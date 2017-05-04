 По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко

Об этом в эфире "5 канала" заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, проходившие военную службу на территории Автономной Республики Крым и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал Кравченко.
Кроме того, прокурор назвал фамилии и украинских чиновников: "Секретарь СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет Парубий будет, он допрошен в ходе досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд".
Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.
Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.
1416 140
После вынесения приговора Януковичу Украина использует все возможные механизмы для его возвращения, - Енин(48)
Суд над Януковичем: адвокат беглого экс-президента анонсировал новые факты. ВИДЕО(36)
Если Янукович будет признан виновным, то его задержат и доставят в Украину, - прокурор Кравченко(86)
Гобратюк о решении Интерпола по Януковичу: Не стоит исключать проблематику украинского законодательства(29)
Коновалюк считает, что Янукович так и не осознал своей вины(0)
Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 18 мая(19)
Суд поручил проверить возможное вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении коллегии для рассмотрения дела Януковича(3)
Ответить
Ответить
Ответить
5 год. ·
ЯК ПІДПРИЄМЦІ КИЇВЩИНИ СПІВПРАЦЮЮТЬ З РОСІЙСЬКИМИ СИЛОВИКАМИ
Навіть складно уявити реальні масштаби колабораціонізму в нашій країні. Агенти впливу, люди, які заради наживи продають власну країну, - це не тільки персонажі з повідомлень СБУ, більшість із них навіть не мають статусу підозрюваних.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А румынам европейский суд уже не указ ? Они не знают что сажать коррупционеров нельзя это нарушение их прав ?
Ответить
=========================================================================
Цирк Шапито продолжается!!!
Эти показания бессмысленны, поскольку Янукоовоща не будет в суде, а значит никто его не посадит!!!
А заочные посадки - это для лохов.
И все эти пиар клоуны, согласившиеся на показания, это прекрасно знают.
Но для них это момент пиара, глобального международного масштаба.
Ведь это будет в достаточной мере освещаться и на Западе.
Это уже пиар кампания с прицелом на будущие выборы в Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А тебе прямо обязательно сажать. А просто узнать писал он письмо или не писал что нельзя ?
Ответить
Донбасс выборами легализировать?.. ?
ну какую то подляну явно конкретную мутят...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ведь не дать этого сделать было куда проще, чем посадить Янукоовоща.
И для того, шобы Янукоовоща не снимали с розыска, нужно было принять калолиции ВР членов БПП и НФ всего лишь поправку в Закон.
Ведь смогла же эта калолиция ВР членов БПП и НФ, когда хотели, проголосовать на пост Гепгокугога за Петюниного протеже Югика у которого, даже, не было юридического обгазования и стажа работы.
И еще в нарушение Законодательства Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Вообще то решение о допуске иностранных воиск на территорию Украины принимает ВР, а не президент . Значит это было заявление гражданина Украины по которому никаких решений не принималось ? Это очень показательная ситуация в пустой голове Захаровой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить