичах

"Надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям 5 раз: трижды он был покрашен, впоследствии поврежден, а в последний раз - разрушен. Каждый раз мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины. Всего из 15 украинских памятников 3 были уничтожены, 5 повреждены и 7 покрашены. Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, которые подверглись нападениям. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", - рассказывает начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Также читайте: Институт нацпамяти приостанавливает выдачу разрешений на благоустройство польских памятников
на территории Украины

Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 апреля Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. По совершенному факту МИД Украины выступил с заявлением, где высказало возмущение демонтажем памятника.


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Наші відстають , на користь поляків , з рахунком 15:4 ... ?
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Но, как ты там уже в ленте писал, выигрывает третья сторона со счётом 19-0.
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"розділяй і володарюй" - стара добра істина
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Наші відновили всі за наші ж кошти, а поляки жодного нашого не відновили.
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Есть у меня такое впечатление, что за осквернение памятников полякам в Украине стоят не не кацапы или не только кацапы, но и власти Польши
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И ты прав. Иначе они бы всем сеймом не принимали решение о каком-то там геноциде поляк которого никогда не было . Прикрываются типа кацапами, либо это "наши" уже их покрывают .Иначе где реакция польских властей на это? Ее нет.
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Пока что думаю наши покрывают. Но долго это не продлится
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Ну с кацапами до войны дошло благодаря "нашим" покрывальщикам кацапов , а тут что?
Я не знаю как оно будет.
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А какой бюджет у этого института? Всем этим прекрасно бы справились школьники на общественных началах.
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И таких В'ятровичей у нас больше, чем пенсионеров. Конечно, попробуй всех накормить ...
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NNN, а ничего, что он пишет книги, которые издают и продают? И покупают, что самое главное.
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Его ни одной.

Купил книги Михаила Лукинюка и Владимира Билинского.

Но может и куплю. Присматриваюсь к его книге "УКРАЇНА. ІСТОРІЯ З ГРИФОМ "СЕКРЕТНО".
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Автомобіль за 290000 грн ( біля 10000 $) - немає про що говорити. А людина скільки книг написала. І преміі як Корчак не виписував.
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А до чого тут книжки ?
В'ятрович задекларував 2 177 902 грн доходів, із яких заробітна плата становить 352 432 грн, роялті - 25 297 грн, відсотки - 173 грн і дохід від відчуження нерухомого майна - 1,8 млн грнДжерело: http://ua.censor.net.ua/n434593

Доход від книжок - лише 1% з його статків ...
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а сколько сталины-ленины-марксы написали....и что дальше?
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рашка вообще пользоваться не может, импотенция как бы
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Как раз прошло три года с момента захвата Крыма , и три года разрушают Украинские памятники в Польше , это вата господа , обыкновенное кремлевское быдло , этим занимается .
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Почему тогда молчат их власти? Почему не восстанавливают?
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Те, що там граблі кацапів попрацювали, зрозуміло. А панству нагадаю, коли за вас взялись дійсно м"ясники - то це були не українці.
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Почему нет про Венесуэлу новостей,братушки кацапы а действуют как бендеровская хунтаКоктейли Молотова,горящие шины,выстрелы полиции,техника и фанерные щитыИнститут национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине - Цензор.НЕТ 5434
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Это всё треклятый Госдеп и его печеньки.

Это ж они заставили Мадуро превратить страну с наибольшими запасами нефти в страну, в которой нет элементарно хавчика.
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Будемо сподівіатися , що вони зможуть врахувати наші помилки ...
Скинути когось не важко - аби потім , не згадувати його із сумом , зрозумівши що стало ще гірше ...
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Отож...дивись,бо ще за петькою ридати прийдеться...
Чи ти вітюшу мав наувазі ? Дуже сумуєш?)
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Млин, в. ф. Овощ гной, забудь о нем. С ним, у тебя бы уже давно кацапы в городе были,а ты где-то за уралом переселенцем.
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Нічого дивного. Майдан вплинув на протестну тактику в усьому світі.
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Только они борются, потому что голодуха( отсутствия продуктов и зп 30 баксов), а мы выходили потому что хотели у нас забрать свободу
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Институт национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине - Цензор.НЕТ 2446

Многие этот памятник знают. Кто не знает - Treptower Park (Трептов - парк). В Германии. А вот с этим? Как быть?
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Обконченцев на колбасу переработали, теперь даунбасовским унтерам продают
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институту лучше бы не заниматься статистикой. а открыто расказать украинскому обществу . что же произошло там на самом деле. ведь честно большинство украинцев и не знает . а если и знает то только версию Тягнибока. и тогда мы бы уже решили может есть за что повинится.а может и нет. но соотношение 100 к 20 тысячами.
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Поляки мягко говоря не ангелы, судя по тому как они сейчас себя ведут можно представить как они тогда себя вели, так что украинцам не нужно повиниться, были бы поляки людьми, такого никогда бы не было.
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Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, которые подверглись нападениям.

Если Польша не восстанавливает, значит и Украине не нужно восстанавливать.
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Карта обрушения мозгов по обеим сторонам здесьбыла бы более кстати
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В Украине "обрушения мозгов" нет, ибо у нас все памятники восстановлены. А то, что они подвергались разрушениям в принципе- гибридная война у нас, кацапчик, знаешь ли.....
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Ладно, подяка ляхам, що хоч з іншлго боку на нас не напали. Могли б і підримати хуйла.
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Главное не перегнуть палку, поскольку Польша остаётся нашим адвокатом в Европе!
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Нашим еще осталось на поляков, литовцев, ну и ессно Трампа нагнать..... Дамы и господа, не ведитесь на пропагандос!! Всем доброй ночи!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнститут национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине. Инфографика
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