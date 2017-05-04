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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3292) Кулеба (68) нормандская четверка (351)

 Нормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба

Несмотря на паузу во встречах Нормандской четверки на высшем уровне, встречи представителей всех четырех стран - Украины, России, Франции и Германии - состоятся в этом году летом.

Об этом в эфире "5 канала" заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить", - сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе Минского и Нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко

"Если речь идет о паузе во встречах Нормандской четверки на топ-уровне - уровне глав правительств и государств - то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что Нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться ", - добавил он.

Читайте: Работа в нормандском формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, - Путин
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В США готовят документы для признания Сущенко политзаключенным

Хельсинкская комиссия США готовит пакет документов для признания политзаключенным незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.
"От главы Хельсинкской комиссии США сенатора Роджера Уикера стало известно, что готовится "кейс Сущенко" - для официального признания его политзаключенным. Очевидно, это произойдет где-то летом. Что и будет объявлено в специальном заявлении Госдепа", - сказал Фейгин.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE), также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым правительственным агентством США, созданным Конгрессом в 1975 году для контроля и поощрения соблюдения Хельсинкского заключительного акта и обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
3 мая правозащитная организация Репортеры без границ во Всемирный день свободы прессы в очередной раз призвала Россию освободить Сущенко. http://news.liga.net/news/politics/14744983-v_ssha_gotovyat_dokumenty_dlya_priznaniya_sushchenko_politzaklyuchennym.htm
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Таку столицю України ви могли б побачити лише у голівудських блокбастерах. Рекордна кількість спецефектів!

Особливо приємно, що цей відео-кліп не голівудський, а «Made in Ukraine»!

https://www.youtube.com/watch?v=sA21QZBx9k8
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Чому тільки в їхніх журналістів ?
У них , у всіх кацапів, їхня мова така ... ))
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А тем временем нефть пробила 50 и ушла вниз. Раша гудбай
Нормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3723
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Насрати на нафту - війна і смерті все одно будуть продовжуватись !
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9. Дочь Марии Захаровой в Севастополе попала в больницу после укуса собаки: "В медучреждении не оказалось необходимых медицинских препаратов, которые имелись в другой севастопольской больнице, однако оперативно привезти вакцину не было возможности: хотя в больнице есть служебная машина - бензина не оказалось", - сообщают пропагандоны. Позже стало известно, что собака укусила шестилетнюю дочку оккупантши за лицо. Захарова не доверила лечение девочки крымским врачам, а увезла её в Москву. Неплохо в Крым съездила https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860099641991450631 (фото-скрин и ссылка).
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http://echo.msk.ru/blog/amountain/1974088-echo/
superkievlyanin
04 мая 2017 | 14:38
Предупреждение для ВСЕХ россиян:
Вас пытаются сделать соучастниками воровства Крыма у Украины.
Вас хотят "замазать" соучаститем в виде посещения Крымских здравниц, санаториев и просто «диким» туристом.
Как? Очень просто.
Посещение Крыма, минуя пункт пограничного контроля Украины - есть нарушение международных законов и Законов Украины о пересечении границ.
Отследить (технически) ваше появление в Крыму можно очень просто. Надеюсь, это вы опровергать не будете?
Многие скажут: и что с того? Пока ничего. Но запись о нарушении уже есть. И настанет время, когда на этом основании (нарущения закона Украины) вам запретят вьезд в Украину. С предоставлением безвизового режима для въезда в Евросоюз, Украина просто обязана будет предоставлять погранслужбе Евросоюза базу данных по нарушителям своей границы, и тогда этих росиян просто не пустят в Европу... Взял с собой детей в Крым - и на них такой же запрет.
Когда состаришся тебе твои повзрослевшие детки все скажут в "великолепных" интонациях и словосочетаниях за то, что ты у них украл их свободу перемещаться по всему миру.

Теперь понятно россиянам, почему всех их правдами и неправдами (льготными путевками и скидками) хотят затянуть в Крым? Разве было такое по отношению к Сочи хоть раз?

П.С. Для тех, кто не понял.
"Незаконное посещение Крыма" - это значит, не проходя пограничный контроль со стороны Украины. Например, самолетом с Краснодара (или с какого-либо другого города РФ) в Симферополь(или на какой-либо другой аэродром Крыма) или на пароме через Керченский пролив.
Если же вы вьедите в Крым со стороны Украины, то это законное посещение.

П.П.С. Также напоминаю россиянам о певице в инвалидной коляске - Самойловой. Ее пример, с желанием попасть в Украину и последовавший запрет, должен вас серьезно предостеречь от непродуманых поступков.

