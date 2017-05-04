 Евровидение-2017: Создан резерв жизненно важных лекарств, скорую можно будет вызвать на четырех иностранных языках, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, во время проведения Евровидения будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад, медицинских патрулей, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских волонтеров и т.д. для лучшего обеспечения жителей и гостей столицы качественной медицинской помощью.
"Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать в соответствии с графиком дежурств - круглосуточно. Дополнительно организовано проведение консультаций, консилиумов, создан резерв жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - сообщил Поворозник.
По информации профильного Департамента, бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи в случае необходимости можно вызвать круглосуточно по телефону 103. Прием и обработка вызовов будет осуществляться в режиме реального времени от операторов стационарной и мобильной связи, линий непосредственной связи с аварийно-спасательными службами города. Дополнительно создано 4 рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков.
"Во время мероприятий в Киеве днем будут работать 184 бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а с 21:00 до 07:00 - 125 бригад. Врачи скорых отрабатывают вызовы на автомобилях типа В и С, что соответствует международным стандартам. На автомобилях установлены видеорегистраторы и GPS-навигаторы для обеспечения прибытия бригад на место в кратчайшие сроки", - отметил зампредседателя КГГА.
Он добавил, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи 29 - для взрослых, 19 - для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и 2 детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и двух стоматологических кабинетах.
В Департаменте здравоохранения сообщают, что за справками о номерах телефонов и местонахождение травматологических и пунктов неотложной медицинской помощи можно обращаться круглосуточно по телефонам: 103, 1503, 1583.
Также в столице работает консультативно-информационная служба "Здоровье". Так, позвонив по телефону 1583 можно круглосуточно и бесплатно получить совет врача.
Сейчас разработан план взаимодействия с аварийно-спасательными службами города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Количество, режим работы, дислокация медицинских пунктов, лечебно-сестринских бригад, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских патрулей, медицинских волонтеров согласовано с организаторами мероприятия.
"Уверен, праздник музыки пройдет в нашем родном городе без неприятных эксцессов. Столичные медики готовы к оказанию помощи всем, кто в ней будет нуждаться, своевременно и в полном объеме ", - заверил Поворозник.
293 14
Материалы по теме: Евровидение
Евровидение-2017: организаторы просят владельцев билетов приходить на шоу за 2-3 часа до начала(15)
39 из 41 делегации участников Евровидения уже прибыли в Киев(37)
Завтра состоится первая автограф-сессия участников Евровидения(12)
На Евровидение в Украину прибыли уже 400 участников и членов их команд(93)
Жесткое ДТП в Киеве: на месте работают 6 бригад "скорой". ФОТО(0)
Фан-зона Евровидения открылась в центре столицы(13)
Развлекательная зона к Евровидению: ведущие украинские художники представили свои работы в Киеве(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить