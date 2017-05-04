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 Евровидение-2017: Создан резерв жизненно важных лекарств, скорую можно будет вызвать на четырех иностранных языках, - КГГА

Столичные медики готовы оказывать высококвалифицированную помощь при проведении песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, во время проведения Евровидения будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад, медицинских патрулей, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских волонтеров и т.д. для лучшего обеспечения жителей и гостей столицы качественной медицинской помощью.

"Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать в соответствии с графиком дежурств - круглосуточно. Дополнительно организовано проведение консультаций, консилиумов, создан резерв жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - сообщил Поворозник.

По информации профильного Департамента, бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи в случае необходимости можно вызвать круглосуточно по телефону 103. Прием и обработка вызовов будет осуществляться в режиме реального времени от операторов стационарной и мобильной связи, линий непосредственной связи с аварийно-спасательными службами города. Дополнительно создано 4 рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков.

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"Во время мероприятий в Киеве днем ​​будут работать 184 бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а с 21:00 до 07:00 - 125 бригад. Врачи скорых отрабатывают вызовы на автомобилях типа В и С, что соответствует международным стандартам. На автомобилях установлены видеорегистраторы и GPS-навигаторы для обеспечения прибытия бригад на место в кратчайшие сроки", - отметил зампредседателя КГГА.

Он добавил, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи 29 - для взрослых, 19 - для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и 2 детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и двух стоматологических кабинетах.

В Департаменте здравоохранения сообщают, что за справками о номерах телефонов и местонахождение травматологических и пунктов неотложной медицинской помощи можно обращаться круглосуточно по телефонам: 103, 1503, 1583.

Также в столице работает консультативно-информационная служба "Здоровье". Так, позвонив по телефону 1583 можно круглосуточно и бесплатно получить совет врача.

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Сейчас разработан план взаимодействия с аварийно-спасательными службами города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Количество, режим работы, дислокация медицинских пунктов, лечебно-сестринских бригад, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских патрулей, медицинских волонтеров согласовано с организаторами мероприятия.

"Уверен, праздник музыки пройдет в нашем родном городе без неприятных эксцессов. Столичные медики готовы к оказанию помощи всем, кто в ней будет нуждаться, своевременно и в полном объеме ", - заверил Поворозник.
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"Создан резерв жизненно важных лекарств" А мы недалеко от Северной Кореи ушли. Вдруг иностранцу станет плохо, надо бы вылечить его. А до этого по улицам одни киевляне шастали - для них незачеи было создавать "резерв жизненно важных лекарств"?
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Вы своих граждан лечите как положено,а скорая помощь иностранцев пусть платно обслуживает,а не на шару.Наша власть привыкла иностранцев обеспечивать лучше своих граждан.Своим фигу,а тем все предоставляют за счет народа.Ублюдки.
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Да, это какая то старая совковая традиция - лебезить-заискивать перед иностранцами, рассыпаясь перед ними в улыбках-комплиментах, желанию помочь.. что-бы оставить хорошее впечатление.. а "своего" и послать можно, при случае и пофиг что он обидится - его проблемы.. И людей с таким отношением (я про Киев) очень много!
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Никто, выходит.. И лекарства, наверное, исчезнут, вместе с отъездом иностранцев..
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Ми закальонниє, а різні гейропейці хліпкіє, тому їм і потрібні будуть ліки в умовах нашого екстремального життя.
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Евровидение-2017: Создан резерв жизненно важных лекарств, скорую можно будет вызвать на четырех иностранных языках, - русском, беларусском, чукотском и эвенкийском.
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Ти вже пабіділ Рейхтаг з фанери що прискакав сюди?
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Він памьор у Рейхстагу, а хванера пашла на гроб.
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Я верю, что Украина способна провести Евровидение на высшем уровне. Украина достойное государство. Слава ей, и это не просто лозунг и моральный карт бланш, Слава ей, в том, что талантами и трудолюбием она вносит свой вклад в сокровищницу цивилизации. Слава ей, что она самая миролюбивая страна на планете, ни террактов, ни войн с ее стороны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвровидение-2017: Создан резерв жизненно важных лекарств, скорую можно будет вызвать на четырех иностранных языках, - КГГА
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