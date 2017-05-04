EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  277  15
Все про:ВР (22425) гражданство (558) депутат (2885) мандат (318) расследование (2105) Фриз (61) Артеменко_Андрей (63)

 Прекращение президентом украинского гражданства Артеменко автоматически ведет к потере им статуса народного депутата, - Фриз

Прекращение президентом гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко автоматически влечет потерю им статуса депутата и не требует голосования Рады за досрочное прекращение его полномочий.

Об этом народный депутат от фракции БПП Ирина Фриз сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Она подтвердила, что Артеменко потерял гражданство Украины согласно указу Президента.

"Указ Президента также означает потерю Артеменко статуса народного депутата Украины, что не требует голосования в сессионном зале, поскольку согласно ЗУ "О статусе народного депутата Украины", ст.4 полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае: прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины", - написала Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко, - Ляшко

Также Фриз подчеркнула, что прокуратура теперь имеет все основания для задержания, ареста и следственных действий в отношении Артеменко по факту признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Напоминаем, ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

Также читайте: Нардеп Артеменко обжалует указ Президента о прекращении гражданства Украины, если информация подтвердится
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а какие результаты дают алкоголики и проститутки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А лучше конфисковать честно заработанные деньги интерполом, еще один квартал с 19% перевыполнением закроем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а тот фейк,шо ты запостил,еще в январе разоблачили .думаешь в мае проканает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ватники на Пидароссии всерьез считают, что рошен это расейские конфеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/v_centre_sevastopolya_doch_marii_zaharovoj_pokusala_sobaka/

Совсем обезумела мокшанская алкоголичка - начала кусать свою дочь, по привычке свалив вину на несчастное животное.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрекращение президентом украинского гражданства Артеменко автоматически ведет к потере им статуса народного депутата, - Фриз
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти