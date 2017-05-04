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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2490) Парубий (1440) суд (20767) Турчинов (3190) Янукович (32438) Яценюк (8415) Военная прокуратура (513)

 По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко

По делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича показания будут давать более 100 человек, в том числе высопоставленные чиновники.

Об этом в эфире "5 канала" заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, проходившие военную службу на территории Автономной Республики Крым и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Янукович будет признан виновным, то его задержат и доставят в Украину, - прокурор Кравченко

Кроме того, прокурор назвал фамилии и украинских чиновников: "Секретарь СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет Парубий будет, он допрошен в ходе досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд".

Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Суд разрешил участие Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи

Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.
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вот твою новость и сам Цензор дал...\и правильно - все должны прочитать...\
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Сколько лет и миллионов долларов будет потрачено на спектакль под названием суд над януковощем? Все равно не посадят. Сколько можно было полезных дел сделать за это время.. Нужно просто написать на здании рады "Янукович - мудак" , прекратить суд и заняться делом.
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Один мудак+ пистолет, + група прикрытия ровно экономия денег и нервов.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
5 год. ·

ЯК ПІДПРИЄМЦІ КИЇВЩИНИ СПІВПРАЦЮЮТЬ З РОСІЙСЬКИМИ СИЛОВИКАМИ
Навіть складно уявити реальні масштаби колабораціонізму в нашій країні. Агенти впливу, люди, які заради наживи продають власну країну, - це не тільки персонажі з повідомлень СБУ, більшість із них навіть не мають статусу підозрюваних.
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Леопольд Пупкин беспокоится о чужих деньгах )
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УЧИТЬСЯ НАДО У РУМЫН. Вон така румыночка- а всех пересадила.

А румынам европейский суд уже не указ ? Они не знают что сажать коррупционеров нельзя это нарушение их прав ?
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По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко
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Цирк Шапито продолжается!!!По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 2363

Эти показания бессмысленны, поскольку Янукоовоща не будет в суде, а значит никто его не посадит!!!

А заочные посадки - это для лохов.

И все эти пиар клоуны, согласившиеся на показания, это прекрасно знают.

Но для них это момент пиара, глобального международного масштаба.

Ведь это будет в достаточной мере освещаться и на Западе.

Это уже пиар кампания с прицелом на будущие выборы в Украине.







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А вообще, все эти персонажи должны сидеть на одной скамье.
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Пацаны, давайте в цифрах, обьективно и без эмоций - при Азирове доллар был 8 гривен, сейчас 27 гривен, какие еще вопросы?????
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А вообще никто из них не кровавый. А вот жадные - это да. При чем все. Других достоинств наверное и нет.
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у овоща политическое убежище и по правилам Интерпола его не могут объявить в розыск
А тебе прямо обязательно сажать. А просто узнать писал он письмо или не писал что нельзя ?
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Что-то затеяли крупное, если устроили концерт с "судом" и понтами об аресте...
Донбасс выборами легализировать?.. ?
ну какую то подляну явно конкретную мутят...
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Сначала безвинного человека чуть не убили, а теперь судят. А сами устроили грабеж и геноцид народа.
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Ну, как можно ожидать посадки Янукоовоща, от этой хитрожопой гешефтной шоблой, если они позволили снять его с розыска Интерпола.

А ведь не дать этого сделать было куда проще, чем посадить Янукоовоща.

И для того, шобы Янукоовоща не снимали с розыска, нужно было принять калолиции ВР членов БПП и НФ всего лишь поправку в Закон.

Ведь смогла же эта калолиция ВР членов БПП и НФ, когда хотели, проголосовать на пост Гепгокугога за Петюниного протеже Югика у которого, даже, не было юридического обгазования и стажа работы.

И еще в нарушение Законодательства Украины.
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и пецу с гюгиком не забыть, они когда напьются и не такое могут нафантазировать
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Заявление (или как его почему-то назвали "письмо") не регистрировалось и не рассматривалось ни в администрации президента (АП) России, ни в Совете Федерации. Иными словами, заявление было подписано президентом Украины, зачитано в СБ ООН в качестве весьма показательной информации о ситуации на Украине, но никаких решений по нему в АП или в Совфеде России не принималось", - указала Захарова.

Вообще то решение о допуске иностранных воиск на территорию Украины принимает ВР, а не президент . Значит это было заявление гражданина Украины по которому никаких решений не принималось ? Это очень показательная ситуация в пустой голове Захаровой.
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http://onlyhotnews.ru/another/29988-gordon-yanukovich-izbil-medvedeva-i-dvazhdy-udaril-putina-po-licu,full.html янык все
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Особливих змін в Україні у внутрішній політиці не відбулося з часів Януковича. Багато чого змінилося, але суттєво нічого. Це засвідчує низький рівень освіти з небажанням чому небудь навчитися, і ще більшим небажанням щось змінити.
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Я и говорю Голимые шеколадные клоуны Судят недалекого Витьку -- клептомана За какую то зраду Высосаную .........ы А они дескать навороченые и умные клептоманы Потому и судят овоща Я не думал что мы на Майдане выстоим себе наказание в виде етой алчной жидвы Вы еще будете смеятся от глупости и примитивизма етой клоунады Они даже клоунаду нам поставят не смешную Потому что бесталанны У них талант исключительно к воровству и гешефтам В остальном полные нули
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Лучше бы хоть одного из упырей януковоща,которые до сих пор живут в Украине и пакостят со всей силы, посадили.Допросители ...уевы.
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все, прям 100 человек? и все, прям, завтра? Это, где? Все,100 человек, в зале ВР, встанут и скажут, мы невиновны, их благословит, пастор-Турчинов и все закончится.
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Смешно даже читать об этом. Тем более читать, выделенное жирным шрифтом. С розыска Интерпола сняли, ни один урод, который есть или до недавнего времени был в Украине- не посажен. Зато "внутри" страны Юга и Ко продолжает бороться с ветряными мельницами и делать вид кипучей деятельности для "народного ока", заведомо зная, что овоща уже не "достать". Никак. А если бы ВДРУГ он решил приехать в Киев , то его точно также отпустили бы "под залог", как сбежавших беркутов. Немыслимая ганьба и плевок в лицо Украинской Нации.
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У Парубия справка из дурки есть. Какой из него свидетель?

По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 5621
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Так писал овощ письмо или не писал ? " Мой народ " это что такое ? Два раба ему народ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко
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