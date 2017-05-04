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Все про:боевик (18615) Луганск (3441) Нацполиция (7223) смерть (4858) убийство (4875) Донбасс (14427)

 Боевики Луганской "комендатуры" до смерти забили жителя Станицы Луганской, - Нацполиция

В оккупированном Луганске боевики так называемой "комендатуры" до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Умерший зарабатывал себе на жизнь тем, что за небольшую плату помогал переносить сумки с вещами людям, которые пересекают КПВВ "Станица Луганская" от блокпоста на подконтрольной Украине территории к блокпосту сепаратистов. 27-апреля мужчина понес вещи через разрушенный мост к блокпосту боевиков и больше на подконтрольную Украины территорию не вернулся.

В тот же день родители пропавшего начали самостоятельные поиски сына, опрашивали людей, которые находятся на КПВВ и тех кто вместе с сыном занимается переносом сумок через линию разграничения, но никакой информации не получили. Через некоторое время младший брат пропавшего нашел в социальных сетях объявление о том, что на ул. Ломоносова оккупированного Луганская 27 апреля нашли труп неизвестного мужчины. По описанию умершего и его вещей родные узнали пропавшего.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса". ФОТО (Обновлено)

Отец, поехал в Луганск, опознал труп сына в морге и забрал его домой. Согласно справки, предоставленной ему в морге "ЛНР", смерть сына наступила от "многочисленных тупых травм головы, туловища и конечностей, а также перелома костей скелета и повреждений внутренних органов". Вернувшись с телом сына в Станицу, он сразу обратился в Станично-Луганский отдел полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники полиции получили информацию о том, что в тот день боевики у себя на блокпосту задержали мужчину и отвезли в так называемую "комендатуру" Луганска, где с ним проводили "разъяснительную беседу", в ходе которой человек и умер от многочисленных телесных повреждений и был вывезен боевиками и выброшен на улице.

Также читайте: Боевики "приговорили" религиоведа Козловского к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, - сын ученого Александр

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
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Можливо він був з проукраїнськими поглядами.
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"Россссссиииииияяяяя.роооооойййййсссссеееееяяяя.беррррргууууттт .берррргггуттттт.путттттттееееннннггг"....памятаєте?..
і ще таке прислівя-добрими намірами"переноссумак" вистелена дорога в пекло...
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"Новороссия" - это
когда мимо голодных и нищих жителей проезжает Панцирь-С1 стоимостью 14 млн $, а
они думают, что путин заботится о них.
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админы вы че сегодня бухие?за день куча опечаток))
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Скорее всего админы занимаются только форумом.
Опечатки-забота редактора.
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день сегодня такой...
Просто интересно,почему кто-то думает,что админы еще и тексты статей пишут...
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конечно не админы, их забота нормальное фунцкионирование саита.
и не модеры - следят за соблюдением правил форрума, флуд и т.д.
Вы правы - текст набирают другие.
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Какие сотрудники полиции в оккупироанньіх районах? Автора на мьіло!
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Полиция открывает дела даже за преступления на оккупированных территориях,но сами они там не находятся.
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бомбу Трампа надо было кинуть на эту комендатуру, но у него еще найдется мать всех бомб а лучше отец...
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Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" посещают украинские тюрьмы для верификации осужденных и задержанных за преступления против Украины, передает "Громадське" со ссылкой на источники. Сообщается, что процесс верификации осужденных и задержанных за преступления против Украины с самопровозглашенной ДНР уже идет, а представители "республики" на данный момент уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории. Отметим, ранее сообщалось, что верификацию осуществляют не представители ДНР, а родственники заключенных, которые проживают на временно оккупированной территории.
https://www.rbc.ua/rus/news/predstaviteli-dnr-poseshchayut-ukrainskie-1493730871.html
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Интересно биометрические паспорта 'украинская хунта' им тоже выдавать будет? Или пока только пенсии, воду и свет?
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а чому ж не видавати ?
"тамженашилюди" ....
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В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники полиции получили информацию о том, что в тот день боевики у себя на блокпосту задержали мужчину и отвезли в так называемую "комендатуру" Луганска, где с ним проводили "разъяснительную беседу", в ходе которой человек и умер от многочисленных телесных повреждений и был вывезен боевиками и выброшен на улице.
Боевики на блокпосту никого не убивали, только передали кому нужно, значит по программе "тебя ждут дома" им в Украине ничего не грозит, будут свободны.
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Телепат? Телепаст? Или телепуз-ик? Почему он сепар? Вьі его знаете???
В заметке про єто анічичирк.
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Юмор тут не уместен. Вы что сделали для Украинцев Луганщины??? Большинство ботов тут присутствующих ни кому не помогли Украинцам.
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А не надо было не так уж и давно кричать "путенпамаги". Вот и помог...
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Так и меня побили. Я тябя потом любить потом буду. Тебе как нравиться?
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Удивляюсь до сих пор с недоумков которые косят всех под одну гребенку. Не забывайте дибилы !!! Донбасс это Украина.
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Ну то таке... Головне, шо вони при цьому па руцкі гаварілі, і православними були.

А то б ще якісь бандери прийшли чи вайска НАТО - було б гірше...
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Вот мечтаю увидеть страшного бандеровца как по книгах писали , заросшего щетиной как у кабана с клыками, вонючего как скунс,с мужским достоинством как у жеребца а вместо этого какие то милые парни с добрыми лицами.Видать врет кремлевская пропаганда.
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Навіть не хочу знати, шо це ви за книги такі читали про "как у жеребца"

Щось з Леніна?)
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Цензор, пиши конкретно, кого убили? Патриота Украины, или ватника дырявого... А мы уже определимся, сплюнуть, или скорбить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики Луганской "комендатуры" до смерти забили жителя Станицы Луганской, - Нацполиция
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