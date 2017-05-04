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 Происшествия, Здоровье
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 15 раненых воинов доставлены во Львов самолетом из Днепра

Во Львов из Днепра доставили 15 раненых в зоне АТО украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Бойцов каретами скорой помощи доставили в военный госпиталь, состояние пациентов врачи оценивают как среднее и тяжелое.

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"Из пятнадцати человек пятеро находятся в лежачем состоянии и требуют усиленного внимания врачей. Остальные - в удовлетворительном состоянии. Пять из них прошли Днепровскую клинику имени Мечникова, остальные прошли через Днепровский военный госпиталь. Перед этим они были мобильных госпиталях, где им стабилизировали ситуацию", - сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра МОУ Александр Поронюк.

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Во Львове военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию. Отметим, что такие самолеты с ранеными прибывают во Львов регулярно. Последний был в середине марта.
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Ще не ясно в якому госпіталі,він тут не один,якщо на Личаківській то мені з Левандівської треба трохі проїхати.
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Львів нагадує мені каву... і люди у вас доброзичливі. не один раз у вас в місті бував і хочеться ще.
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Та люди різні є,бидловатості правда меньше, а так все чудово,то приїзджайте на каву.
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военный госпиталь,во Львове один,если вы не в курсе..
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Нехай боже благословіння, вправність лікарів та піклування близьких допоможуть нашим хлопчикам одужати якнашвидше.)
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Хай у Львів приїдуть із своїм безсмертним полком,от то буде цікаво.
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І нічо не буде - садовий занадто толерантний. От Франківськ та Тернопіль - то так, туди ваті краще не сунути свого рила.
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Є ще Рівне,Луцьк,Хмельницькій,а Садовий то що,він такі питання не вирішує,буде вирішувати простий люд.
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на фоне таких тревожных новостей с передовой, ресурс корреспондент.нет - рассадник законтаченно-апущенных урок, лишнехромосомных )(уйловцев процветает в тылу, СБУ мышей не ловите совсем(.
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С Вами рядом АНГЕЛЫ.... Бо Вы АНГЕЛЫ....наши хранители от беды чёрной.
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грибовичские ароматы будут получше любых лекарств
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия15 раненых воинов доставлены во Львов самолетом из Днепра
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