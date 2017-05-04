 Нормандский формат продолжит свою работу, - Кулеба

Об этом в эфире "5 канала" заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить", - сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе Минского и Нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.
"Если речь идет о паузе во встречах Нормандской четверки на топ-уровне - уровне глав правительств и государств - то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что Нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться ", - добавил он.
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Расхождение США и России в вопросе Украины останется и после победы Трампа, - Кулеба(137)
Хельсинкская комиссия США готовит пакет документов для признания политзаключенным незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.
"От главы Хельсинкской комиссии США сенатора Роджера Уикера стало известно, что готовится "кейс Сущенко" - для официального признания его политзаключенным. Очевидно, это произойдет где-то летом. Что и будет объявлено в специальном заявлении Госдепа", - сказал Фейгин.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE), также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым правительственным агентством США, созданным Конгрессом в 1975 году для контроля и поощрения соблюдения Хельсинкского заключительного акта и обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
3 мая правозащитная организация Репортеры без границ во Всемирный день свободы прессы в очередной раз призвала Россию освободить Сущенко. http://news.liga.net/news/politics/14744983-v_ssha_gotovyat_dokumenty_dlya_priznaniya_sushchenko_politzaklyuchennym.htm
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Особливо приємно, що цей відео-кліп не голівудський, а «Made in Ukraine»!
https://www.youtube.com/watch?v=sA21QZBx9k8
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У них , у всіх кацапів, їхня мова така ... ))
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superkievlyanin
04 мая 2017 | 14:38
Предупреждение для ВСЕХ россиян:
Вас пытаются сделать соучастниками воровства Крыма у Украины.
Вас хотят "замазать" соучаститем в виде посещения Крымских здравниц, санаториев и просто «диким» туристом.
Как? Очень просто.
Посещение Крыма, минуя пункт пограничного контроля Украины - есть нарушение международных законов и Законов Украины о пересечении границ.
Отследить (технически) ваше появление в Крыму можно очень просто. Надеюсь, это вы опровергать не будете?
Многие скажут: и что с того? Пока ничего. Но запись о нарушении уже есть. И настанет время, когда на этом основании (нарущения закона Украины) вам запретят вьезд в Украину. С предоставлением безвизового режима для въезда в Евросоюз, Украина просто обязана будет предоставлять погранслужбе Евросоюза базу данных по нарушителям своей границы, и тогда этих росиян просто не пустят в Европу... Взял с собой детей в Крым - и на них такой же запрет.
Когда состаришся тебе твои повзрослевшие детки все скажут в "великолепных" интонациях и словосочетаниях за то, что ты у них украл их свободу перемещаться по всему миру.
Теперь понятно россиянам, почему всех их правдами и неправдами (льготными путевками и скидками) хотят затянуть в Крым? Разве было такое по отношению к Сочи хоть раз?
П.С. Для тех, кто не понял.
"Незаконное посещение Крыма" - это значит, не проходя пограничный контроль со стороны Украины. Например, самолетом с Краснодара (или с какого-либо другого города РФ) в Симферополь(или на какой-либо другой аэродром Крыма) или на пароме через Керченский пролив.
Если же вы вьедите в Крым со стороны Украины, то это законное посещение.
П.П.С. Также напоминаю россиянам о певице в инвалидной коляске - Самойловой. Ее пример, с желанием попасть в Украину и последовавший запрет, должен вас серьезно предостеречь от непродуманых поступков.
п.п.п.с если можете - распостраните моё сообщение в сети как можно поболее...
заранее благодарен
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"После инцидента ребенка срочно доставили в городскую больницу №5. Однако в медучреждении не оказалось нужных препаратов. Из другой больницы оперативно доставить их тоже не смогли, поскольку в служебной машине закончился бензин.
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На хрен нам нужен тот "Нормандский формат"?
БОРЩ в опасности!!!
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про Гугл слышали?
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Странньіе вещи вьі пишете...
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Скоро опять. Снова ведь 4 выходных.
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І в чому ти знайшов "перемогу" ? В тому , що вони знову (як завжди) засеруть "лесопарковые зоны" ?
Чи в тому , що замість того , аби виїхати на уік-енд , кудись за кордон , вони пруться в ліс , або на дачу - садити картоплю ?
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Кто в лес, кто на дачу, а кто и "за кордон". То уж кому как здоровье и финансы позволяют.
Но я вообще не о том писал. Я в ответ на заколебавшую мантру зрадофилов о умирающих от голода украинцах. Высуньте носы из домов хоть девятого и посмотрите на тех голодающих с шашлыками кругом и везде, где можно поставить мангал.
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А розшифрувати це незрозуміле словосполучення зможеш ?
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Вечное нытьё некоторых граждан Украины о том, как всё плохо. При чём нытьё с утра и до утра. Без перерывов и выходных. С поводом и без повода.
ПыСы. Это любой школьник расшифрует. Я не понял, зачем ты решил "дурака включить"?
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"Цены на овощи борщового набора - капусту, картофель, морковь, свеклу и лук - в апреле выросли на 78,3% по сравнению с мартом, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинская аграрная конфедерация" (УАК) со ссылкой на данные Государственной службы статистики. Читайте также Потребительские настроения украинцев ухудшились В частности, капуста подорожала почти в 2,5 раза (на 137,4%), морковь - на 13,5%, лук - на 77,8%, свекла - на 44,9%, картофель - на 22,3% (до 7,78 грн/кг)..."
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/agro/1907701-borschevoy-nabor-v-aprele-podorojal-pochti-na-80.html
при чем тут ШАШЛЫКИ???
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Маніпулювати намагаєшся ? Звичайна кацапська практика ... не вийде
Чому "любой школьник" повинен знати штучно створені меми Мінстеця ? ярлики навішувати - суто кацапська практика .
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То-то ваше братство (или сестринство?) и клеймит всех направо и налево "порохоботами" и "минстецьками".
Ну коль скоро так глубоко знаешь кухню кацапов и минстеця, то я со знатоком спорить не стану. Я то тех раскладов не знаю.
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Давайте такой, чтобы принес пользу для Украины!
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а так сразу и не скажешь....
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Не скажешь, что шалава или что ей от этого хорошо?
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Особенно нижнюю.
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https://www.youtube.com/watch?v=Qcl4gBjAjcM
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3 ч ·
Родная говень
В этой новости прекрасно всё - в освобожденном от гнета хунты и процветающем Севастополе дочку Марии Захаровой (!) укусила ̶#Украинская#ДРГ# бродячая собака (!!), опосля чего ребенка доставили в больницу, где не было необходимых лекарств. Лекарство было в другой больнице, но привезти его оттуда не было возможности, так как не было бензина (!!!).
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