 Прекращение президентом украинского гражданства Артеменко автоматически ведет к потере им статуса народного депутата, - Фриз

Об этом народный депутат от фракции БПП Ирина Фриз сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Она подтвердила, что Артеменко потерял гражданство Украины согласно указу Президента.
"Указ Президента также означает потерю Артеменко статуса народного депутата Украины, что не требует голосования в сессионном зале, поскольку согласно ЗУ "О статусе народного депутата Украины", ст.4 полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае: прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины", - написала Фриз.
Также Фриз подчеркнула, что прокуратура теперь имеет все основания для задержания, ареста и следственных действий в отношении Артеменко по факту признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
Напоминаем, ранее издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымско-татарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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