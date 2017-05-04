 Волонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.
"Третий год мы стараемся порадовать детей-выпускников наших подопечных детских домов, интернатов, центров реабилитации и просто школьников городков/сёл на линии обстрела. С каждым годом их становится всё больше.
Мы постараемся сделать счастливым каждого выпускника этого года в зоне АТО, доехать туда, куда доехать практически невозможно. Но нам нужна Ваша помощь!", - пишет Воронкова.
По ее словам особенно не хватает мужских костюмов размеров 46-52, рубашек, галстуков, мужских туфель. Приветствуются подарки в виде красивых платьев различных размеров, кружевные и нарядные юбки и блузки, туфли и босоножки на каблуке и без, клатчи или дамские сумочки, украшения, бусы, браслеты и вообще любая "парадная" бижутерия и косметика.
"Подумайте, именно от Вас, читающих эти строки зависит чьё-то счастье! Именно Вы можете сделать кого-то из деток-выпускников счастливыми. И поверьте, пройдёт много лет, мальчишки и девчёнки вырастут, но всегда будут помнить как им совершенно неожиданно сделали замечательный подарок к их первому взрослому празднику - подарили красивое платье или костюм", - обращается волонтер.
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Проект "Платье для Золушки" (и костюм для Принца) ждёт своих щедрых и добрых волшебных "Крестных" по адресам:
1. Киев, Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка
Работаем с 10.00 до 18.00
063-879-3413 Алёна, хоз.склад
2. Киев, Бульвар Верховного Совета, 21Б (двери с фольгой)
Работаем с 11.00 до 18.00
093-585-8464 Нина Дубинина
3. Переслать Новой Почтой (за наш счёт): Киев, отделение 71, Анютка Павленко (Павленко Анна) 066-391-5669
4. Львов, Военный госпиталь (волонтеры на КПП), ул. Лычаковская, 26 (вход с улицы Чехова)
Работаем с 10.00 до 19.00
096-559-1689
5. Позвонить 095-510-0101 - мы приедем и заберём по Киеву.
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Институт нацпамяти нанес на карту уничтоженные украинские памятники в Польше и польские - в УкраинеУкраинский институт национальной памяти создал карту украинских памятников, уничтоженных в Польше, и польских - в Украине. Она размещена на сайте УИНП."В течение трех лет в Польше были разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине - 4 польских, и все восстановлены на средства украинской стороны. Зато в Польше - ни одного", - говорится в сообщении.Напомним, представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами.В ответ на это Институт нацпамяти инициировал перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине. ...
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WTI: 45.56
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http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-obyavila-novye-skidki-na-neft-i-gotovitsya-uvelichit-eksport-1001970809
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Все остальное сказки. У моей жены - очень хороший - из прошлого - гардероб. Возраст, фигура. Понимаете. мы не молоды. А многим -надеюсь понравится. Так, как пишут волонтеры - БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
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С плохими зубами такую ж... не наешь.
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осталось психиатрию подтянуть...
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Ну и что-бы не переть всё в руках...
А вы всё ХА-ХА!
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Видео, выложенно на YouTube
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Они, как и их родители, также не забудут, как в их семьи летели подарки со сбитого боинга......
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А не платящие налоги (от "бизнесменов" до попов) и пилящие бюджет или крышующие нелегальный бизнес госслужащие-коррупционеры с ролсройсов-майбахов хотя бы на ренджроверы ради благотворительности не пересядут никогда(( Не в теперешних украинских реалиях.
Есть конечно исключения из правил, но их так мало...
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