 Боевики Луганской "комендатуры" до смерти забили жителя Станицы Луганской, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Умерший зарабатывал себе на жизнь тем, что за небольшую плату помогал переносить сумки с вещами людям, которые пересекают КПВВ "Станица Луганская" от блокпоста на подконтрольной Украине территории к блокпосту сепаратистов. 27-апреля мужчина понес вещи через разрушенный мост к блокпосту боевиков и больше на подконтрольную Украины территорию не вернулся.
В тот же день родители пропавшего начали самостоятельные поиски сына, опрашивали людей, которые находятся на КПВВ и тех кто вместе с сыном занимается переносом сумок через линию разграничения, но никакой информации не получили. Через некоторое время младший брат пропавшего нашел в социальных сетях объявление о том, что на ул. Ломоносова оккупированного Луганская 27 апреля нашли труп неизвестного мужчины. По описанию умершего и его вещей родные узнали пропавшего.
Отец, поехал в Луганск, опознал труп сына в морге и забрал его домой. Согласно справки, предоставленной ему в морге "ЛНР", смерть сына наступила от "многочисленных тупых травм головы, туловища и конечностей, а также перелома костей скелета и повреждений внутренних органов". Вернувшись с телом сына в Станицу, он сразу обратился в Станично-Луганский отдел полиции.
В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники полиции получили информацию о том, что в тот день боевики у себя на блокпосту задержали мужчину и отвезли в так называемую "комендатуру" Луганска, где с ним проводили "разъяснительную беседу", в ходе которой человек и умер от многочисленных телесных повреждений и был вывезен боевиками и выброшен на улице.
Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
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і ще таке прислівя-добрими намірами"переноссумак" вистелена дорога в пекло...
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когда мимо голодных и нищих жителей проезжает Панцирь-С1 стоимостью 14 млн $, а
они думают, что путин заботится о них.
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Опечатки-забота редактора.
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Просто интересно,почему кто-то думает,что админы еще и тексты статей пишут...
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и не модеры - следят за соблюдением правил форрума, флуд и т.д.
Вы правы - текст набирают другие.
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https://www.rbc.ua/rus/news/predstaviteli-dnr-poseshchayut-ukrainskie-1493730871.html
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"тамженашилюди" ....
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Боевики на блокпосту никого не убивали, только передали кому нужно, значит по программе "тебя ждут дома" им в Украине ничего не грозит, будут свободны.
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В заметке про єто анічичирк.
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А то б ще якісь бандери прийшли чи вайска НАТО - було б гірше...
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Щось з Леніна?)
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