 Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"Часть средств уже распределены, ведь в законе о госбюджете было предусмотрено использование средств, которые поступят от спецконфискации. Основная статья расходов - государственный фонд регионального развития. Через этот фонд средства распределяются между областями и по конкретным проектам вкладываются в инфраструктуру", - сказал вице-премьер.
Чиновник уточнил, что деньги предусмотрены на ремонт дорог, усиление социальной, медицинской, образовательной инфраструтура, развитие программ энергосбережения и перевод объектов на энергосберегающие технологии.
Кроме того, по словам Розенко, конфискованные деньги также будут тратиться на социальную защиту бойцов АТО.
"Наш долг - чтобы ребята на передовой имели должный уровень, в том числе, социальной защиты, реабилитационные центры, жилье для военнослужащих. Это исключительно социальные программы", - добавил чиновник.
Напоминаем, ранее "Ощадбанк" приступил к спецконфискации 1,5 млрд долл. активов режима экс-президента Украины Виктора Януковича согласно решению суда. Президент Порошенко отметил, что эти деньги нужно не "проесть", а направить на армию и социалку, а также анонсировал новые блокирования средств на счетах экс-чиновников. Защита беглого президента отрицает, что такие деньги вообще существуют.
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неизвестномизвестном направлении?
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102 грн.Мыло хозяйственное 72% 200г
7,38 грн.
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Получается, что половина суммы в киевском торте составляет ОПЯТЬ ЖЕ ФИРТАШ, АХМЕТОВ . Ну и порох тоже, хотя я думаю , что его Рошен -прикрытие. Ну не сделаешь миллионы на конфетах.
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Смеяться - сейчас или позже?
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З виступу Хрущова в ООН.
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Мальчик спрашивает папу - "Папа, а мы можем Америку догнать?"
- "Можем, сынок, можем Потому что босиком"
- "А обогнать тоже сможем?"
- Нет сынок, обогнать не сможем.
- Почему, а папа?
- Потому что, сынок, у нас зад голый
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https://strana.ua/news/69172-gontareva-v-mae-ujdet-v-dlitelnyj-otpusk-a-ne-v-otstavku-smi.html#.WQs6v5Kbg10.twitter
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новых должностейдальнейших приключений, меня терзают смутные подозрения.....
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Cьогодні о 19:20 NewsOboz
Галерея
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева потратила около миллиона гривен на роскошный отдых на Мальдивских островах.
Об этом на своем сайте пишет журналист Александр Дубинский, передает NewsOboz.org .
По его словам, расходы на данный отпуск глава НБУ не внесла в электронную декларацию, что должно стать основанием для проверки НАЗК.
Дубинский уверяет, что фотографии с отпуска ему передал "близкий к семье Гонтаревых источник, не пожелавший раскрывать себя".
Сами снимки датированы серединой июля 2016 года.
На фото Гонтарева позирует сначала сама, а затем и с мужем Олегом, который на одном из фото запечатлен вместе с младшим сыном супружеской четы - Никитой.
Помимо семейных фото, есть и несколько пейзажей, которые, по словам Дубинского, с точностью позволяют определить отель, в котором отдыхали Гонтаревы.
"Это (отель) The Sun Siyam Iru Fushi (город Манаду, административный центр атоллы Нуну, Мальдивская Республика). Отталкиваясь от расценок сайта booking.com, минимальная стоимость только отдыха в отеле с 17-23 июля 2017 года на 2 взрослых и 1 ребенка составит 2874 долларов США, в которые входит трансфер в отель на частном самолете - за 500 долларов. Если же ни в чем себе не отказывать, и взять самую модную "виллу на воде" - это уже 26 600 долларов за неделю! К которым надо прибавить еще 6200 долларов налога и 1500 долларов за трансфер, что в общем итоге превысит 900 000 гривен. Самый дешевый перелет на Мальдивы для 2 взрослых с ребенком, по данным сайта skyscanner.net, - это еще 2 260 долларов США, если путешествовать эконом-классом. В "бизнесе"- стоимость билетов нужно утроить, и тогда получится 7000-8000 долларов США на семью. Таким образом, отпуск четы Гонтаревых мог стоить как 130 000 гривен, так и легко превысить 1 000 000 гривен", - считает расходы журналист.
Он также напомнил, что эти расходы значительно превышают 50 прожиточных минимумов (66 500 грн.), которые являются минимальной суммой не декларируемых по закону расходов.
"В то же время в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отсутствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Гонтаревой в июле 2016 года. Что означает нарушение "Леди Г" ч. 2 ст. 52 Закона Украины "О предупреждении коррупции" от 14 октября 2014 № 1700-VII, о чем я направил соответствующее заявления в НАЗК, САП и НАБУ. И требую проверки нарушения антикоррупционного законодательства", - добавил Дубинский.
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1. На армию.
2. На стабилизацию гривни.
3. На развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО.
Украдите уже молча, никто вам не верит!
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