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 Волонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе

Волонтеры просят помочь неравнодушных граждан со сбором праздничной одежды для детей - выпускников школ, расположенных в зоне проведения АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.

"Третий год мы стараемся порадовать детей-выпускников наших подопечных детских домов, интернатов, центров реабилитации и просто школьников городков/сёл на линии обстрела. С каждым годом их становится всё больше.

Мы постараемся сделать счастливым каждого выпускника этого года в зоне АТО, доехать туда, куда доехать практически невозможно. Но нам нужна Ваша помощь!", - пишет Воронкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты из зоны АТО могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без сдачи ВНО и аттестатов об окончании школы, - МинВОТ

По ее словам особенно не хватает мужских костюмов размеров 46-52, рубашек, галстуков, мужских туфель. Приветствуются подарки в виде красивых платьев различных размеров, кружевные и нарядные юбки и блузки, туфли и босоножки на каблуке и без, клатчи или дамские сумочки, украшения, бусы, браслеты и вообще любая "парадная" бижутерия и косметика.

"Подумайте, именно от Вас, читающих эти строки зависит чьё-то счастье! Именно Вы можете сделать кого-то из деток-выпускников счастливыми. И поверьте, пройдёт много лет, мальчишки и девчёнки вырастут, но всегда будут помнить как им совершенно неожиданно сделали замечательный подарок к их первому взрослому празднику - подарили красивое платье или костюм", - обращается волонтер.

Читайте: На фестивале "Украина и Израиль вместе" соберут средства для помощи детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе

_________________________________________
Проект "Платье для Золушки" (и костюм для Принца) ждёт своих щедрых и добрых волшебных "Крестных" по адресам:

1. Киев, Главный Военный Госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка
Работаем с 10.00 до 18.00
063-879-3413 Алёна, хоз.склад

2. Киев, Бульвар Верховного Совета, 21Б (двери с фольгой)
Работаем с 11.00 до 18.00
093-585-8464 Нина Дубинина

3. Переслать Новой Почтой (за наш счёт): Киев, отделение 71, Анютка Павленко (Павленко Анна) 066-391-5669

4. Львов, Военный госпиталь (волонтеры на КПП), ул. Лычаковская, 26 (вход с улицы Чехова)
Работаем с 10.00 до 19.00
096-559-1689

5. Позвонить 095-510-0101 - мы приедем и заберём по Киеву.

Смотрите: 7-летний мальчик нашел на территории школы в Краматорске коробку с гранатами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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...Институт нацпамяти нанес на карту уничтоженные украинские памятники в Польше и польские - в УкраинеВолонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе - Цензор.НЕТ 5081
Институт нацпамяти нанес на карту уничтоженные украинские памятники в Польше и польские - в УкраинеУкраинский институт национальной памяти создал карту украинских памятников, уничтоженных в Польше, и польских - в Украине. Она размещена на сайте УИНП."В течение трех лет в Польше были разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине - 4 польских, и все восстановлены на средства украинской стороны. Зато в Польше - ни одного", - говорится в сообщении.Напомним, представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами.В ответ на это Институт нацпамяти инициировал перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине. ...
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Особливо , якщо хтось старанно , це вогнище , роздмухує ...
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Североморская нефть падает на неопределенности с продлением соглашения о сокращении добычи нефти.

WTI: 45.56

Волонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе - Цензор.НЕТ 3404
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это арабы Хуйла с праздником поздравляют)))) впереди еще салют на 35 и и все - можно на праздники уходить победителями)))
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ой. наверное таки придется создавать волонтерское движени в помощь тем кто не может платить тарифы.
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Некуй скулить об РФ , нефти и т.п. Скулить - нужно об этом:"Волонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе"
Все остальное сказки. У моей жены - очень хороший - из прошлого - гардероб. Возраст, фигура. Понимаете. мы не молоды. А многим -надеюсь понравится. Так, как пишут волонтеры - БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
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ВНИМАНИЕ!!! В ЛНР что-то задумали! В город вошла тяжелая артиллерия… (фото)

Волонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе - Цензор.НЕТ 1733 Волонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4547
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Крепкие у тётки зубы.

С плохими зубами такую ж... не наешь.
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значит все хорошо в дыре со стоматологиеи.
осталось психиатрию подтянуть...
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Хотя, может она интендант какой-дыровской банды и забрала с банно-прачечного комплекса нательное бельё подведомственных орков.
Ну и что-бы не переть всё в руках...

А вы всё ХА-ХА!
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Пидаросский священник-байкер отправил на тот свет брата по вере: ВИДЕО момента аварии

Видео, выложенно на YouTube
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Давно чекав цього телефончика. Є в мене пару торбинок.
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Єто фсе монтажная пЄна отовсюду преть...видно ж по фигуре-бамбушка-епилептичка!
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"от Вас, читающих эти строки зависит чьё-то счастье! Именно Вы можете сделать кого-то из деток-выпускников счастливыми. И поверьте, пройдёт много лет, мальчишки и девчёнки вырастут, но всегда будут помнить как им совершенно неожиданно сделали замечательный подарок к их первому взрослому празднику"
Они, как и их родители, также не забудут, как в их семьи летели подарки со сбитого боинга......
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Вот сомневаюсь, что будут помнить... и дети, и родители...
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Больно такое читать... как всегда бедный должен помочь тому кто еще беднее.
А не платящие налоги (от "бизнесменов" до попов) и пилящие бюджет или крышующие нелегальный бизнес госслужащие-коррупционеры с ролсройсов-майбахов хотя бы на ренджроверы ради благотворительности не пересядут никогда(( Не в теперешних украинских реалиях.
Есть конечно исключения из правил, но их так мало...
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Дивне якесь прохання "волонтерів": невже без світкового одягу школярам не видадуть атестати? Це війна, малята. Нефіг влаштовувати танці у прифронтовій зоні. Цікаво, чим займаються батьки (татка) тих школярів?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтеры просят помочь со сбором праздничной одежды для школьников - выпускников, живущих в прифронтовой зоне на Донбассе
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