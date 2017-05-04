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 Политика Украины, За рубежом
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 Хельсинкская комиссия Конгресса США к лету признает Сущенко политзаключенным, - адвокат Фейгин

Хельсинкская комиссия Конгресса США готовит пакет документов для признания политзаключенным незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил Укринформу адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"От главы Хельсинкской комиссии США сенатора Роджера Уикера стало известно, что готовится "кейс Сущенко" - для официального признания его политзаключенным. Очевидно, это произойдет где-то летом. Что и будет оглашено в специальном заявлении Госдепа", - сказал Фейгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хельсинкская комиссия Конгресса США будет следит за делами украинских политзаключенных в РФ: "К ним применено ложное правосудие за их достойные поступки"

Ранее Хельсинская комиссия заявила, что сосредоточит внимание на развитии ситуации с делами Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Семены и других украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.

Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

Также читайте: Кремль пытается навязать США свою версию дела Сущенко: на это были потрачены гигантские силы, - Фейгин


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Когда СССР ввёл танки в Прагу, нашлись несколько смельчаков, которые заявили протест на Красной площади, и за это были посажены в тюрьму.
Когда Путин напал на Украину никто не протестовал...
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Между ними ещё вот это для большей наглядности нужно повесить.

Хельсинкская комиссия Конгресса США к лету признает Сущенко политзаключенным, - адвокат Фейгин - Цензор.НЕТ 3797

Хотя лучше самого с верхнего плаката.
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кто-то из "коренных Адесситов" потерял талончик на куликовом поле когда цветы возлагали
p.s. Тут по фейсбуку попросили распространить еще непрокомпостирован может пригодится когда вернетесь домой в ДээНэРию так что приезжайте забирайте он в региональном штабе Правого Сектора в целостности и сохранности !

Хельсинкская комиссия Конгресса США к лету признает Сущенко политзаключенным, - адвокат Фейгин - Цензор.НЕТ 29
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так вот какие у дАнецке саміе любиміе цвета- жовто-блакитний...
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нам за них не стоит переживать, надеюсь у них впереди времена покруче будут...
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))) Я про те, що кацапів тепер не підривають тому, що потрібно потім компенсаціїї видавати, житло, а тут без лишнього шума і пилі під благим наміром за просто так забирають самі кращі місця під будівництво. Кацапів виселених можна хоч в сибір висилати де є вільна жилплоща в бараках. Кацапи щось там мичать - ні забудім ні простім, але розходяться ро бараках.
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так радоваться за них нужно - сколько нового в жизни они увидят...
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Конгрес США затвердив держбюджет із 560 млн. дол. США для України
Після кількох тижнів політичних переговорів та досягнення компромісів Сенат США затвердив більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі $1,1 трлн на 2017 фінансовий рік, який завершується 30 вересня.

Голосування відбулося в четвер, передає власний кореспондент Укрінформу.
Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 висловилися проти. Палата представників проголосувала документ напередодні, тож для остаточного набуття чинності бюджетом залишається тільки президенту Трампу поставити свій підпис.
Очікується, що глава Білого дому підпише документ швидко, оскільки в п'ятницю завершується термін дозволеного фінансування уряду, після якого може настати урядовий "шатдаун".
Оновлений бюджет передбачає збільшення на $15 млрд витрат на оборону та додаткові $1,5 млрд для забезпечення безпеки кордонів, передусім на півдні, з Мексикою.
Серед іншого, в документі також визначається виділення не менше $560,465 млн на підтримку України. Як повідомляв Укрінформ, з цією метою передбачається виділення не менше $410,465 млн у якості різних видів допомоги, а також $150 млн у межах "Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки". https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2222465-kongres-ssa-zatverdiv-derzbudzet-iz-560-miljonami-dla-ukraini.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХельсинкская комиссия Конгресса США к лету признает Сущенко политзаключенным, - адвокат Фейгин
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