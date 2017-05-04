EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Экономика
  1431  66
Все про:бюджет (4274) деньги (880) конфискация (363) Янукович (32437) Розенко (480)

 Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко

Часть конфискованных у Виктора Януковича денег в соответствии с законом о госбюджете будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов в регионах.

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Часть средств уже распределены, ведь в законе о госбюджете было предусмотрено использование средств, которые поступят от спецконфискации. Основная статья расходов - государственный фонд регионального развития. Через этот фонд средства распределяются между областями и по конкретным проектам вкладываются в инфраструктуру", - сказал вице-премьер.

Чиновник уточнил, что деньги предусмотрены на ремонт дорог, усиление социальной, медицинской, образовательной инфраструтура, развитие программ энергосбережения и перевод объектов на энергосберегающие технологии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко: "средства Януковича" конфисковали с нарушениями за 2 недели

Кроме того, по словам Розенко, конфискованные деньги также будут тратиться на социальную защиту бойцов АТО.

"Наш долг - чтобы ребята на передовой имели должный уровень, в том числе, социальной защиты, реабилитационные центры, жилье для военнослужащих. Это исключительно социальные программы", - добавил чиновник.

Также читайте: У Януковича ничего не конфисковали. Он хранит в Ощадбанке более 28 млн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, ранее "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.

Смотрите: Жалобы на решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича отсутствуют. Собственники так и не появились, - Порошенко. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно, раньше было обещано етой властью что все возвращенные ворованные деньги пойдут на оборону. Ну видимо у Барыги война уже закончилась, хотя она для него и не начиналась...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К зданию Оболонского суда Киева, где 4 мая рассматривалось дело бывшего президента Украины Виктора Януковича, вышла группа переселенцев, выехавших из оккупированного Донбасса. Люди требовали, чтобы часть от конфискованных денег беглого президента государство направило на решение жилищной проблемы беженцев. Большинство людей не имеет собственного жилья, и только недавно Верховная Рада приняла закон, который предусматривает 50% компенсации при покупке жилья переселенцами. Но под него до сих пор не выделено ни одной копейки. К митингующим присоединились и депутаты Верховной Рады, и представители Кабмина, которые сами являются переселенцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
депутаты?Представители кабмина?Вот теперь верю. Вот только что поверил
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда в стране война и судьба государства и людей висит на волоске то все нужно бросать на оборонку ибо все остальное не когда враг окупирует Украину не будет иметь смысла. При пожаре в доме же никто не сидит на диване и не рассуждает какую мебель купить или какой работой лучше заняться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да уЗБаГойся ты, всепрапальщик хренов, есть в Украине уже нормальная боеспособная армия. дикая рашня кроме обстрелов из-под кустов на большее уже не пойдет. ВСУ сожжет к херам собачим всех и вся. Так тебе на Цензоре ща тут все подробности о ВСУ и ее оснащении и распишут
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Да тебе то пох.. куда они пойдут, правда? Все равно сблеванешь на "скатерть"...Ты для этого на цензоре и живешь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит решили распи..дить через регионы . Так сказать благими намерениями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже третье заявление куда пойдут деньги и каждый говорит по разному. Шизофрения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, -деньги пойдут? А где гарантия, что не побегут в неизвестном известном направлении?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вроде бы на патроны тратить собирались, не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть и патроны и деньги на следующие патроны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да вы уж запизделись, господа вожди. Методичку читай, хряк жирный. Пахан другое трет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦВЕТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ ШНУРКИ ДЛЯ ОБУВИ 6 ШТ

Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко - Цензор.НЕТ 6114

102 грн.Мыло хозяйственное 72% 200г

7,38 грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваше чувство юмора сломалось. Сдайте его в ремонт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зараз вага київського торту 850 г (колись був 1000 г)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь дома приготовить торт или пирог стоит недорого. Яйца, мука, начинка.
Получается, что половина суммы в киевском торте составляет ОПЯТЬ ЖЕ ФИРТАШ, АХМЕТОВ . Ну и порох тоже, хотя я думаю , что его Рошен -прикрытие. Ну не сделаешь миллионы на конфетах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если так дальше пойдет? Многим придется сильно потеть и напрягаться. Наверняка догоним и перегоним. Даже не сомневаюсь.
Смеяться - сейчас или позже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Вашу быстроногую Америку мы догоним, перегоним и оставим позади." (смех в зале)
З виступу Хрущова в ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был по этому поводу старый анекдот.
Мальчик спрашивает папу - "Папа, а мы можем Америку догнать?"
- "Можем, сынок, можем Потому что босиком"
- "А обогнать тоже сможем?"
- Нет сынок, обогнать не сможем.
- Почему, а папа?
- Потому что, сынок, у нас зад голый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это тот самый длительный отпуск, в который ушел шокин и не вернулся. Про отставку пока не говорят, видимо, ищут замену. Тут вот ложкина недавно уволили, он теперь свободен для новых должностей дальнейших приключений, меня терзают смутные подозрения.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто туди, де найлегше приховати глобальне розкрадання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добрый вечер всем!Нефть 48,что никто писца не выпускает?Пора уже!Или еще подождем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Панове юристи: як можна з грошей янушеску компенсувати мої витрати на пальне і на хабарі ДАІшникам за період 01.12.2013 - 20.03.2014?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а раньше говорили, что деньги януковича- это не реальные, а больше виртуальные деньги. т.е. их конфисковать не представляется возможным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все деньги пойдут на поиск оставшихся денег, которые как известно не найдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На бутылке удобно сидится, руснявое? Очко побаливает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и брехня, там 95% средств в облигациях внутреннего займа, внутренний долг чуток уменьшили но никуда их пустить нельзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вкрали, коротше. Все пішло в Молдову, на цей раз в Панаму тільки половина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так і не зрозумів - ці кошти вже конфіскували чи лише збираються?...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
якщо свинохряк наступним часом справді заспіває про своїх ригівських колег, як натякав через адвоката, то, мабуть, конфіскували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Але, гараж.вы когда деньги будете вкладывать в производство?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реакция барыжной власти после утверждения милиардного транша от МВФ:
Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко - Цензор.НЕТ 70
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пойдут туда, где их никто не сможет найти...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
параша-нко, йди геть! ти не сприймаєшся президентом України. барига-на )(уй!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раздвоение личности. или на оборонке разворовать или на региональном развитии. не может выбрать - где круче?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каникулы на миллион устроила себе Гонтарева на Мальдивах (фото)
Cьогодні о 19:20 NewsOboz
Галерея
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева потратила около миллиона гривен на роскошный отдых на Мальдивских островах.
Об этом на своем сайте пишет журналист Александр Дубинский, передает NewsOboz.org .
По его словам, расходы на данный отпуск глава НБУ не внесла в электронную декларацию, что должно стать основанием для проверки НАЗК.
Дубинский уверяет, что фотографии с отпуска ему передал "близкий к семье Гонтаревых источник, не пожелавший раскрывать себя".
Сами снимки датированы серединой июля 2016 года.
На фото Гонтарева позирует сначала сама, а затем и с мужем Олегом, который на одном из фото запечатлен вместе с младшим сыном супружеской четы - Никитой.
Помимо семейных фото, есть и несколько пейзажей, которые, по словам Дубинского, с точностью позволяют определить отель, в котором отдыхали Гонтаревы.
"Это (отель) The Sun Siyam Iru Fushi (город Манаду, административный центр атоллы Нуну, Мальдивская Республика). Отталкиваясь от расценок сайта booking.com, минимальная стоимость только отдыха в отеле с 17-23 июля 2017 года на 2 взрослых и 1 ребенка составит 2874 долларов США, в которые входит трансфер в отель на частном самолете - за 500 долларов. Если же ни в чем себе не отказывать, и взять самую модную "виллу на воде" - это уже 26 600 долларов за неделю! К которым надо прибавить еще 6200 долларов налога и 1500 долларов за трансфер, что в общем итоге превысит 900 000 гривен. Самый дешевый перелет на Мальдивы для 2 взрослых с ребенком, по данным сайта skyscanner.net, - это еще 2 260 долларов США, если путешествовать эконом-классом. В "бизнесе"- стоимость билетов нужно утроить, и тогда получится 7000-8000 долларов США на семью. Таким образом, отпуск четы Гонтаревых мог стоить как 130 000 гривен, так и легко превысить 1 000 000 гривен", - считает расходы журналист.
Он также напомнил, что эти расходы значительно превышают 50 прожиточных минимумов (66 500 грн.), которые являются минимальной суммой не декларируемых по закону расходов.
"В то же время в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отсутствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Гонтаревой в июле 2016 года. Что означает нарушение "Леди Г" ч. 2 ст. 52 Закона Украины "О предупреждении коррупции" от 14 октября 2014 № 1700-VII, о чем я направил соответствующее заявления в НАЗК, САП и НАБУ. И требую проверки нарушения антикоррупционного законодательства", - добавил Дубинский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То на оброноу, то на инфраструктуру, то на социальнЫЯ нужды... ПАра бы ужО АпределиЦа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, наши реформаторы не похожи на неслыханных щедрых. Они точно знают с какой стороны бутерброд маслом намазан.

Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко - Цензор.НЕТ 631
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ежели делить деньги будет гнида толстомордая Розенко и его подхолуйник Рева , то все сопрут . Таких падонков Украина ишо не знала . Только барыга Петя может их переплюнуть по грабежу Украины .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то на оборонку,то на пополнение валютных запасов нбу..теперь на разные проекты...офшоры заработали раз по три раза за сутки мутят разное..концы прячут! киздит барыга и Ко их походу уже!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почитал коменты и улыбнулся Думаю улыбнулся и Петручио Он то знает куда на самои деле пойдет бабло Куда верный иудей Грося ето бабло перекинет Уже он ему передал список слепых и зрячих трастов в Панаме и на Каймановых о-ах А на досоге позвонил жиртресту и приказал поведать сказочку лохам на сон грядущий Дабы лохи голодные и от етого счастливые хорошо спали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніяк не виходить витратити гроші з розумом: то розуму не вистачає, то грошей.....(c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бабло Кондитер скомуниздил у ближайшего братана Путлера, Курченко,который отжимает все что находицца в ДыНыРы и ЛыНыРы,Индюкович там не при делах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я за сутки прочёл уже о трёх вариантах, куда якобы тычут эти деньги:
1. На армию.
2. На стабилизацию гривни.
3. На развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО.
Украдите уже молча, никто вам не верит!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти