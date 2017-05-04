 Кличко: "Новые рекламные конструкции не будут мешать водителям и не будут портить внешний вид столицы"

Об этом во время совещания по новым правилам размещения рекламных конструкций заявил Киевский городской глава Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Во время совещания Виталий Кличко осмотрел рекламные конструкции на Крещатике и пообщался с представителями рекламного бизнеса.
"Мы слышали много критики о хаотическом размещении рекламы в городе, билборды и ситилайты часто закрывают светофоры, ограничивают поле зрения водителей, закрывают исторические здания. В европейских странах правила размещения рекламы четкие и понятные, и там реклама не перегружает улицы и не портит их внешний вид, - отметил мэр Киева. - Сегодня я пообщался с представителями рекламной отрасли столицы, и они заверили меня, что готовы собственными силами демонтировать рекламные носители - первые рекламные площади начнут демонтировать на Крещатике уже сегодня вечером", - отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.
Далее, как рассказал заместитель председателя КГГА Алексей Резников, значительное количество рекламных конструкций исчезнет с Европейской площади, Владимирского спуска, ул. Сагайдачного, Парковой аллеи и других центральных улиц города.
"Мы уменьшим количество наружной рекламы на 75%, и участники рынка готовы к этому - мы достигли понимания и вместе с ними разработали новые правила размещения наружной рекламы в городе", - подчеркнул Алексей Резников.
Виталий Кличко также отметил, что задача городских властей - предоставить всем участникам рекламного рынка столицы возможность работать по единым правилам, прозрачно и эффективно.
"Благодаря новым правилам, которые уже принял Киевсовет, все операторы рынка получают равный конкурентный доступ к сфере наружной рекламы. К тому же, рекламные конструкции будут более привлекательного вида, не будут мешать водителям и портить внешний вид столицы. И это касается не только центра города, но и транспортных магистралей, жилых кварталов и отдаленных районов города", -отметил Виталий Кличко.
По новым правилам размещения внешней рекламы увеличивается количество нулевых зон, где рекламных средств не будет вообще; уделено особое внимание безопасности пешеходов и водителей в выборе мест установки рекламных конструкций; рекламными площадями станут элементы благоустройства города - скамейки, урны и т.д. - и они будут установлены, в том числе, за счет операторов рекламного рынка.
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п.с: для ватного скота это как серпом по яйцам)))теперь будут бухать в номерах до потери пульса))
http://shipilov.com/aship-news/1271-v-turtsii-vveden-..
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Значит это уже выгодно и результативно.
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Такое редко встретишь в развитых странах,там дорожат именем и репутацией.
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Фьючерс на нефть Brent
48,56 -2,23 - 4,41%
Якщо ф'ючерс опуститься нижче 48,50 - то далі трек до 35 баків. Тримайте кулаки.
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https://www.investing.com/currencies/usd-rub
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А у некоторых с рекламой? Вот так.
Лас Вегас / Las Vegas, Nevada
На рекламе зарабатывают, а не "мусорниках." Это не априори. Пример.
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