п.п.п.с если можете - распостраните моё сообщение в сети как можно поболее...
заранее благодарен
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Будни мокшанской недосраны 404.
"После инцидента ребенка срочно доставили в городскую больницу №5. Однако в медучреждении не оказалось нужных препаратов. Из другой больницы оперативно доставить их тоже не смогли, поскольку в служебной машине закончился бензин.
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"Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело - хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребёнку оказана необходимая помощь" - написала она.
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пусть дрожат и ссутся от страха. а дети их все пусть заиками станут.
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"...В Украине цены на овощи борщевого набора (морковь, капусту, лук, свеклу и картофель) подорожали в апреле по сравнению с мартом более чем на 78 процентов..."

На хрен нам нужен тот "Нормандский формат"?
БОРЩ в опасности!!!
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Зачем мне гугл,если я в магазиньі хожу?
Странньіе вещи вьі пишете...
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Да ладно Вам. А то вы не в курсе, как в начале этой недели толпы умирающих от голода украинцев выходили и выезжали в лесопарковые зоны, чтоб последний раз в жизни насладиться шашлыком.

Скоро опять. Снова ведь 4 выходных.
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выходили и выезжали в лесопарковые зоны,...

І в чому ти знайшов "перемогу" ? В тому , що вони знову (як завжди) засеруть "лесопарковые зоны" ?
Чи в тому , що замість того , аби виїхати на уік-енд , кудись за кордон , вони пруться в ліс , або на дачу - садити картоплю ?
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Кто засерет, а кто и уберёт за собой - то уж кого как воспитали.

Кто в лес, кто на дачу, а кто и "за кордон". То уж кому как здоровье и финансы позволяют.

Но я вообще не о том писал. Я в ответ на заколебавшую мантру зрадофилов о умирающих от голода украинцах. Высуньте носы из домов хоть девятого и посмотрите на тех голодающих с шашлыками кругом и везде, где можно поставить мангал.
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мантру зрадофилов
А розшифрувати це незрозуміле словосполучення зможеш ?
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Смогу.
Вечное нытьё некоторых граждан Украины о том, как всё плохо. При чём нытьё с утра и до утра. Без перерывов и выходных. С поводом и без повода.

ПыСы. Это любой школьник расшифрует. Я не понял, зачем ты решил "дурака включить"?
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для идиотов:
"Цены на овощи борщового набора - капусту, картофель, морковь, свеклу и лук - в апреле выросли на 78,3% по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" (УАК) со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Читайте также Потребительские настроения украинцев ухудшились В частности, капуста подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь - на 13,5%, лук - на 77,8%, свекла - на 44,9%, картофель - на 22,3% (до 7,78 грн/кг)..."

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/agro/1907701-borschevoy-nabor-v-aprele-podorojal-pochti-na-80.html

при чем тут ШАШЛЫКИ???
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Это любой школьник расшифрует.

Маніпулювати намагаєшся ? Звичайна кацапська практика ... не вийде
Чому "любой школьник" повинен знати штучно створені меми Мінстеця ? ярлики навішувати - суто кацапська практика .
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Ню-ню.

То-то ваше братство (или сестринство?) и клеймит всех направо и налево "порохоботами" и "минстецьками".

Ну коль скоро так глубоко знаешь кухню кацапов и минстеця, то я со знатоком спорить не стану. Я то тех раскладов не знаю.
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Мне пофиг как будет называться этот формат!!!
Давайте такой, чтобы принес пользу для Украины!
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Нужны США и Британия с Канадой. Тогда дело пойдёт.
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В смысле?

Не скажешь, что шалава или что ей от этого хорошо?
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Ну куда ж Вы на ночь глядя...

Особенно нижнюю.
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ее придушил сожитель чулком. представляешь у тебя такая женщина! я нет.
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Пиво, свастика и Ушанка. нет это не фашистка. это жирная рашистка.
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Терпила - 1. Терпила - 2. общество терпигорцев. выродки.
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хоть, что то на человека похоже. второй сорт не брак.
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Легендарний Ан-2. Вічна слава і шана Олегу Антонову і творцям літака!Нормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4899Нормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1738

https://www.youtube.com/watch?v=Qcl4gBjAjcM
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животное, ты за собаку еще ответь. за русь, иш ты чего захотел! русь на тебя срала и даже наверное и не знает такого серуна.
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Незапрещено. Ни божескими,ни человеческими законами. Другое дело,что вся эта бодяга превратилась в какой-то клуб по интересам, все равно как упитанные джентльмены рассуждают про бедняков и прикидывают сколько им отдать на благотворительность:шиллинг или два.
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Karl Shrayber
3 ч ·

Родная говень
В этой новости прекрасно всё - в освобожденном от гнета хунты и процветающем Севастополе дочку Марии Захаровой (!) укусила ̶#Украинская#ДРГ# бродячая собака (!!), опосля чего ребенка доставили в больницу, где не было необходимых лекарств. Лекарство было в другой больнице, но привезти его оттуда не было возможности, так как не было бензина (!!!).
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Так вот аткуда лишняя храмасома - кацапы инапланетяне:

Нормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6932
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я всегда был за сильную и богатую украину, только сначала надо отдать долги
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба
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