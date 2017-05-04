 Институт национальной памяти создал карту разрушений украинских памятников в Польше и польских в Украине. Инфографика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института Нацпамяти.
"Надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям 5 раз: трижды он был покрашен, впоследствии поврежден, а в последний раз - разрушен. Каждый раз мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины. Всего из 15 украинских памятников 3 были уничтожены, 5 повреждены и 7 покрашены. Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, которые подверглись нападениям. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", - рассказывает начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 апреля Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. По совершенному факту МИД Украины выступил с заявлением, где высказало возмущение демонтажем памятника.
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Я не знаю как оно будет.
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У 2016 році В'ятрович отримав 2,2 млн грн доходу і купив Subaru Impreza
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Купил книги Михаила Лукинюка и Владимира Билинского.
Но может и куплю. Присматриваюсь к его книге "УКРАЇНА. ІСТОРІЯ З ГРИФОМ "СЕКРЕТНО".
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В'ятрович задекларував 2 177 902 грн доходів, із яких заробітна плата становить 352 432 грн, роялті - 25 297 грн, відсотки - 173 грн і дохід від відчуження нерухомого майна - 1,8 млн грнДжерело: http://ua.censor.net.ua/n434593
Доход від книжок - лише 1% з його статків ...
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https://www.youtube.com/watch?v=Ur1Iey7Qd3E
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11 ответов158 ретвитов76 отметок «Нра
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Это ж они заставили Мадуро превратить страну с наибольшими запасами нефти в страну, в которой нет элементарно хавчика.
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Скинути когось не важко - аби потім , не згадувати його із сумом , зрозумівши що стало ще гірше ...
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Чи ти вітюшу мав наувазі ? Дуже сумуєш?)
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Многие этот памятник знают. Кто не знает - Treptower Park (Трептов - парк). В Германии. А вот с этим? Как быть?
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Если Польша не восстанавливает, значит и Украине не нужно восстанавливать.
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