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 Политика Украины, Экономика, Киевские новости
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Все про:КГГА (1937) Киев (16996) Кличко (2679) мэр (1429) реклама (748)

 Кличко: "Новые рекламные конструкции не будут мешать водителям и не будут портить внешний вид столицы"

Новые правила размещения наружной рекламы, которые городская власть разработала с участием общественности и представителей бизнеса, помогут очистить город от большого количества рекламных конструкций, сделать столицу более привлекательной и безопасной, а также обеспечить равный доступ к рынку всех участников рекламного бизнеса.

Об этом во время совещания по новым правилам размещения рекламных конструкций заявил Киевский городской глава Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Во время совещания Виталий Кличко осмотрел рекламные конструкции на Крещатике и пообщался с представителями рекламного бизнеса.

"Мы слышали много критики о хаотическом размещении рекламы в городе, билборды и ситилайты часто закрывают светофоры, ограничивают поле зрения водителей, закрывают исторические здания. В европейских странах правила размещения рекламы четкие и понятные, и там реклама не перегружает улицы и не портит их внешний вид, - отметил мэр Киева. - Сегодня я пообщался с представителями рекламной отрасли столицы, и они заверили меня, что готовы собственными силами демонтировать рекламные носители - первые рекламные площади начнут демонтировать на Крещатике уже сегодня вечером", - отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.

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Далее, как рассказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников, значительное количество рекламных конструкций исчезнет с Европейской площади, Владимирского спуска, ул. Сагайдачного, Парковой аллеи и других центральных улиц города.

"Мы уменьшим количество наружной рекламы на 75%, и участники рынка готовы к этому - мы достигли понимания и вместе с ними разработали новые правила размещения наружной рекламы в городе", - подчеркнул Алексей Резников.

Виталий Кличко также отметил, что задача городских властей - предоставить всем участникам рекламного рынка столицы возможность работать по единым правилам, прозрачно и эффективно.

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"Благодаря новым правилам, которые уже принял Киевсовет, все операторы рынка получают равный конкурентный доступ к сфере наружной рекламы. К тому же, рекламные конструкции будут более привлекательного вида, не будут мешать водителям и портить внешний вид столицы. И это касается не только центра города, но и транспортных магистралей, жилых кварталов и отдаленных районов города", -отметил Виталий Кличко.

По новым правилам размещения внешней рекламы увеличивается количество нулевых зон, где рекламных средств не будет вообще; уделено особое внимание безопасности пешеходов и водителей в выборе мест установки рекламных конструкций; рекламными площадями станут элементы благоустройства города - скамейки, урны и т.д. - и они будут установлены, в том числе, за счет операторов рекламного рынка.

Читайте: Киевсовет утвердил новые правила размещения внешней рекламы в столице: 5 форматных зон и уменьшение рекламы на 75%

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Теперь все рекламщики будут башлять только педалику....
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Ще треба правила хмароходу розробити, бо хмари хаотично рухаються, Кличку думати заважають.
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супер, на лисапеде) можа кататься и вода нагрета, спасиба витальке!
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А що окрім "лисапеда" ви ще знаєте? Вам з такими знаннями до Віталія, як з Бердичева до Києва рачки!
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Союз Туроператоров Пидароссии официально предупредил турагентов и туристов о запрете спиртного на всей территории Анталии за исключением отелей и специальных питейных заведений, по которыми подразумеваются бары в туристической зоне.

п.с: для ватного скота это как серпом по яйцам)))теперь будут бухать в номерах до потери пульса))
http://shipilov.com/aship-news/1271-v-turtsii-vveden-..

Кличко: "Новые рекламные конструкции не будут мешать водителям и не будут портить внешний вид столицы" - Цензор.НЕТ 2024
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Сколько желающих разместить рекламу...
Значит это уже выгодно и результативно.
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лучше бы незаконными стройками занялся, урод
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А еще если рекламируемьій товар плохой, то на рекламе можно вешать труп производителя товара. Немцьі так при оккупации делали, єто по европейски.
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Замечала, на продуктах питания особенно,сначала товар делают качественным,а потом со временем начинают мухлевать.
Такое редко встретишь в развитых странах,там дорожат именем и репутацией.
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Єто везде происходит, а не только в Украине. Но во многих странах заставляют отзьівать товар или бесплатно устранить брак. У нас же судебная система не осуждает таких, а не исполнение законов стало нормой.
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УВАГА
Фьючерс на нефть Brent
48,56 -2,23 - 4,41%

Якщо ф'ючерс опуститься нижче 48,50 - то далі трек до 35 баків. Тримайте кулаки.
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Даже дорогу от моста метро до левобережки не привел в надлежащее состояние, нарисовали разметку и по кривому залатали неровности, пусть европейцы посмотрят на эту стыдобу.
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На время Евровидения рекламу уберут, потом вернут обратно.. у меня все больше ощущения, что в связи с этим Евро, я живу в Потемкинской деревне.. Иностранцы пройдутся по центру и будут уверены, что Киев классный Европейский город, реформы идут как надо..
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"уделено особое внимание безопасности пешеходов и водителей в выборе мест установки рекламных конструкций; рекламными площадями станут элементы благоустройства города - скамейки, урны и т.д. - и они будут установлены, в том числе, за счет операторов рекламного рынка."

А у некоторых с рекламой? Вот так.
Лас Вегас / Las Vegas, Nevada

На рекламе зарабатывают, а не "мусорниках." Это не априори. Пример.
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Вот одену мини и топик да стринги полупрозрачные и буду себя рекламировать а мужики тогда держитесь когда я наклонюсь ремешок на босоножках поправить..я такую рекламу сделаю что апетит у многих пропадет на долго.
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ну круто,а то из за рекламы,мафов,парковки быдла где попало Киев не сильно подходит для столицы страны в сердце Европы, даже в Москве уже давным давно с этим всем порядок навели
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКличко: "Новые рекламные конструкции не будут мешать водителям и не будут портить внешний вид столицы"
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