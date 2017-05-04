 15 раненых воинов доставлены во Львов самолетом из Днепра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Бойцов каретами скорой помощи доставили в военный госпиталь, состояние пациентов врачи оценивают как среднее и тяжелое.
"Из пятнадцати человек пятеро находятся в лежачем состоянии и требуют усиленного внимания врачей. Остальные - в удовлетворительном состоянии. Пять из них прошли Днепровскую клинику имени Мечникова, остальные прошли через Днепровский военный госпиталь. Перед этим они были мобильных госпиталях, где им стабилизировали ситуацию", - сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра МОУ Александр Поронюк.
Во Львове военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию. Отметим, что такие самолеты с ранеными прибывают во Львов регулярно. Последний был в середине марта.
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